Viikin kirjaston korjaustyöt alkavat vesivahingon jälkeen – avautumisajankohta ei vielä tiedossa

Kirjastosta on heinä–elokuun aikana siirretty pois vesivahingon vuoksi kirjoja, muuta aineistoa ja huonekaluja. Korjaustyöt ovat alkamassa ja kestävät näillä näkymin ainakin tämän vuoden ajan. Kirjaston tarkempi avautumisajankohta ei ole vielä tiedossa.

”Onni onnettomuudessa oli, että vesivahinko tapahtui kirjaston omatoimiaikana ja paikalla olleet kirjaston asiakkaat hälyttivät apua. Näin vahingot jäivät pienemmiksi kuin ne olisivat olleet, jos onnettomuus olisi tapahtunut kirjaston ollessa suljettuna. Alkukuivaus pystyttiin aloittamaan heti saman viikonlopun aikana”, Viikin kirjaston johtaja Mari Heino kertoo.

Kirjat ja huonekalut säästyivät

Kosteuskartoitukset osoittivat, että rakenteiden kuivaus ja osittainen uusiminen kestävät useita kuukausia. Koko kirjastosali on tyhjennetty huonekaluista, kirjoista ja kirjahyllyistä. Korjausten laajuus paljastuu kokonaan vasta sitten, kun lattioita ja seiniä päästään avaamaan.

”Kirjahyllyjä joudutaan korjaamaan, mutta onneksi kaikki kirjat ja muu lainattava aineisto sekä valtaosa huonekaluista säästyivät vahingoittumattomina”, Heino sanoo.

Syksyn aikana Viikin kirjaston henkilökunta työskentelee Helsingin muissa kirjastoissa. Viikin alueen 1.-luokkalaisille tarjotaan palveluja kirjastoauton avulla ja parhaillaan suunnitellaan, miten muita alueen kouluja ja päiväkoteja voidaan palvella mahdollisimman hyvin. Kirjasto priorisoi lasten kirjastopalvelut.

Parhaillaan selvitetään myös mahdollisuutta saada kirjastolle väistötila Viikin alueelta, jotta minimipalvelut, kuten varausten nouto ja lainojen palautus, voitaisiin järjestää.

Muut Helmet-alueen kirjastot käytössä

Viikin kirjastoa lähinnä olevat kirjastot ovat Oulunkylän ja Itäkeskuksen kirjastot, joihin pääsee pikaratikalla, sekä Malmin, Arabianrannan ja Jakomäen kirjastot, joihin on Viikistä bussiyhteys. Aineistoa voit palauttaa ja varata mihin tahansa Helmet-alueen eli Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kirjastoon.

Viikin kirjaston asiakkaiden kannattaa vaihtaa varausten noutopaikaksi Helmet-verkkokirjastossa joku toinen avoinna oleva, itselle sopiva kirjasto. Jos varausten noutopaikkana on tällä hetkellä Viikin kirjasto, ne ohjataan automaattisesti Malmin kirjastoon. Varauksen voi myös peruuttaa Helmet-verkkokirjastossa, jos sitä ei enää tarvitse.

Myös samassa rakennuksessa sijaitseva Helsingin yliopiston Viikiin kampuskirjasto on toistaiseksi suljettuna ja Viikin kurssikirjat on siirretty väliaikaisesti Kaisa-taloon. Helsingin yliopisto päivittää ajankohtaisen kirjastotilanteensa Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivuille.