MobilePayn käyttäjämäärä ylitti 3 miljoonaa
12.8.2026 11:43:00 EEST | MobilePay | Tiedote
Suomen suosituin mobiililompakko MobilePay löytyy nyt useamman kuin joka toisen suomalaisen puhelimesta. Elokuun alussa rikkoutui kolmen miljoonan käyttäjän raja. ”Olemme ainutlaatuisessa asemassa näin suurella käyttäjämäärällä, mikä kertoo siitä, että meidän lupauksemme, helppo, nopea ja turvallinen maksaminen, toteutuu ja helpotamme käyttäjiemme arkea”, Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja toteaa.
”Näin suuri käyttäjämäärä tuo myös vastuuta. Sovelluksen on oltava luotettava ja turvallinen. Jos sovellus lakkaa toimimasta perjantai-iltapäivänä, joka on yksi vilkkaimmista ajoista sovelluksessamme, niin todella monelle suomalaiselle tulee ongelmia”, Kröger kertoo.
2026 on tuonut MobilePay-käyttäjille paljon uutta
Kesäkuun alussa MobilePayn lanseerasi Nuorten MobilePayn suomalaisille 7–14-vuotiaille. Pelkistetyllä, nuorille käyttäjille suunnitellulla versiolla nuori voi huoltajiensa hyväksynnällä lähettää ja vastaanottaa rahaa MobilePay-saldon kautta, sekä maksaa MobilePay-lyhytnumeroihin ja ostaa lippuja joukkoliikennesovelluksissa.
”Nuorten MobilePayta on toivottu meiltä jo vuosia, mikä näkyy sen suosiossa. Parissa kuukaudessa jo yli12 000 nuorta on saanut huoltajiensa luvalla MobilePayn käyttöönsä. Se, että perheen nuoret voivat tehdä pieniä ostoksia ja harjoitella digitaalisen rahan käyttöä turvallisesti MobilePaylla tuo varmasti helpotusta perheiden arkeen”, Kröger kertoo.
Kauppiaat taas saivat uudistuneen version MobilePay-lyhytnumerosta. Kauppiassovelluksella voi nyt vastaanottaa MobilePay-maksujen lisäksi myös korttimaksuja paikan päällä. Kauppiaalle tarkoitettu Get Paid by Vipps MobilePay -niminen sovellus ladataan puhelimeen ja näin puhelin muuttuu maksupäätteeksi.
Myös MobilePaylla täppääminen, eli lähimaksaminen on laajentunut, kun Bank Norwegian liittyi mukaan. Lähimaksussa toimii nyt Danske Bankin myöntämät Mastercard-kortit, SEB Kort AirPlus Corporate, SEB Kort Eurocard -kortit ja Bank Norwegianin Visa-kortit. Myös K-ryhmän Plussa-kortti toimii lähiluvulla iphonella MobilePayssa, samalla täppäyksellä voi käyttää kertynyttä Plussa-rahaa.
”MobilePayn tulevaisuus on monipuolinen mobiililompakko, jolla voi maksaa kaikissa tilanteissa, kirjautua palveluihin, kerätä kanta-asiakaspisteitä ja lähettää rahaa ystäville ympäri Euroopan. Ensi vuonna MobilePaylla tavoittaa 120 miljoonaa käyttäjää Euroopassa yhteistyöverkoston kautta”, Perttu Kröger kertoo.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Laura TöttermanViestintäpäällikköPuh:+358447119550laura.totterman@vippsmobilepay.com
Kuvat
Lyhyesti Vipps MobilePaysta
Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Luottamus&Maine-tutkimuksessa Vipps ja MobilePay ovat finanssialan sijalla 1. Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Vipps MobilePaylla on noin 12,5 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 3 miljoonaa käyttäjää.
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