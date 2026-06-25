Aito Säästöpankin asiakkaat hakevat turvaa säästämisestä ja oman talouden suunnittelusta

”Asiakkaiden kiinnostus oman talouden turvaamiseen on kasvanut selvästi. Säästämisestä keskusteltiin alkuvuonna noin 50 prosentissa asiakasneuvotteluista, kun vuotta aiemmin osuus oli noin 40 prosenttia. Myös lainaturvan merkitys vahvistui: tammi-kesäkuussa puolet uusista lainoista turvattiin lainaturvalla. Epävakaassa maailmassa säästäminen, varautuminen ja oman talouden suunnittelu tuovat mielenrauhaa”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.

Alkuvuoden aikana Aito Säästöpankki sai yli 1 500 uutta asiakasta.

Säästäminen ja varallisuuden kasvattaminen kiinnostavat kotitalouksia ja yrityksiä

Asiakkaiden kiinnostus säästämiseen näkyi erityisesti jatkuvien säästösopimusten ja yksityispankkipalveluiden kehityksessä. Uusia jatkuvia säästösopimusasiakkaita oli kesäkuun lopussa 8 prosenttia ja yksityispankkisopimuksia 44 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Asiakkaiden hallinnoitavat varat kasvoivat alkuvuonna 14,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.



Myös yritysasiakkaiden kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen vahvistui. Yritysasiakkaiden rahasto- ja vakuutussäästösopimuksia solmittiin tammi-kesäkuussa 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Loppukeväästä isommissa pk-yrityksissä lisääntyi kiinnostus etenkin pitkän aikavälin varallisuuden kasvattamiseen.

”Kun pk-yritykset hakevat pitkäjänteisiä ratkaisuja varallisuutensa kasvattamiseen ja puskurien vahvistamiseen, se tukee myös Suomen talouden liikkeessä pysymistä epävarmoina aikoina”, Piitulainen toteaa.

Hiljainen asuntomarkkina näkyy lainakysynnässä

Asuntomarkkinan hiljaisuus näkyi alkuvuonna lainakysynnässä, mutta Aito Säästöpankki onnistui silti kasvattamaan asuntoluottokantaansa 2,7 prosenttia vertailujaksoon verrattuna. Uusia yritysluottoja myönnettiin alkuvuonna 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Aito Säästöpankin omistamalla Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:llä, joka toimii nimellä Muutos LKV, asuntokauppa oli alkuvuonna vilkasta. Muutos LKV:n markkinaosuus käytetyissä asunnoissa Tampereen alueella on noin 17 prosenttia.

”Tällä hetkellä kiinnostus kohdistuu erityisesti 10–15 kilometrin säteellä Tampereen keskustasta sijaitseviin kohteisiin sekä muuttovalmiisiin, pihallisiin perheasuntoihin. Heikointa kysyntä on sijoitusasunnoissa, kuten pienissä yksiöissä ja kaksioissa. Samankaltaiset trendit näkyvät myös Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla”, Piitulainen kertoo.

Lahjoituksilla ja apurahoilla tukea paikalliseen hyvinvointiin

Aito Säästöpankki jatkoi alkuvuonna paikallisen hyvinvoinnin tukemista. Kesäkuussa pankki jakoi 70 000 euroa lahjoituksina toimialueensa 46 hyväntekijälle. Lahjoitukset kohdistuivat erityisesti mielenterveystyöhön, vertaistukeen, lasten ja nuorten harrastamiseen sekä paikallisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Lisäksi Aito Säästöpankin omistajasäätiöt myönsivät alkuvuoden aikana apurahoja yhteensä 531 000 euroa. Pankin omistavat Huittisten Säästöpankkisäätiö, Ikaalisten Säästöpankkisäätiö, Luopioisten Säästöpankkisäätiö ja Ylihärmän Säästöpankkisäätiö.

”Haastava toimintaympäristö ja julkisiin tukiin kohdistuvat leikkaukset tekevät lahjoituksista ja apurahoista saajilleen entistä merkityksellisempiä”, Piitulainen kertoo.