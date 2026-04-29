Hotel Santa Claus Oy

Nimitysuutinen: Pasi Latva Santa’s Hotelsin toimitusjohtajaksi

13.8.2026 14:05:00 EEST | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

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Pasi Latva aloittaa Santa’s Hotelsin toimitusjohtajana 1.9.2026.

Pasi Latva hotellin aulassa
Pasi Latva aloittaa Santa’s Hotelsin toimitusjohtajana 1.9.2026. Santa's Hotels

Aiemmin urallaan Latva on toiminut mm. liikkeenjohdon konsulttina ja Elämys Groupin konsernijohtajana.

On etuoikeus aloittaa hienon perheyhtiön johdossa, erityisesti juuri poismenneen yhtiön perustajan elämäntyötä kunnioittaen”, kertoo Pasi, ja jatkaa: ”Minusta on mahtavaa päästä Santa’s Hotelsin tiimiin rakentamaan seuraavaa kehitysaskelta. Hotelliketjulla on hieno historia takana ja myös upea vaihe edessä, kun Rovaniemelle avataan pian uusi Santa’s Hotel Noelle. Lapin matkailussa on meneillään todella mielenkiintoiset ajat. Innostunein fiiliksin odotan, että pääsemme yhdessä jatkamaan kohteiden kehittämistä”, hän summaa ajatuksiaan.

Pasi muutti perheineen Rovaniemelle juuri ennen hotelliketjun toimitusjohtajahakua.

Avainsanat

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Santa's Hotels

Santa's Hotels on suomalainen hyvän mielen hotelliketju, joka on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ja ketjuun kuuluu myös hulppea huvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2025 oli noin 35 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

Santa's Hotelsin logo

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