Danfoss palkittiin vuoden innovaatioyrityksenä
13.8.2026 12:55:28 EEST | Danfoss | Tiedote
Danfoss palkittiin Wasa Future Festivalilla 2026 vuoden innovaatioyrityksenä. Wasa Innovation Centerin teknologiainnovaatiopalkinto myönnettiin yhtiölle määrätietoisesta tuotekehityksestä, vahvasta vientimenestyksestä ja merkittävästä panoksesta Vaasan elinkeinoelämään. Tunnustuksen ottivat vastaan Vaasassa 13. elokuuta 2026 Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja Mika Kulju ja Danfoss Drivesin iC7-taajuusmuuttajan 50-henkisen tuotekehitystiimin edustajat.
Valinnan perusteluissa nousi erityisesti esiin Danfoss Drivesin kehittämä ultrakompakti nestejäähdytteinen iC7 Marine -taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu meriteollisuuden vaativiin tarpeisiin. Laite on käytössä mm. Wasalinen Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivässä Aurora Botnia -matkustaja-aluksessa. Taajuusmuuttajan tehokkuus, suhteellisen pieni koko ja huippuluokan jäähdytysteknologia tekevät siitä poikkeuksellisen suorituskykyisen ja ympäristön kannalta kestävän valinnan maailmanmarkkinoilla. Tuote nojaa vahvaan vaasalaiseen osaamiseen, mutta sen vaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulkopuolelle.
- Danfossille innovatiivisuus ei tarkoita vain yksittäisiä keksintöjä tai uusia tuotteita. Se on uteliaisuutta, rohkeutta kyseenalaistaa totuttuja ratkaisuja ja ennen kaikkea periksiantamattomuutta jatkaa silloinkin, kun ensimmäinen ratkaisu ei vielä toimi. Pitkäjänteinen tutkimus ja tuotekehitys ovat aina olleet Danfossin toiminnan kivijalka. Vaasassa tämä osaaminen ulottuu Vaconin ajoista tähän päivään, sanoo Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja Mika Kulju.
Tunnustus on osoitus Danfossin vahvasta asemasta toimialansa edelläkävijänä ja vastuullisen kehitystyön edistäjänä. Aiemmin palkinnon ovat saaneet ABB, Wärtsilä ja Mirka.
Danfoss Drivesin yksi keskeisistä osaamiskeskuksista sijaitsee Vaasassa, ja siellä syntyvät yhtiön edistyneimmät ratkaisut mm. vaativiin meriteollisuuden tarpeisiin. Vaasassa työskentelee n. 700 asiantuntijaa tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotannon parissa. Paikallinen osaaminen jalostuu maailmanluokan innovaatioiksi, jotka parantavat energiatehokkuutta ja keventävät ympäristön kuormitusta. Vastuullisuus ja tekninen laatu ohjaavat kaikkea yhtiön toimintaa.
Yhteyshenkilöt
Jari PerkiömäkiManager, Communications and Public RelationsDanfoss Drives OyPuh:0408371277jari.perkiomaki@danfoss.com
Danfoss lyhyesti
Danfoss kehittää teknologiaratkaisuja, jotka parantavat koneiden ja järjestelmien tehokkuutta, vähentävät päästöjä, pienentävät energiankulutusta ja tukevat sähköistymistä.
Danfoss Drivesin Vaasan-tehdas keskittyy suurtehoisiin taajuusmuuttajiin ja tehonmuokkaimiin 100 kilowatista 6 megawattiin asti. Nämä tuotteet on suunniteltu teollisuuden ja erityisesti raskaan teollisuuden vaativiin tarpeisiin esimerkiksi meriteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, metalli- ja kaivosteollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. pumput, puhaltimet, kompressorit, lämpöpumput, metallin käsittelylinjat, latausasemat, energiavarastot ja vedyntuotannossa käytettävät elektrolysaattorit.
Danfoss-konserni työllistää noin 39 000 henkilöä ympäri maailmaa ja palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Suomessa Danfossissa työskentelee noin 1 100 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 9,4 miljardia euroa. Danfossin pääkonttori sijaitsee Tanskan Nordborgissa, ja Suomessa yhtiöllä on toimipisteet Vaasassa, Helsingissä, Lappeenrannassa, Tampereella ja Vantaalla.
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