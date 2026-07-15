Damicon Kraa Oy lahjoitti metsäkiinteistön Luonnonperintösäätiölle

Lahjoituksen luonnonsuojelullista arvoa lisää se, että lahjoitusalue rajautuu suoraan Raesärkkien jylhään luonnonsuojelualueeseen. Raesärkät on myös paikallisten suosima luonto- ja lähivirkistyskohde Nurmeksen läheisyydessä.



Luonnonperintösäätiön lahjoitusalueen merkittävimmät luonnonsuojelulliset arvot liittyvät soihin ja vesistöihin. Alueella on monipuolista suoluontoa sekä vajaan kahden hehtaarin kokoinen Kokkolampi.



”Maa-alueiden lahjoittaminen Luonnonperintösäätiölle on yleistyvä suuntaus. Myös yritykset ja yhteisöt ovat lähteneet aiempaa aktiivisemmin mukaan metsiensuojeluun, mikä on ilahduttavaa”, kertoo säätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.



”Olemme hyvin kiitollisia Damicon Kraa Oy:lle tästä lahjoituksesta. Alue on selvästi keskimääräisiä lahjoitusalueita laajempi, ja sen sijainti Raesärkkien luonnonsuojelualueen yhteydessä tekee siitä erityisen arvokkaan.”



Kokkolammen metsä on Luonnonperintösäätiön kolmas suojelualue Nurmeksessa. Aiemmin on hankittu vuonna 2005 perustettu Tervavaaran suojelualue sekä vuonna 2023 suojeltu Markku Ahon muistometsä Kuusenhäivelö.