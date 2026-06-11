Fresh Servant Group panostaa Ruotsiin ja vahvistaa Bosphoruksen organisaatiota
13.8.2026 10:00:00 EEST | Fresh Servant Group Oy Ab | Tiedote
Fresh Servant Groupiin kuuluva Bosphorus AB vahvistaa organisaatiotaan uusilla avainhenkilörekrytoinneilla. Bosphoruksella on Ruotsissa jo lähes 900 jälleenmyyjää, ja tavoitteena on tuplata myynti lähivuosina sekä tehostaa ja kehittää toimintaa hankinnan, toimitusketjun, valikoimakehityksen ja laadun osalta. Nimitykset tukevat yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta ja vahvistavat Fresh Servant Groupin pitkäjänteistä panostusta Ruotsin tuoreen, valmiin ruoan markkinaan.
Fresh Servant näkee Ruotsissa merkittävää kasvupotentiaalia tuoreen, valmiin ruoan kategoriassa. Vuodesta 2025 konserniin kuulunut Bosphorus on rakentanut vahvan aseman Mälardalenin alueella laadukkaiden, maukkaiden ja arjen tarpeisiin vastaavien ruokaratkaisujen parissa. Nyt yhtiön organisaatiota vahvistetaan, jotta Bosphoruksen kasvua voidaan rakentaa entistä suunnitelmallisemmin, skaalautuvammin ja kannattavammin.
Bosphoruksen operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty Eyüp Yilmaz, joka aloittaa tehtävässään 13. elokuuta. Hän vastaa hankinnoista, tuotannosta, logistiikasta, kunnossapidosta, laadusta sekä hallinnon kokonaisuuksista, kuten HR:stä, IT:stä ja taloudesta. Eyüpillä on yli 20 vuoden kokemus elintarviketeollisuuden tuotannosta, logistiikasta ja supply chain -johtamisesta sekä laajojen tuotanto-, logistiikka- ja investointikokonaisuuksien kehittämisestä.
“Bosphoruksessa yhdistyvät korkea osaaminen, laatu, innovatiivisuus ja vahva halu kehittyä. Haluan omassa roolissani rakentaa yrityksen vahvuuksien päälle ja luoda yhdessä henkilöstön kanssa edellytyksiä kestävälle ja kannattavalle kasvulle,” sanoo Eyüp Yilmaz.
Bosphoruksen kaupalliseksi johtajaksi on nimitetty Mats Hallstensson, joka on aloittanut tehtävässään 10. elokuuta. Hän vastaa yhtiön kaupallisesta kokonaisuudesta, johon kuuluvat myynti, asiakkuudet, kategoria- ja valikoimakehitys, brändit, markkinointi sekä kaupalliset prosessit. Mats tuo mukanaan laajan kokemuksen elintarvikealan kaupallisesta johtamisesta, päivittäistavarakaupasta ja foodservice-kanavista sekä asiakkuuksien ja kasvun kehittämisestä.
“Bosphoruksen valikoima tuntuu erittäin ajankohtaiselta. Hyvänmakuiset, raikkaat ja helposti saatavilla olevat ateriaratkaisut vastaavat modernin kuluttajan tarpeisiin. Odotan innolla, että pääsen rakentamaan kasvua yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa,” sanoo Mats Hallstensson.
Bosphoruksen johtamista vahvistaa myös uusi tuotantopäällikkö Oskar Karlsson, joka aloitti tehtävässään 3. elokuuta. Hän tuo tehtäväänsä kokemusta ruoasta, ateriaratkaisuista ja tuotannon kehittämisestä.
“Olen todella iloinen ja motivoitunut uudesta tehtävästäni. Odotan innolla, että pääsen perehtymään tuotannon kokonaisuuteen ja työskentelemään tiiviisti tiimien kanssa. Tavoitteeni on tuoda tehtävään kokemustani johtamisesta, operatiivisesta toiminnasta ja kehittämistyöstä sekä rakentaa yhdessä tiimin kanssa entistä vahvempaa ja tehokkaampaa tuotantoa,” sanoo Oskar Karlsson.
Fresh Servantin tavoitteena on kehittää Bosphorusta pitkäjänteisesti yhtiön omia vahvuuksia kunnioittaen. Ruotsin markkina tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia, ja Bosphoruksen nykyinen asema Mälardalenissa luo vahvan lähtökohdan laajemmalle kasvulle. Uusien avainhenkilöiden myötä Bosphoruksen operatiivinen, kaupallinen ja tuotannollinen osaaminen vahvistuu, ja tulevaa kehitystä rakennetaan kokemuksen, asiakasymmärryksen, toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vahvan tekemisen varaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna SillanpääViestintäjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 66592minna.sillanpaa@freshservant.fiwww.fresh.fi
Sami HaapasalmiToimitusjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 44 781 2430sami.haapasalmi@freshservant.fi
Kuvat
Fresh Servant Group -konserni on suomalaisen elintarvikealan menestystarina. Vuonna 1995 perustettu yritys valmistaa tuoreita, maukkaita ja helppoja ruokaratkaisuja kuluttaja- ja foodservice-markkinoille. Yhtiö tunnetaan erityisesti Hetki-, Fresse- ja FreshPro-brändeistään sekä salaattiaterioista, tuoremikroaterioista, välipalatuotteista, valmiiksi leikatuista vihanneksista ja ammattikeittiöiden ratkaisuista. Fresh Servant toimii Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella, ja Lapualla sekä Ruotsissa Tumbassa. Konsernissa työskentelee yli 600 osaajaa lähes 40 eri maasta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. Aina jotain Uutta – Aina jotain Hyvää! www.fresh.fi
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