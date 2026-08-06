Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden uudet palveluntuottajat on valittu

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Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut, ja uudet palveluntuottajat on nyt valittu. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu normaalisti ilman keskeytyksiä, ja terapia voi tietyin edellytyksin jatkua tutun palveluntuottajan kanssa myös vuoden 2027 alusta.