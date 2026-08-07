Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen virkamiestä epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta
12.8.2026 09:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Virkamies on hoitanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa liikenneosaston hankintatehtäviä ja kilpailutuksia.
Virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia yhdeltä toimijalta ja avustaneen tätä kilpailutuksiin liittyen virkatoimintaansa kuulumattomalla tavalla vuosina 2022–2026. Virkamiehen epäillään saaneen yli 20.000 euron hyödyn kyseiseltä yhtiöltä. Asian rikostutkintaa hoitaa Lounais-Suomen poliisilaitos.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta 26.5.2026 alkaen.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus ei tiedota asiasta enempää.
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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