Luonnonperintösäätiö sr

Damicon Kraa Oy lahjoitti metsäkiinteistön Luonnonperintösäätiölle

12.8.2026 09:57:48 EEST | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote

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Luonnonperintösäätiö on saanut lahjoituksena 18 hehtaarin suuruisen metsä- ja suoalueen Nurmeksesta Pohjois-Karjalasta. Lahjoituksen on tehnyt räätälöityihin palvelinlaitteisiin erikoistunut Damicon Kraa Oy.

Kuvassa on syksyinen maisema suolammen rannalta, jossa näkyy moniväristä sammalta ja taustalla havumetsää.
Kokkolammen suojelualue Ari-Pekka Auvinen / Luonnonperintösäätiö

Lahjoituksen luonnonsuojelullista arvoa lisää se, että lahjoitusalue rajautuu suoraan Raesärkkien jylhään luonnonsuojelualueeseen. Raesärkät on myös paikallisten suosima luonto- ja lähivirkistyskohde Nurmeksen läheisyydessä.

Luonnonperintösäätiön lahjoitusalueen merkittävimmät luonnonsuojelulliset arvot liittyvät soihin ja vesistöihin. Alueella on monipuolista suoluontoa sekä vajaan kahden hehtaarin kokoinen Kokkolampi.

”Maa-alueiden lahjoittaminen Luonnonperintösäätiölle on yleistyvä suuntaus. Myös yritykset ja yhteisöt ovat lähteneet aiempaa aktiivisemmin mukaan metsiensuojeluun, mikä on ilahduttavaa”, kertoo säätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.

”Olemme hyvin kiitollisia Damicon Kraa Oy:lle tästä lahjoituksesta. Alue on selvästi keskimääräisiä lahjoitusalueita laajempi, ja sen sijainti Raesärkkien luonnonsuojelualueen yhteydessä tekee siitä erityisen arvokkaan.”

Kokkolammen metsä on Luonnonperintösäätiön kolmas suojelualue Nurmeksessa. Aiemmin on hankittu vuonna 2005 perustettu Tervavaaran suojelualue sekä vuonna 2023 suojeltu Markku Ahon muistometsä Kuusenhäivelö.

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Yhteyshenkilöt

Mikko Sirén, toimitusjohtaja, Damicon Kraa Oy
puh. 050 553 5693, msiren@damicon.fi

Kuvat

Kuvassa on syksyinen maisema suolammen rannalta, jossa näkyy moniväristä sammalta ja taustalla havumetsää.
Kokkolammen suojelualue
Ari-Pekka Auvinen / Luonnonperintösäätiö
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Avoin metsäalue, jossa on kuivia, kellertäviä kasveja ja taustalla lehdettömiä koivuja.
Kokkolammen suojelualue
Ari-Pekka Auvinen / Luonnonperintösäätiö
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Metsämaisema, jossa on korkeita puita ja sammalpeitteinen maasto.
Kokkolammen suojelualue
Ari-Pekka Auvinen / Luonnonperintösäätiö
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Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa

Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

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