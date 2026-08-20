Vappu Pimiältä parhaat reseptit yhteisiin aamiaishetkiin

Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjapäälliköksi Marjo Lemponen 18.8.2026 14:00:00 EEST | Tiedote

Marjo Lemponen aloittaa Otavan lasten- ja nuortenkirjapäällikkönä 1.9.2026. Hän on työskennellyt pitkään Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannuspäällikkönä ja sitä ennen Otavan kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana. Marjon esihenkilö on kustannusjohtaja Ville Rauvola, joka vastaa 1.9.2026 alkaen sekä tietokirjallisuudesta että lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. ”Olen todella iloinen, että saamme Marjon kaltaisen osaajan vetämään lasten- ja nuortenkirjaosastoamme. Hänen vaikuttava kokemuksensa yhdistettynä vahvaan näkemykseen lasten- ja nuortenkirjallisuudesta antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat kehittää toimintaamme lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentällä”, Ville kertoo. ”Lasten- ja nuortenkirjallisuus vei aikoinaan sydämeni, ja olen valtavan iloinen, että saan jatkaa työtä Otavan upeiden tekijöiden ja aivan parhaiden kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten lukutaito sekä innostuksen sytyttäminen lukemiseen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Kirjat avartavat maai