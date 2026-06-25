Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (4.–6.9.)
13.8.2026 11:00:44 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen Cupin Superviikonloppu kokoaa jälleen cup-kilpailuiden kaikki finaalitapahtumat saman viikonlopun ympärille, kun 4.–6.9. Tammelan Stadionilla pelataan sekä Miesten että Naisten Suomen Cupin, Regions' Cupin ja Roots Cupin finaalit.
FC Inter ja HJK kohtaavat Miesten Suomen Cupin finaalissa lauantaina 5. syyskuuta. Naisten Suomen Cupin mestaruus ratkaistaan HPS:n ja HJK:n välisessä loppuottelussa sunnuntain 6. syyskuuta.
Lisäksi viikonloppuna ratkaistaan miesten ja naisten Regions’ sekä Roots Cupien mestaruudet.
Media-akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluihin viimeistään keskiviikkona 2. syyskuuta.
Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (4.–6.9.) >>
Suomen Cupin Superviikonlopun otteluohjelma
PE 4.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: IF Gnistan/M35 (Helsinki) – VJS/Akatemia (Vantaa)
LA 5.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: FC POHU/CJ United (Helsinki) – KyPa (Kotka)
LA 5.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: FC Inter (Turku) – HJK (Helsinki)
SU 6.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: FC Loviisa (Loviisa) – GBK (Kokkola)
SU 6.9. klo 15.00 Naisten Suomen Cup: HPS (Helsinki) – HJK (Helsinki)
SU 6.9. klo 19.00 Naisten Regions' Cup: HJK/T18 (Helsinki) – EPS (Espoo)
Miesten Regions’ Cupiin osallistuivat kahdeksan parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Kolmosen, Nelosen ja/tai ikämiesjoukkuetta. Miesten Roots Cupiin osallistuivat kahdeksan parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Vitosen tai alemman tason joukkuetta.
Naisten Regions’ Cupissa mukana oli neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kakkosen ja/tai TBSM-joukkuetta. Naisten Roots Cupiin valikoitui neljä parhaiten Suomen Cupissa menestynyttä Naisten Kolmosen tai alemman tason joukkuetta.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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