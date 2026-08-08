Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan – Suomeen kaksi suurvoittoa
11.8.2026 22:40:07 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin arvonnassa ei tiistai-iltana löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron päävoitto.
Eurojackpotin kierroksen 33/2026 tiistai-illan oikea rivi on 4, 11, 12, 16, 30 sekä tähtinumerot 8 ja 9.
Illan suurimmat voitot menivät kolmelle 5+1-tulokselle, joista kaksi osui meille Suomeen. Riveillä voitti 400 890 euroa. Voitot osuivat veikkaus.fi:ssä rivinsä pelanneelle lahtelaiselle sekä kuuden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut veikkaus.fi:ssä nurmijärveläinen pelaaja. Kolmas voitto osui Saksaan.
5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta, ja näillä riveillä voitti 113 042 euroa. Voitoista neljä matkasi Saksaan, yksi Espanjaan ja yksi Kroatiaan.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 8 4 2 6 1 6. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto lähti Oriveden St1-aseman asiakkaalle.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 11, 19, 20, 24, 34, 35 ja lisänumero 22. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 17 737 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Melbourne 19. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.
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