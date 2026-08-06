Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden uudet palveluntuottajat on valittu
12.8.2026 14:01:11 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut, ja uudet palveluntuottajat on nyt valittu. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu normaalisti ilman keskeytyksiä, ja terapia voi tietyin edellytyksin jatkua tutun palveluntuottajan kanssa myös vuoden 2027 alusta.
Kela on valinnut kilpailutuksen perusteella uudet palveluntuottajat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin. Kilpailutuksessa valittujen palveluntuottajien sopimuskausi alkaa 1.1.2027. Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa 31.12.2026 asti.
Uudet palveluntuottajat ovat nähtävissä kuntoutuksen palveluntuottajahaussa
marraskuussa 2026.
Tarjouskilpailut koskivat seuraavia suomen- ja ruotsinkielisiä palveluja: allasterapia, fysioterapia, ratsastusterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, perheterapia, puheterapia, psykoterapia ja toimintaterapia. Kuvataidepsykoterapia hankittiin vain suomenkielisenä palveluna.
Terapia voi jatkua tutun palveluntuottajan toteuttamana
Terapia voi jatkua tutun palveluntuottajan toteuttamana koko voimassa olevan kuntoutuspäätöksen ajan, vaikka palveluntuottajalla ei olisi sopimusta 1.1.2027 alkavalle sopimuskaudelle. Tällöin terapia tuotetaan 31.12.2026 päättyvän sopimuksen ehdoin.
Terapian jatkuminen edellyttää, että nykyinen palveluntuottaja on nimetty kuntoutuspäätöksessä terapian toteuttajaksi myös 1.1.2027 jälkeen. Lisäksi palveluntuottajan täytyy jatkaa kaikkien kyseisen sopimuksen piiriin kuuluvien asiakkaidensa terapioita kuntoutuspäätösten voimassaolon päättymiseen asti.
Kela lähettää syyskuussa infokirjeen kaikille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaa saaville asiakkaille. Jos terapia ei voi jatkua nykyisen palveluntuottajan kanssa sopimuskauden vaihtuessa, asiakas saa myöhemmin Kelasta erillisen kirjeen. Kirjeessä annetaan ohjeet uuden palveluntuottajan valintaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s utlåtande: bekämpningen av organiserad brottslighet kräver tydliga bestämmelser om behandlingen av uppgifter6.8.2026 13:00:01 EEST | Pressmeddelande
FPA ser det som viktigt att utkastet till regeringens proposition har som mål att stärka den administrativa bekämpningen av organiserad brottslighet och informationsutbytet mellan myndigheterna. Propositionen ger FPA bättre möjligheter att upptäcka, förebygga och bekämpa organiserad brottslighet och förfaringssätt i samband med den. FPA anser dock att bestämmelserna om utlämnande, behandling och utnyttjande av uppgifter måste kompletteras för att lagstiftningen ska bilda en klar helhet och trygga dataskyddet för enskilda personer. FPA skulle i större utsträckning kunna delta i bekämpningen av organiserad brottslighet FPA anser att FPA som verkställare av den sociala tryggheten förfogar över uppgifter som kan ha betydelse för identifiering och bekämpning av organiserad brottslighet. Bedrägerier och förfalskningar som hänför sig till FPA:s förmåner har i vissa fall konstaterats vara en del av en mer omfattande brottshelhet. Enligt propositionsutkastet ska FPA delta i analyscentralens ver
Kelan lausunto: järjestäytyneen rikollisuuden torjunta edellyttää selkeää sääntelyä tietojen käsittelystä6.8.2026 13:00:01 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Serviceproducenterna kan fortsätta klienternas terapier och slutföra dem enligt rehabiliteringsbesluten6.8.2026 09:53:03 EEST | Pressmeddelande
Vid övergången till en ny avtalsperiod är det möjligt att slutföra terapier för klienter inom krävande medicinsk rehabilitering i enlighet med det avtal och den servicebeskrivning som löper ut den 31.12.2026. Detta gäller alla serviceproducenter som för närvarande tillhandahåller terapi inom krävande medicinsk rehabilitering.
Palveluntuottajille mahdollisuus jatkaa asiakkaan terapiaa kuntoutuspäätöksen päättymiseen saakka6.8.2026 09:53:03 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden asiakaspäätökset on mahdollista toteuttaa loppuun 31.12.2026 päättyvän sopimuksen ja palvelukuvauksen mukaisesti sopimuskauden vaihteessa. Tämä koskee kaikkia nykyisiä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palveluntuottajia.
Handläggningstiderna för de första ansökningarna om allmänt stöd är längre än vanligt hos FPA14.7.2026 12:52:40 EEST | Pressmeddelande
Handläggningen av ansökningar från kunder som ansöker om allmänt stöd för första gången tar för närvarande längre än vanligt hos FPA. Orsaken till att handläggningstiderna är längre just nu är att arbetslösheten har ökat, att många studerande har slutfört sina studier och att många sökandes perioder med inkomstrelaterad dagpenning tar slut. FPA uppskattar att situationen lättar inom de närmaste veckorna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme