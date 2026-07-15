Damicon Kraa Oy lahjoitti metsäkiinteistön Luonnonperintösäätiölle
12.8.2026 09:57:48 EEST | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote
Luonnonperintösäätiö on saanut lahjoituksena 18 hehtaarin suuruisen metsä- ja suoalueen Nurmeksesta Pohjois-Karjalasta. Lahjoituksen on tehnyt räätälöityihin palvelinlaitteisiin erikoistunut Damicon Kraa Oy.
Lahjoituksen luonnonsuojelullista arvoa lisää se, että lahjoitusalue rajautuu suoraan Raesärkkien jylhään luonnonsuojelualueeseen. Raesärkät on myös paikallisten suosima luonto- ja lähivirkistyskohde Nurmeksen läheisyydessä.
Luonnonperintösäätiön lahjoitusalueen merkittävimmät luonnonsuojelulliset arvot liittyvät soihin ja vesistöihin. Alueella on monipuolista suoluontoa sekä vajaan kahden hehtaarin kokoinen Kokkolampi.
”Maa-alueiden lahjoittaminen Luonnonperintösäätiölle on yleistyvä suuntaus. Myös yritykset ja yhteisöt ovat lähteneet aiempaa aktiivisemmin mukaan metsiensuojeluun, mikä on ilahduttavaa”, kertoo säätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.
”Olemme hyvin kiitollisia Damicon Kraa Oy:lle tästä lahjoituksesta. Alue on selvästi keskimääräisiä lahjoitusalueita laajempi, ja sen sijainti Raesärkkien luonnonsuojelualueen yhteydessä tekee siitä erityisen arvokkaan.”
Kokkolammen metsä on Luonnonperintösäätiön kolmas suojelualue Nurmeksessa. Aiemmin on hankittu vuonna 2005 perustettu Tervavaaran suojelualue sekä vuonna 2023 suojeltu Markku Ahon muistometsä Kuusenhäivelö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Sirén, toimitusjohtaja, Damicon Kraa Oy
puh. 050 553 5693, msiren@damicon.fi
Harri HölttäSuojelujohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:050 355 5770Puh:050 355 5770harri.holtta@luonnonperintosaatio.fi
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Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
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