Vihreiden Fatim Diarra: Ero huonosti käyttäytyvien lasten ja perussuomalaisten välillä on siinä, mitä huonosta käytöksestä seuraa

– Olen ollut politiikassa päivittäin mukana lähes kymmenen vuotta, ja niin kunnan kuin valtion tasolla minulle on tullut hyvin selväksi, että lähes ainoa asia, mikä saa perussuomalaiset syttymään, on mahdollisuus tavalla tai toisella hankaloittaa vähemmistöjen elämää, Diarra sanoo.

Diarra painottaa, että arvio koskee puoluetta, ei sen äänestäjiä.

– En tarkoita, että kaikki perussuomalaisia äänestäneet olisivat rasisteja. Syitä äänestää puoluetta on aina yhtä monta kuin on äänestäjiäkin.

Diarran mukaan erottava tekijä perussuomalaisten kansanedustajien ja huonosti käyttäytyvien lasten välillä on vastuunkanto.

– Ero perussuomalaisten kansanedustajien ja huonosti käyttäytyvien lasten välillä on se, että lapsia pyritään kasvattamaan niin, että jos käyttäydytään huonosti, siitä opitaan käyttäytymään paremmin, kun taas perussuomalaiset saavat huonosta käytöksestään lähinnä olan taputtelua.

– Nasima ei ole yksin tässä. Tällaista kohtelua ei kenenkään pitäisi tarvita kestää, ja hän ansaitsee kollegoidensa täyden tuen, Diarra sanoo.

Diarra peräänkuuluttaa pääministeri Petteri Orpolta ja kokoomukselta vastuunkantoa.

– Petteri Orpo ja kokoomus vaikuttavat olevan valmiita sietämään mitä tahansa, kunhan hallitus pysyy pystyssä. Nollatoleranssi rasismille on ollut hallituksen puheissa jo pitkään, mutta puheet eivät riitä, jos niiden perään ei koskaan seuraa mitään. Jos tälläkään kertaa ei tapahdu mitään, kannattaa kysyä, onko nollatoleranssia koskaan ollutkaan, Diarra päättää.