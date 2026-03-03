Danfoss palkittiin vuoden innovaatioyrityksenä

Valinnan perusteluissa nousi erityisesti esiin Danfoss Drivesin kehittämä ultrakompakti nestejäähdytteinen iC7 Marine -taajuusmuuttaja, joka on suunniteltu meriteollisuuden vaativiin tarpeisiin. Laite on käytössä mm. Wasalinen Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivässä Aurora Botnia -matkustaja-aluksessa. Taajuusmuuttajan tehokkuus, suhteellisen pieni koko ja huippuluokan jäähdytysteknologia tekevät siitä poikkeuksellisen suorituskykyisen ja ympäristön kannalta kestävän valinnan maailmanmarkkinoilla. Tuote nojaa vahvaan vaasalaiseen osaamiseen, mutta sen vaikutukset ulottuvat kauas Suomen rajojen ulkopuolelle.

- Danfossille innovatiivisuus ei tarkoita vain yksittäisiä keksintöjä tai uusia tuotteita. Se on uteliaisuutta, rohkeutta kyseenalaistaa totuttuja ratkaisuja ja ennen kaikkea periksiantamattomuutta jatkaa silloinkin, kun ensimmäinen ratkaisu ei vielä toimi. Pitkäjänteinen tutkimus ja tuotekehitys ovat aina olleet Danfossin toiminnan kivijalka. Vaasassa tämä osaaminen ulottuu Vaconin ajoista tähän päivään, sanoo Danfoss Drives -liiketoimintayksikön johtaja Mika Kulju.

Tunnustus on osoitus Danfossin vahvasta asemasta toimialansa edelläkävijänä ja vastuullisen kehitystyön edistäjänä. Aiemmin palkinnon ovat saaneet ABB, Wärtsilä ja Mirka.

Danfoss Drivesin yksi keskeisistä osaamiskeskuksista sijaitsee Vaasassa, ja siellä syntyvät yhtiön edistyneimmät ratkaisut mm. vaativiin meriteollisuuden tarpeisiin. Vaasassa työskentelee n. 700 asiantuntijaa tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotannon parissa. Paikallinen osaaminen jalostuu maailmanluokan innovaatioiksi, jotka parantavat energiatehokkuutta ja keventävät ympäristön kuormitusta. Vastuullisuus ja tekninen laatu ohjaavat kaikkea yhtiön toimintaa.