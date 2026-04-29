Nimitysuutinen: Pasi Latva Santa’s Hotelsin toimitusjohtajaksi

Aiemmin urallaan Latva on toiminut mm. liikkeenjohdon konsulttina ja Elämys Groupin konsernijohtajana.

”On etuoikeus aloittaa hienon perheyhtiön johdossa, erityisesti juuri poismenneen yhtiön perustajan elämäntyötä kunnioittaen”, kertoo Pasi, ja jatkaa: ”Minusta on mahtavaa päästä Santa’s Hotelsin tiimiin rakentamaan seuraavaa kehitysaskelta. Hotelliketjulla on hieno historia takana ja myös upea vaihe edessä, kun Rovaniemelle avataan pian uusi Santa’s Hotel Noelle. Lapin matkailussa on meneillään todella mielenkiintoiset ajat. Innostunein fiiliksin odotan, että pääsemme yhdessä jatkamaan kohteiden kehittämistä”, hän summaa ajatuksiaan.

Pasi muutti perheineen Rovaniemelle juuri ennen hotelliketjun toimitusjohtajahakua.