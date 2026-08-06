Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa lauantaina Wolverines ja Northern Lights

Naisten Vaahteraliigan loppuottelussa kohtaavat runkosarjan puhtaalla pelillä voittanut Helsinki Wolverines, sekä Turku Trojansin välieräpelissään kukistanut Oulu Northern Lights. Helsinkiläisjoukkue Wolverines lähtee ratkaisevaan otteluun selvänä ennakkosuosikkina. Joukkueen puolustus ei sallinut vastustajilleen runkosarjassa yhtään pistesuoritusta.

Wolverines-päävalmentaja Tiina Möttönen johtaa joukkueensa luottavaisena lauantain peliin:

-Uskon, että pääsyn finaaliin ratkaisi ennen kaikkea sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Olemme onnistuneet pitämään vaatimustason korkealla viikosta toiseen. Meillä on ollut vahva usko omaan tekemiseen ja siihen, että kun jokainen hoitaa oman osuutensa, pystymme olemaan vaikea vastustaja kenelle tahansa.

Oulun Northen Lights on pelannut edellisen kerran naisten loppuottelussa 2012, jolloin kausi päättyi Lightsin mestaruusjuhliin. Päävalmentaja Joonas Taina on vakuuttunut, että hienon kauden pelannut oululaisryhmä on valmis kauden viimeiseen haasteeseen:

-Meidän pitää osata nauttia tästä mahdollisuudesta ja hetkestä eikä sokaistua finaalin kirkkaista valoista. Wolverinesissa riittää haasteita ratkaistavaksi pelin jokaisella osa-alueella. Meidän tulee luottaa itseemme ja toisiimme sekä ymmärtää, että osaamme kyllä oman hommamme.

Naisten Vaahteraliigan loppuottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruutu+ palvelussa.

Tiedot ottelusta: