Lontoosta saapui kolme uutta vedenalaista tähteä– hurmaavat lehmärauskut ovat muuttaneet SEA LIFE Helsinkiin!

Maaliskuussa 2026 täysin remontoidun ja uudistetun Valtamerialtaan sekä Öisen Valtamerisaaren näyttelyynsä avannut SEA LIFE Helsinki saa vihdoin viimeiset, odotetut uudet asukkaansa. Lontoosta saapuneet kolme lehmärauskutyttöä ovat löytäneet tiensä uuteen kotiinsa Helsingin vedenalaiseen maailmaan ja valloittaneet samalla koko henkilökunnan sydämet.

Kuukausien valmistelun jälkeen SEA LIFEn tiimi pääsee viimein esittelemään uudet tulokkaat myös yleisölle. ”Olemme todella iloisia uusista asukkaistamme. Lehmärauskut ovat upeita ja persoonallisia eläimiä, ja juuri uudistettu Valtameriallas tarjoaa niille hienot puitteet. On mahtavaa päästä seuraamaan, kuinka ne kotiutuvat ja ottavat altaan omakseen. Olemme myös odottaneet kovasti, että pääsemme vihdoin esittelemään rauskut vierailijoillemme”, sanoo SEA LIFE Helsingin toimitusjohtaja Sanna Laitinen. ”Valtamerialtaan uudistaminen oli meille valtava projekti, ja nyt tuntuu erityisen hienolta saada sinne viimeiset uudet asukkaat, joita olemme remontin jälkeen odottaneet saapuviksi. Todella sympaattiset ja hurmaavat rauskutytöt kruunaavat hienosti altaan uuden ajanjakson”, Laitinen jatkaa.

Uudet neidit ovat ottaneet Valtamerialtaan omakseen

Lehmärauskut tunnetaan näyttävästä ulkonäöstään ja kauniin liihottelevasta uintityylistään. Leveät evät saavat ne näyttämään suorastaan lentävän veden halki. Valtameritunnelista tätä vedenalaista ”lentoa” pääsee nyt seuraamaan aivan erityisen läheltä.

Intendentti Emilia Friman kertoo, että uudet asukkaat ovat kotiutuneet nopeasti. "Kaikki kolme, toistaiseksi vain neiteinä A, B ja C tunnetut rauskut, ovat kotiutuneet hienosti. Ne liikkuvat altaassa todella aktiivisesti ja ovat uteliaita kavereita. Erityisesti Valtameritunnelista käsin niiden menoa on mukava katsella”, Friman kertoo.

Rauskutytöille ei ole vielä annettu nimiä – vaikka ehdotuksia onkin jo pöydällä.

”Nimethän heille pitää vielä antaa, kunhan pääsemme ensin hieman perille kunkin leidin persoonallisuudesta. Uskon, että sopivat nimet löytyvät, kunhan opimme tuntemaan heidät paremmin”, Friman hymyilee.

Uusien tulokkaiden saapuminen on sujunut rauhallisesti. Aiemmin keväällä Valtamerialtaaseen muuttanut mustaevähaikolmikko on suhtautunut uusiin allaskavereihinsa hienosti. ”Uusien eläinten saapuminen on aina erityinen hetki. Valtameriallas on kokenut mittavan uudistuksen, ja lehmärauskut ovat upea ja pitkään toivomani lisä kokonaisuuteen. Myös nuoret mustaevähai-herramme ovat suhtautuneet uusiin allaskavereihin rauhallisesti ja antaneet niiden asettua taloksi”, Friman kertoo.

Lontoosta Helsinkiin – ja Helsingistä maailmalle

Rauskukolmikon matka Lontoosta Helsinkiin on osa SEA LIFE -keskusten välistä kansainvälistä eläinten suojelu- ja yhteistyötoimintaa. Keskukset tekevät yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin, lisääntymisen ja lajien suojelun edistämiseksi.

Myös Valtamerialtaan mustaevähailla on kansainvälinen tarina. Altaaseen aiemmin keväällä saapunut Gunnar on toinen Helsingissä vuotta aiemmin syntyneistä poikasista. Gunnarin kanssa Helsinkiin muuttaneet kaksi muuta nuorta herraa, George ja Travis, ovat puolestaan SEA LIFE Oberhausenin kasvatusohjelmasta Saksasta.

Samassa siirrossa Gunnarin sisko Linda sai uuden kodin Oberhausenista ja liittyi siellä osaksi keskuksen mustaevähaiden suojelu- ja kasvatusohjelmaa. Näin SEA LIFE -keskusten välinen yhteistyö kuljettaa eläimiä uusiin koteihin ja auttaa samalla ylläpitämään kansainvälisiä kasvatusohjelmia.

Nyt kuitenkin katseet ovat Helsingissä – ja kolmessa uudessa lehmärauskuneidissä, joiden persoonallisuuksiin tutustuminen on vasta alkamassa.

Yksi asia on jo varma: näihin Valtamerialtaan uusiin tähtiin kannattaa tutustua!