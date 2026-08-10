Väitös: Uusia kaukokartoitusmenetelmiä metsien mittaamiseen yksittäisen puun tasolla
12.8.2026 11:09:24 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia drooni- ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä, jotka mahdollistavat tarkan ja entistä tehokkaamman puun tason tiedon tuottamisen ilman aikaa vieviä maastomittauksia.
Ilmatieteen laitoksen tutkija Olli Nevalainen kehitti väitöstutkimuksessaan uusia kaukokartoitusmenetelmiä yksittäisen puun tason tiedon tuottamiseen. Kehitettyjen menetelmien avulla voidaan arvioida hiilensidonnan vaihtelua yksittäisen puun eri osissa sekä metsävaratietoja entistä tehokkaammin.
Entistä tarkemmat puutason tiedot tukevat metsiin liittyvää päätöksentekoa
Tutkimuksessa käytettiin yhtä maailman ensimmäisistä useaa aallonpituutta mittaavaa laserkeilainta. Siinä, missä tavalliset laserkeilaimet mittaavat kohteesta heijastuvaa säteilyä vain yhdellä aallonpituudella, tämä laserkeilain mahdollistaa kohteiden mittaamisen usealla eri valon aallonpituudella. Näin kohteiden ominaisuuksia voidaan arvioida kolmiulotteisesti.
Väitöskirjan tutkimuksissa pystyttiin havaitsemaan lehtivihreän määrän vaihtelu, joka kertoo puun terveydestä ja yhteyttämiskyvystä, ja tuottamaan kolmiulotteisia karttoja lehtivihreän jakautumisesta puun latvuksessa.
Lisäksi väitöskirjassa kehitettiin drooneista kerätylle kaukokartoitusaineistolle automaattisia menetelmiä yksittäisten puiden tunnistamiseen ja luokitteluun, sekä tavanomaisten metsävaratunnusten, kuten puun pituuden, rungon läpimitan ja tilavuuden arviointiin puu- ja metsikkötasolla.
“Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puutason tietoa metsistä tarvitaan ilmastotutkimuksessa ja -politiikassa, metsätaloudessa sekä metsien tarkkojen digitaalisten mallien, eli digitaalisten kaksosten rakentamisessa. Droonipohjaiset laserkeilaimet ja spektrikamerat tulevat yleistymään entisestään”, sanoo Olli Nevalainen.
“Väitöskirja näyttää ensimmäisiä tuloksia, joita tällaisella aineistolla voidaan saavuttaa, ja antaa tietoa tulevaisuuden kaukokartoitussensorien ja -menetelmien kehitykselle.”
Väitöskirja tarkastetaan 14. elokuuta Aalto-yliopistossa
DI Olli Nevalaisen väitöskirja "Close-range remote sensing of trees using multiwavelength terrestrial laser scanning and drone-based photogrammetry with spectral imaging" (Puiden lähikaukokartoitus monikanavaisella laserkeilauksella sekä droonipohjaisella fotogrammetrialla ja spektrikuvantamisella) tarkastetaan Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitoksella perjantaina 14.8.2026 klo 12 Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella (Konetekniikka 1 sali 216, Otakaari 4).
Vastaväittäjänä toimii professori Andreas Wieser Zürichin teknillisestä korkeakoulusta (ETH Zürich) ja kustoksena professori Raine Mäntysalo.
Väitöskirja on elektroninen julkaisu ja luettavissa Aalto-yliopiston julkaisuarkistossa.
Lisätiedot:
Tutkija Olli Nevalainen, Ilmatieteen laitos, p. 050 463 4885
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.
Tutkimukset suoritettiin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa ja väitöskirja viimeisteltiin Ilmatieteen laitoksella. Väitöskirjan tutkimus suoritettiin useassa eri Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa.
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
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