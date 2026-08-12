Kempower jatkaa yhteistyötä Arctic Race of Norwayn latauskumppanina maailman pohjoisimmassa pyöräilykilpailussa

Suomalainen DC-pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower jatkaa Arctic Race of Norwayn virallisena latauskumppanina pyöräkilpailussa Pohjois-Norjassa 13.–16. elokuuta 2026. Kaikkiaan 13. ARN-kilpailu ajetaan kokonaan napapiirin yläpuolella ja sen reitti kulkee saarelta toiselle Nordlandin alueen, Ofotenin piirikunnan ja Vesterålenin saariston pääsaarien kautta. Kilpailun kaikki huolto- ja joukkueajoneuvot ovat täyssähköisiä. Hyundai toimittaa kilpailuun 130 täyssähköajoneuvoa, joita ladataan tapahtuman aikana. Kilpailun järjestävät Arctic Sport ja Amaury Sport Organisation (ASO), joka tunnetaan muun muassa Tour de Francen järjestäjänä.

Arctic Race of Norway 2026 koostuu neljästä etapista, joiden yhteispituus on noin 694 kilometriä, ja siihen osallistuu 18 joukkuetta, mukaan lukien 6 World Team -joukkuetta, jotka koostuvat maailman parhaista pyöräilijöistä. Kilpailun kokonaisvoittaja selviää mahdollisesti vasta kilpailun viimeisinä päivinä: kolmannella etapilla Storheian huipulle nouseva nousu on ansainnut lempinimen ”Norjan Mont Ventoux”, kun taas viimeisen etapin ratkaiseva nousu päättyy Narvikin hiihtokeskukseen. Yhdistettynä arktisen kesän vaihteleviin sääolosuhteisiin ja jatkuvasti muuttuvaan saarireittiin kilpailu on poikkeuksellisen vaativa sekä urheilijoille että koko tukiorganisaatiolle.

Tänä vuonna Arctic Race of Norway ottaa merkittävän harppauksen kilpailun maailmanlaajuisessa lähetysteknologiassa. Ensimmäistä kertaa televisiotuotanto perustuu pääasiassa mobiiliverkkoihin, joissa hyödynnetään 4G- ja 5G-teknologiaa. Vuonna 2025 kaikkiaan 80 televisioyhtiötä vastasi lähetyksistä 190 maahan.

Kempower on toimittanut kilpailuun sähköautojen latausinfrastruktuurin jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö on vuosi vuodelta syventynyt, ja vuonna 2023 kilpailusta tuli ensimmäinen UCI-sarjan pyöräilytapahtuma, jossa käytetään yksinomaan sähköautoja. Kempowerin latausryhmä ja siirrettävät laturit seuraavat kilpailukaravaania etapilta toiselle pitäen yli sataa sähköajoneuvoa jatkuvasti ladattuina jopa alueilla, joilla pysyvää tasavirtalatausinfrastruktuuria ei ole käytettävissä. Latausjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten verkko-operaattoreiden ja kilpailun järjestäjien kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

”Arctic Race of Norway on tapahtuma, joka koettelee tiimityön tehokkuutta ja Kempowerin teknologiaa muuttuvissa olosuhteissa, sillä latausryhmä matkustaa karavaanin mukana ja ajoneuvoja ladataan ympäri vuorokauden kaikenlaisissa ympäristöissä. Pohjois-Norja vaatii tiimiltämme nopeaa päätöksentekoa, sitkeyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Tapahtuma on arvokas oppimiskokemus Kempowerin työntekijöille”, sanoo Kempowerin markkinointi- ja viestintäjohtaja Paula Savonen.

Kuvia ja videon tapahtumasta voi ladata tästä linkistä

Arctic Race of Norway 2026 -pyöräilykilpailun verkkosivusto

Kempower media:

Paula Savonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

p. 029 0021900

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com