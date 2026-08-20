Kustannusosakeyhtiö Otava

Vappu Pimiältä parhaat reseptit yhteisiin aamiaishetkiin

20.8.2026 10:03:27 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Vappu brunssilla on ihana uutuuskirja täynnä herkullisia aamiais- ja brunssi­suosikkeja, jotka onnistuvat arkena ja hurmaavat viikonloppuna.

Vappu Pimiän uutuuskirja kutsuu aamuhetkiin, jolloin kahvi on kuumaa ja pöytä notkuu herkkuja: munakkaita, yönylipuuroja, sämpylöitä ja viinereitä. Juomaksi voi ottaa mansikankantamehua, mimosan tai vaikka Bloody Maryn!  

 “Rakastan aamiaisia ja brunsseja! Olen tarkka siitä, että syön joka aamu aamiaisen” Vappu Pimiä kertoo.  

Arkiaamuisin riittää nopea smoothie, mutta viikonloppuisin juontajatähti panostaa:  

“Tarjoan aina itseleivottuja sämpylöitä tai aamiaispatonkia. Myös nakit, pekoni ja munakokkeli kuuluvat olennaisena osana viikonlopun aamiaispöytäämme”, hän kertoo.  

Inspiraatiota kirjaan Vappu on ammentanut niin lukuisilta matkoiltaan Los Angelesiin ja eri puolille Eurooppaa kuin myös mummolasta, mökiltä ja omalta puutarhapalstaltaan. 

Reseptit on jaoteltu yhdeksään houkuttelevaan teemaan. Miltä kuulostaisi esimerkiksi amerikkalainen brunssi, sporttinen startti tai hotelliaamiainen kotona? Ohjeista löydät kymmeniä ideoita, ja rennot vinkit sekä kattausehdotukset toimivat mainiosti myös isommalle seurueelle.  

Kirsi-Marja Savolan upeat valokuvat saavat veden herahtamaan kielelle. Ruokien herkullisesta stailauksesta vastaa Prisca Leclerc.

Lämminhenkinen, kauniisti kuvitettu kirja tekee aamuista erityisiä – vaikka keskellä viikkoa. 

Vappu brunssilla on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.9.  

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

Yhteyshenkilöt

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