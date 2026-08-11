Salon Halikon Alko saa uuden ilmeen – myymälä avoinna myöhempään lauantai-iltaisin

Salon Halikon Alkon myymälä uudistetaan viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

"Remontti tuo myymälään uutta ilmettä, mutta lämmin palvelu ja tutut myyjät jatkavat”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Niko Rantanen.

Alkot voivat heinäkuisen lakimuutoksen myötä olla jatkossa auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–21.

”Meillä Halikossa palvellaan lauantaisin pidennetyin aukioloajoin iltakahdeksaan saakka. Palvelemme paikallisten asiakkaiden lisäksi myös mökkiläisiä ja matkailijoita, sillä myymälään on helppo piipahtaa Helsingin ja Turun välisen liikenteen solmukohdassa.”

Rantanen kertoo, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä aukioloaikojen laajennukseen.

”Lauantai-illoissa on ollut kivasti asiakkaita. He ovat antaneet paljon positiivista palautetta siitä, että asiointi onnistuu nykyään laajemmin ja juuri silloin, kun he muutoinkin ovat liikkeellä.”

Myymälä on avoinna lauantaihin 29. elokuuta klo 20 saakka ja uusi myymälä avataan perjantaina 18. syyskuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähialueiden Alkot.

Sadonkorjuun juhlaa ja alkavan syksyn tunnelmaa – venetsialaisten ja Oktoberfestin juomat Alkosta

Loppukesä ja alkusyksy tuovat tullessaan sadonkorjuuajan juhlia. Myös Alkon valikoima kääntyy kohti syksyä.

Elokuun viimeisenä lauantaina vietettävät venetsialaiset päättävät kesän ja veneilykauden. Tummuvassa illassa sytytetään lyhdyt, syödään hyvin ja skoolataan hyvästit kesälle.

”Venetsialaisten ruokapöytään katetaan usein kesän sadon parhaita antimia ja viimeisen kesäviikonlopun kunniaksi moni kaivaa vielä grillin esiin. Juomapuolella tarjolla voi olla esimerkiksi sangriaa, vehnäolutta tai raikkaita valkoviinejä”, Rantanen vinkkaa.

”Alkusyksyn merkki ovat myös Oktoberfest-oluet, joita on saatavilla Alkoissa syyskuun alusta alkaen. Aidot müncheniläiset festarioluet tuovat mukanaan pehmeän maltaisia makuja, jotka sopivat niin syksyisiin illanistujaisiin kuin perinteiseksi saunaolueksi. Meille Halikkoon saamme kaikki kymmenen Alkon valikoiman Oktoberfest-olutta.”