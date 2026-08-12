Vankien mielenterveyspalveluita parannetaan Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yhteistyössä

Suurella osalla vangeista on mielenterveysongelmia, ja vakavasti psyykkisesti sairaiden vankien määrä vankiloissa kasvaa. Hoidon tarve on huomattavasti suurempi kuin mitä vangeille voidaan käytettävissä olevilla resurssilla tarjota. Apulaisoikeusasiamies onkin kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät vankien mielenterveyspalvelut nykyisellään ole riittäviä eikä hoitoon pääsy toteudu lain edellyttämällä tavalla. Rise ja VTH jakavat tämän huolen.

Vankeuslain mukaan Rise vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta ja VTH vankien terveydenhuollosta, mukaan lukien mielenterveyshoito. Risen selvityksen mukaan palvelujen saatavuutta ja laatua voidaan parantaa keskittämällä terveydenhuollolliset psykologiresurssit VTH:lle.

Vuoden 2026 lisätalousarviossa VTH:lle siirretään neljää psykologin virkaa vastaava määräraha. Ratkaisu tukee hoidon saatavuutta, jatkuvuutta, selkeyttää vastuita ja parantaa potilasturvallisuutta erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan vahvaa psykiatrista osaamista.

– Määräraha tullaan VTH:ssa kohdentamaan täysimääräisesti nimenomaan vankien mielenterveyspalvelujen parantamiseen, vakuuttaa VTH:n johtaja Jussi Korkeamäki.

Vankiloissakin yhä tarve psykologien osaamiselle



Rise on selvittänyt psykologien tehtäviä varmistaakseen, että ne vastaavat sen lakisääteisiä vastuita. Selvityksessä on kuitenkin todettu, että vankilapsykologien työnkuvaan sisältyi terveydenhuollollisia elementtejä. Määrärahan siirtäminen VTH:lle selkeyttää lakisääteistä tehtävänjakoa Risen ja terveydenhuollon välillä.

Samalla psykologien osaamista tarvitaan edelleen vankiloissa Risen perustehtävien, kasvaneen vankimäärän sekä rangaistusten täytäntöönpanon tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteiden vuoksi. Vankiloihin jää edelleen 16 psykologin virkaa.

Muutos ei johda irtisanomisiin, sillä määrärahan siirto kohdistuu avoimina oleviin psykologivirkoihin.

Vankiloissa psykologien työn painopiste on uusintarikollisuuden vähentämisessä ryhmämuotoisen toiminnan, motivointi- ja muutostyöskentelyn sekä rangaistusajan suunnitelmien toteutuksessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu vangin psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukeminen, aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön sekä psykologisen tiedon jakaminen ja kehittämistyöhön osallistuminen.

– Muutos selkeyttää Risen ja VTH:n roolia ja voimme yhtä aikaa yhteistyössä VTH:n kanssa vahvistaa vankien mielenterveyden hoitoa sekä tukea Risen vaikuttavaa kuntoutus- ja muutostyötä. Risen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari tiivistää.

Lisätietoja:

vastaava ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin, Vankiterveydenhuollon yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, +358 295 245 551, hanna.hemminki-salin@vth.fi

johtaja Riitta Kari, operatiivisen toiminnan vastuualue, Rikosseuraamuslaitos, +358 295 688 401, riitta.kari@om.fi

