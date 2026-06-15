Ozempic® ja Rybelsus® -valmisteet säilyvät Kela-korvattuina
12.8.2026 09:00:00 EEST | Novo Nordisk Farma Oy | Tiedote
Lääkkeiden hintalautakunta on tiistaina 11. elokuuta hyväksynyt Ozempic® ja Rybelsus® -valmisteiden (vaikuttava aine semaglutidi) korvattavuuden uudistamishakemukset.
Ozempic® ja Rybelsus® –valmisteiden nykyiset korvattavuuskriteerit tyypin 2 diabeteksen hoidossa säilyvät ennallaan 30.11.2028 asti.
Linkki Kelan korvauskriteereihin: https://www.kela.fi/laake285
Hilan päätös: https://www.hila.fi/2026-4/
FI26OZM00068 08.2026
Yhteyshenkilöt
Tero SaukkonenLääketieteellinen johtajaPuh:040 843 3339tskk@novonordisk.com
Novo Nordisk on johtava globaali lääkealan yritys, joka on perustettu vuonna 1923. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Tavoitteemme on ajaa muutosta diabeteksen ja muiden vakavien kroonisten sairauksien, kuten lihavuuden ja harvinaisten veri- ja hormonaalisten sairauksien, voittamiseksi. Pyrimme siihen tekemällä uraauurtavia tieteellisiä läpimurtoja, laajentamalla lääkkeidemme saatavuutta sekä pyrkimällä ehkäisemään ja viime kädessä parantamaan sairauksia. Novo Nordisk työllistää noin 44 000 ihmistä 80 maassa ja markkinoi tuotteitaan noin 170 maassa. Novo Nordiskin B-osakkeet on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa (Novo-B) ja ADR:t New Yorkin pörssissä (NVO). Lisätietoja: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
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