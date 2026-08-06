Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa lauantaina Wolverines ja Northern Lights

12.8.2026 11:05:31 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Naisten Vaahteraliigan loppuotteluun ovat selviytyneet Helsinki Wolverines sekä Oulu Northern Lights. Naisten amerikkalaisen jalkapallon 19. Suomen mestaruus ratkaistaan lauantaina 15.8.2026 Vantaalla Myyrmäen jalkapallostadionilla.

Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Wolverines ja Northern Lights
Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Wolverines ja Northern Lights Laura Helminen

Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa kohtaavat runkosarjan puhtaalla pelillä voittanut Helsinki Wolverines, sekä Turku Trojansin välieräpelissään kukistanut Oulu Northern Lights.  Helsinkiläisjoukkue Wolverines lähtee ratkaisevaan otteluun selvänä ennakkosuosikkina. Joukkueen puolustus ei sallinut vastustajilleen runkosarjassa yhtään pistesuoritusta.

Wolverines-päävalmentaja Tiina Möttönen johtaa joukkueensa luottavaisena lauantain peliin:

-Uskon, että pääsyn finaaliin ratkaisi ennen kaikkea sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Olemme onnistuneet pitämään vaatimustason korkealla viikosta toiseen. Meillä on ollut vahva usko omaan tekemiseen ja siihen, että kun jokainen hoitaa oman osuutensa, pystymme olemaan vaikea vastustaja kenelle tahansa.

Oulun Northen Lights on pelannut edellisen kerran naisten loppuottelussa 2012, jolloin kausi päättyi Lightsin mestaruusjuhliin. Päävalmentaja Joonas Taina on vakuuttunut, että hienon kauden pelannut oululaisryhmä on valmis kauden viimeiseen haasteeseen:

-Meidän pitää osata nauttia tästä mahdollisuudesta ja hetkestä eikä sokaistua finaalin kirkkaista valoista. Wolverinesissa riittää haasteita ratkaistavaksi pelin jokaisella osa-alueella. Meidän tulee luottaa itseemme ja toisiimme sekä ymmärtää, että osaamme kyllä oman hommamme.

Naisten Vaahteraliigan loppuottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruutu+ palvelussa.

Tiedot ottelusta:

  • Tapahtuma:  Naisten Vaahteraliigan loppuottelu Helsinki Wolverines – Oulu Northern Lights
  • Aika:  Lauantai 15.08.2025, kickoff klo 13:30. Portit avataan 12:30
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, Vantaa
  • Akkreditoituminen:  Median edustajat sisään pressikortilla, valokuvaajilta vaaditaan kuvausliivin käyttöä sekä turvallisen kuvaamisen ohjeiden noudattamista kentän laidalla.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisnaisten vaahteraliigahelsinki wolverinesoulu northern lights

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Wolverines ja Northern Lights
Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa Wolverines ja Northern Lights
Laura Helminen
Lataa

Linkit

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye