MobilePayn käyttäjämäärä ylitti 3 miljoonaa

Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Luottamus&Maine-tutkimuksessa Vipps ja MobilePay ovat finanssialan sijalla 1. Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Vipps MobilePaylla on noin 12,5 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 3 miljoonaa käyttäjää.