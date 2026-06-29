Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekki Vantaan Tammistossa muuttaa uuteen liiketilaan

12.8.2026 13:04:43 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote

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Vantaan Tammiston Citymarketissa sijaitseva Yliopiston Apteekki muuttaa uuteen liiketilaan samassa kiinteistössä. Apteekki avautuu 19.8.2026 uudessa liiketilassa, joka sijaitsee Citymarketin kassoja vastapäätä osoitteessa Tammiston kauppatie 9.

Farmaseutti ja asiakas katselevat yhdessä kosmetiikkatuotteita apteekissa.

Muuton yhteydessä apteekki uudistuu, ja uudet tilat tuovat monipuolisen tuotevalikoiman entistä paremmin esiin ja tekevät asioinnista miellyttävää. Uudet tilat ovat helposti saavutettavat ja mahdollistavat sujuvan asioinnin. Myymäläratkaisujen tavoitteena on tukea erinomaista asiakaskokemusta. 

Uudessa apteekissa on erillinen tila terveyspalveluille. Terveyspalvelut kattavat kaikki yleisimmät rokotukset, kuten influenssa- ja punkkirokotukset sekä matkailijan rokotukset. Palveluihin kuuluvat myös verenpaineen mittaus, korvahuuhtelu sekä ommelten poistopalvelu ja D-vitamiini- ja raudanpuutospikatestit. Terveyspalveluiden ajanvaraus löytyy osoitteesta ya.fi/terveyspalvelut

"Hyvinvointi- ja kauneudenhoitotuotteiden esillepanot ovat uudistuneet. Apteekissa on miellyttävä värimaailma ja luonnonvaloa jäljittelevä valaistus. Tervetuloa testaamaan uutuudet rauhassa ja hankkimaan meiltä arjen parhaat hyvinvointituotteet", apteekinhoitaja Elina Sallinen sanoo. 

Yliopiston Apteekki Vantaa Tammisto palvelee 19.8.2026 alkaen Citymarketin kassoja vastapäätä tutussa osoitteessa Tammiston kauppatie 9. Apteekkiin on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on Citymarketin kassoja vastapäätä ja toinen Alkoa vastapäätä. 

Apteekki palvelee jatkossakin laajoin aukioloajoin maanantaista perjantaihin 8–21, lauantaisin 9–20 ja sunnuntaisin 10–20. Avajaispäivänä 19.8.2026 apteekki aukeaa klo 9.

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Tietoja julkaisijasta

Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.

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