Suomalaiset lukivat kesällä: Painettujen kirjojen myynti kasvussa – jännitys, elämäkerrat ja runot kiinnostivat

Runoja ja elämäkertoja

Painettujen kotimaisten kirjojen myyntilistalta löytyy kesän ajalta useita runokirjoja. Listalta löytyvät Eeva Kilven Perhonen ylittää tien (WSOY 2020) sekä mietelmiä ja tuokiokuvia sisältävä Elämää kaikki päivät (WSOY 2022). Eino Leinon Tuoksut vanamon ja varjot veen - Valikoima runoja (Tammi 2025) nousi painettujen kotimaisten kaunokirjojen kärkeen. Eino Leinon päivää vietetään perinteisesti heinäkuussa. Lisäksi Riitta Tuluston Runoja ja ryppyjä eletystä elämästä (Kirjapaja 2024) sekä Runoja ja (vanhuuden) iloja (Kirjapaja 2026) edustavat runoja kirjalistalla.

Kilpi kuoli kesäkuussa, ja heinäkuussa vietettiin hänen kaikille avointa muistotilaisuutta, joka sai satoja ihmisiä mukaan.

”Eeva Kilven muiston laaja kunnioittaminen ja hänen teoksiensa kysyntä osoittavat, miten syvästi kirjallisuus voi koskettaa”, kertoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson ja jatkaa:

”Myös kesän juhlasesonki ja merkkipäivät saavat ihmiset runojen pariin. Runokirja on lahja, joka kestää aikaa.”

Tietokirjojen listoille nousi useita elämäkertoja ja henkilötarinoita. Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY 2026) on sekä äänikirjalistan että painettujen tietokirjojen kärkisijoilla. Lisäksi esimerkiksi Remu - Henry Aaltosen ihmeellinen elämä (Tammi 2026) ja Nico Lingman - Sodassa ja rakkaudessa (Otava 2026) löytyvät sekä äänikirjojen että painettujen kirjojen listoilta.

Pokkarilistalla kutkuttavaa jännitystä

Pokkarilistalle nousi useita yhdysvaltalaisen kirjailijan Freida McFaddenin teoksia: Kotiapulainen (Otava 2024), Kotiapulaisen salaisuus (Otava 2024) sekä Työkaveri (Otava 2026). Teokset ovat psykologisia trillereitä, jotka ovat nousseet ilmiöksi monessa maassa.

Myös muiden kirjailijoiden jännittävät pokkarit kävivät kaupaksi kesällä. Listalla esiintyy kotimaisia suosikkeja, kuten Max Seeckin Petetty (Tammi 2026), Reijo Mäen Tyynysotamies (Otava 2026) sekä Satu Rämön Rakel (WSOY 2025) ja Rósa & Björk (WSOY 2024).

Sosiaalisen median tähdet sekä kirjasarjat kiinnostavat nuoria lukijoita

Lasten ja nuorten painettujen kirjojen kärjestä löytyvät Rambon talli: Kateus vai ystävyys? (WSOY 2026) sekä ReissuBroidit ja Suomen 7 ihmettä (Otava 2026). Kirjailijat Venny Helén, Juho Flow sekä Satusetä tunnetaan kaikki kirjojen lisäksi myös sosiaalisen median kanavistaan.

Äänikirjojen listalla näkyvät tutut, suositut kirjasarjat. Esimerkiksi Vitsipitsa, Kookosbanaani sekä Harry Potter ovat kaikki edustettuina useamman kirjan voimin.

Painetun kirjan myynti kasvussa

Toisen kvartaalin kirjamyynti kehittyi positiivisesti. Tietokirjojen myynti kasvoi huhti-kesäkuussa 8 % ja kaunokirjojen 6,6 %. Lasten ja nuorten kirjamyynti kasvoi 2,4 %. Kokonaisuudessaan yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi 4,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.



”Erityisesti tietokirjojen myynnin kasvu ilahduttaa, sillä se oli pitkään laskussa. Se ja suomenkielisen kaunokirjallisuuden myynnin vahva kasvu antavat odottaa myös erinomaista syksyä kirjamyynnin kannalta”, Karlsson arvioi.

Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.

Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.

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