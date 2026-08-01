Salla Ketola aloittaa Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtajana
13.8.2026 07:00:00 EEST | Reputation and Trust Analytics Oy | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin hallitus on nimittänyt Salla Ketolan yhtiön toimitusjohtajaksi 21.8.2026 alkaen. Yhtiön perustaja, väistyvä toimitusjohtaja, Harri Leinikka jatkaa yhtiössä johtavana neuvonantajana.
VTM Salla Ketolalla on yli 20 vuoden kokemus datan ja digitaalisen liiketoiminnan johtamisesta S-ryhmällä, Postilla, VR:llä, Sanomalla ja Nokialla. Vuonna 2020 hänet palkittiin Tiedolla Johtaja -tunnustuksella, ja vuonna 2025 hänet valittiin AI Finlandin tekoälyn KärkinAIsiin. Ketolalla on myös monipuolista hallitustyökokemusta. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä Yleisradiossa ja Columbia Road Oy:ssä.
Ketola ottaa vetovastuun vaiheessa, jossa yhtiö vauhdittaa kansainvälistymistään. Ruotsalainen sijoitusyhtiö Neqst tuli yhtiön vähemmistöomistajaksi vuonna 2023, ensimmäinen ulkomainen toimisto avattiin Tukholmaan keväällä 2024 ja kansainvälistymisen myötä yhtiö otti käyttöön Reputation and Trust Analytics -nimen vuonna 2025.
Uuden toimitusjohtajan tehtävänä on skaalata liiketoimintaa kansainvälistyvässä yhtiössä: johtaa kasvua tekoälyn aikakaudella, rakentaa kansainvälistä tarinaa, kehittää digitaalista myyntiä ja markkinointia sekä saada toimintatavat skaalautumaan. Dataa kerätään Pohjoismaiden ja Saksan lisäksi nyt myös Isosta-Britanniasta ja Ranskasta.
”Reputation and Trust Analytics on uniikki yhtiö, joka on tehnyt mahtavaa työtä suomalaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiön tarinassa minua kiehtovat erityisesti tehokkaampi tiedon hyödyntäminen, luottamuksen rakentaminen ja kestävämmän maailman puolesta työskenteleminen”, Ketola kertoo.
”Salla valittiin, koska hän yhdistää datan ja kaupallisen johtamisen tavalla, joka täydentää yhtiön nykyistä johtoa poikkeuksellisen hyvin. Olen iloinen, että saimme hänet vauhdittamaan kasvua ja kansainvälistymistä. Uskon, että hänen johdollaan yhtiö kehittää sekä asiakkaidensa liiketoimintaa että luottamusta laajemmin yhteiskunnassa”, hallituksen puheenjohtaja Henrik Scharp Neqstistä sanoo.
Yhtiön perustaja Harri Leinikka jatkaa johtavana neuvonantajana
Yhtiötä 29 vuotta johtanut Harri Leinikka keskittyy jatkossa asiakastyöhön sekä kansainvälisiin kumppanuuksiin. Hän toimii myös Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtajana.
”Meillä on toimisto Tukholmassa, kansainvälinen vähemmistöomistaja ja tutkimuksia 40 maassa. Yhtiömme on ison kasvun kynnyksellä, mikä vaatii toisenlaista johtamista kuin kasvu Suomessa. Salla on rakentanut datasta liiketoimintaa isoissa yhtiöissä ja tietää, miten tutkimustieto muuttuu asiakkaalle hyödyksi. Tarvitsemme Sallan piinkovaa osaamisyhdistelmää tässä vaiheessa. Itse pääsen keskittymään siihen, mikä on aina ollut minulle mieluisinta: asiakkaidemme auttamiseen”, Leinikka sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Salla KetolaToimitusjohtaja 21.8.2026 alkaenReputation and Trust Analytics OyPuh:+358 50 558 9092salla.ketola@reptrust.com
Harri LeinikkaJohtava asiantuntija (toimitusjohtaja 21.8.2026 asti)Reputation and Trust Analytics OyPuh:+358 40 505 5001harri.leinikka@reptrust.com
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Reputation and Trust Analytics lyhyesti
Reputation and Trust Analytics on vuonna 1997 perustettu tutkimusyhtiö, joka mittaa organisaatioiden mainetta ja sidosryhmien luottamusta Luottamus&Maine-mallilla. Yhtiö on toteuttanut asiakkailleen yli 3 700 Luottamus&Maine-tutkimusta 40 maassa. Liikevaihto oli yli 4 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja henkilöstömäärä 32. Yhtiö toimi vuoteen 2025 asti nimellä T-Media. Toimipaikat ovat Espoon Keilaniemessä ja Tukholmassa. reptrust.com
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