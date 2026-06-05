Obolon Grapefruit – uusi raikas alkoholiton olut Ukrainasta Suomeen

Obolon on yksi Ukrainan tunnetuimmista panimoista, ja sen kotipaikka sijaitsee Kiovassa. Galatea Beverages on tuonut Kiovassa valmistettuja Obolon-panimon oluita Suomeen jo lähes neljän vuoden ajan.

Obolon Grapefruit yhdistää alkoholittoman oluen keveyden ja raikkaan greipin aromin. Tuloksena on virkistävä juoma, joka sopii niin ruokajuomaksi kuin nautittavaksi sellaisenaan.

Galatea Beveragesin kaupallinen johtaja Henry Johansson kertoo alkoholittomien oluiden kysynnän kasvaneen viime vuosina merkittävästi.

"Alkoholittomien oluiden suosio on kasvanut nopeasti Suomessa. Kuluttajat etsivät yhä useammin vaihtoehtoja, joissa on täyteläinen maku mutta ei alkoholia. Obolon Grapefruit on erittäin raikas ja helposti lähestyttävä juoma, joka tuo mukavaa vaihtelua markkinoille", Johansson sanoo.

Johanssonin mukaan juoma on saanut positiivista palautetta jo ensimaisteluissa.

"Greipin kevyt kirpeys toimii todella hyvin oluen kanssa. Tämä on juoma, joka sopii moniin tilanteisiin ja tarjoaa uudenlaisen makuelämyksen alkoholittomien oluiden ystäville."