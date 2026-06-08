Busterin kansanvene uudistuu – neljännen sukupolven Buster L esitellään Uivassa venenäyttelyssä

”Uusi Buster L on suunniteltu runkoa myöten nykypäivän osaamisella ja vastaamaan tämän päivän veneilijöiden vaatimuksiin. Kansanveneen ulkomitat ovat entisellään, mutta vene on entistä tilavampi ja vakaampi. Se kantaa kuusi henkeä ja hyvän määrän rahtia, mutta on silti helposti liikuteltavissa tavallisen henkilöauton perässä trailerilla”, Busterin myynti- ja markkinointijohtaja Artturi Niittynen kertoo.

Monikäyttövene Buster L on kuulunut alumiinivenevalmistajan mallistoon vuodesta 1994 alkaen. Mitoitus ja ominaisuudet osuivat heti pohjoismaisten veneilijöiden, mökkiläisten ja kalastuksen harrastajien tarpeisiin, sillä veneestä tuli nopeasti erittäin suosittu sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa.

Neljä erilaista versiota eri käyttötarkoituksiin

Uusi Buster L tulee myyntiin neljänä erilaisena, erilaisille käyttäjille ja eri käyttötarkoituksiin suunniteltuna versiona. Perusmalli Buster L1:ssä on yksi sivulle sijoitettu pulpetti, Buster Lcc:ssä keskipulpetti. Buster L2 on hyvän suojan takapenkillä tarjoava tuplapulpettiversio ja Buster Lx kuljettajan ja kartturin erillisistuimilla varustettu versio, jossa tuulilasin suojaan mahtuu istumaan viisi henkeä.

Buster Lx -versiossa on vakiona kiinteä 53 litran kiinteä polttoainesäiliö, ja sama tankki on saatavana optiona tehdastilauksesta myös muihin malleihin

”Tällä haluamme palvella erilaisia käyttäjiä: mikäli omalla alueella ei ole venejakeluasemaa, voi autoon helposti mukaan otettava irtotankki olla käytännöllisempi ratkaisu. Jos taas omien veneilyreittien varrella pääsee tankkauspisteelle, on kiinteä tankki helppo täyttää”, Niittynen toteaa.

Pulpetit on suunniteltu kokonaan uudelleen, ja Buster Q -älynäytölle on nyt ergonomisesti hyvä paikka pulpetin oikeassa reunassa. Uusi ”kelluva” 10" Buster Q -näyttö kuuluu Buster Lx:ssä vakiovarustukseen, muihin versioihin se on saatavana lisävarusteena. Kaikkien mallien pulpeteissa on USB-pistoke sekä C- että A-versioina älylaitteiden latausta varten sekä erillinen 12 voltin virtapistoke.

Entistä väljemmät sisätilat

Uusi Buster L on 5,12 metriä pitkä ja 1,95 metriä leveä. Aiempaan, kolmannen sukupolven Buster L:ään verrattuna rungon maksimimitta on sentin lyhyempi ja vene on 4 cm kapeampi, mutta uuden muotoilun ansiosta sisämitat ovat aiempaa väljemmät. Kaikki versiot ovat sadevesityhjeneviä, joten ne voi jättää huoletta laituriin.

Painavamman Buster Lx:n suurin koneteho on 60 hevosvoimaa, muiden mallien 50 hevosvoimaa. Maksiminopeus suurimmalla koneteholla on noin 28 solmua.

Yksipulpettimallit painavat ilman moottoria 459 kiloa, kaksipulpettinen L2 painaa 468 kiloa ja Lx-versio 510 kiloa. Kaikkien versioiden maksimikantavuus on 572 kg matkustajat ja rahti mukaan lukien.

Kaikkien mallien runko on valmistettu kestävästä ja huolettomasta, korroosiokestävästä AW 5754 -merialumiinista. Pohjassa materiaalipaksuus on 4 mm. Lattia on kaikissa malleissa liukuestekuvioitua alumiinia. Veneet ovat uppoamattomia, minkä takaa lähes 700 litraa vettymätöntä kellukemateriaalia.

Kalastusvarustus saatavana kaikkiin versioihin

Buster L:n voi tilata tehdasvarusteltuna Fishing Edition -mallina, johon kuuluu kalastusistuimella varustettu keulan heittotaso sekä takakannen kuomutallin korvaava tasoluukku, jonka avulla myös takakansi muuttuu laajaksi heittotasoksi. Saatavilla on myös käytännöllinen, keulan sivuun tuleva keulamoottoriteline.

”Suosikkimallin kalastusvarustusta on kysytty meiltä viime vuosina paljon, ja nyt mallin uudistuessa pääsimme toteuttamaan sen”, Niittynen kertoo.

Heittokalastusvarustus on saatavana myös pienempiin Buster S ja Buster M -malleihin sekä suurempiin Buster XL ja XXL -versioihin.

Buster L -veneet on valmistettu vuodesta 1994 alkaen Ähtärissä Inhan Tehtailla. Venemallin historia ulottuu kuitenkin vielä kauemmas, sillä se suunniteltiin alun perin korvaamaan 1984–1993 tuotannossa ollut saman kokoluokan Big Buster.

Nykypäivän mallistossa Buster L ei tosin ole enää ”big”, vaan se sijoittuu kooltaan malliston keskivaiheille. Pienin Buster on myös airoilla liikkuva kolmen hengen Buster Mini, suurin taas ylellinen kymmenmetrinen 12 hengen yhteysvene Buster Phantom Cabin.

Lisävarusteina on saatavana mm. Softdeck-pinnoite lattioihin, satamapeite, vesihiihto- ja varustekaari veneen takaosaan, vapalaatikko, vapatelineet ja istuinpehmusteet. Buster Q -älynäyttöä voi täydentää kaiulla, Fishfinder-kalakaiulla ja Guard-paketilla, jonka avulla voi valvoa mm. veneen sijaintia, pilssiä ja akkujännitettä oman mobiililaitteen Buster-sovelluksella.

Comfort Edition -lisävarustepaketti sisältää yksipulpettimalleihin istuinpehmusteet, kaksipulpettimalleihin lisäksi myös veneen takaosan kattavan käytännöllisen ajokuomun.

Kyljen yläosan ns. värilaidan voi tilata viitenä eri vaihtoehtona: Black Satin Metallic, Black Satin, Grey Blue Satin Metallic, White Pearl Satin ja Signature Red. Veneen kylkiin voi tilata tehdastilauksena lisäksi harmaan värin ja pohjaan epoksiprimerin.

Uuden Buster L -malliston valmistus on jo käynnistynyt Ähtärissä ja toimitukset asiakkaille alkavat syksyllä.

Buster L 2027 tekniset tiedot