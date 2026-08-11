S-Pankin tutkimus: Suomalaiset kokevat, että uusia koteja rakennetaan sijoittajille – kohtuuhintaisille uusille kodeille on vahvaa kysyntää
13.8.2026 07:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Aiemmat rakentamisen painotukset ja suomalaisten tämänhetkiset asumistarpeet eivät kaikilta osin kohtaa. S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista kokee, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. S-Pankin ekonomistin mukaan tuloksiin saattaa heijastua takavuosien vahvasti pieniin asuntoihin keskittynyt rakentaminen. Kyselyn vastaajat kertovat kaipaavansa asuntorakentamiselta kohtuuhintaisuutta ja järkeviä pohjaratkaisuja, ja moni haaveilee suuremmasta kodista uudessa rakennuksessa.
Nykyinen asuntorakentaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä laajalti. S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaisista arvioi rakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita, kun taas 37 prosenttia kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti tai erittäin huonosti. Yli kolmannes (35 %) vastaajista kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille.
S-Pankin ekonomisti Janne Ronkasen mukaan suomalaisten asumistoiveet ja markkinoilla tarjolla olevat uudet asunnot eivät tällä hetkellä kaikilta osin kohtaa.
”Vielä muutama vuosi sitten uudistuotanto painottui sijoittajavetoisesti pieniin asuntoihin. Tästä on suomalaisille varmasti jäänyt mielikuva, että asuntoja rakennetaan sijoittajille. Viimeisen parin vuoden aikana on alettu rakentaa myös hieman isompia asuntoja. Rakentaminen on kuitenkin ollut viime vuosina vähäistä, joten kovin nopeasti uutta suurempaa asuntokantaa ei markkinoille saada”, Ronkanen sanoo.
Kyselytutkimuksen perusteella suuremmille kodeille näyttää olevan kysyntää laajasti eri elämäntilanteissa. Koko maan tasolla suuremmasta kodista haaveilee noin joka kuudes suomalainen. Tulosten yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, että etenkin nuoret lapsiperheet (40 %) mutta myös nuoret yksinasujat ja pariskunnat sekä yksinasuvat eläkeläiset haaveilevat nykyistä suuremmasta kodista keskimääräistä useammin.
"Suomalaiset osaavat hyvin sanoittaa omat asumistarpeensa. Ihmisillä on erilaisia asumistarpeita eri elämänvaiheissa, ja rakentamisen näkökulmasta tämä on arvokasta tietoa. Samalla tutkimus herättää pohtimaan, kohtaavatko rakentaminen ja nämä tarpeet riittävän hyvin", Ronkanen toteaa.
Kohtuuhintaisille ja toimiville kodeille on kysyntää
Kotitaloudet ovat edelleen varovaisia asunnon ostossa. Esimerkiksi työttömyysriski ja huoli korkojen noususta hillitsevät asunnonostoaikeita. Kyselytutkimuksen mukaan 68 prosenttia suomalaisista kaipaa asuntorakentamiselta ennen kaikkea kohtuuhintaisuutta. Samalla lähes puolet haluaisi kotinsa olevan uusi tai vain muutaman vuoden ikäinen.
”Suomalaisten toiveissa yhdistyvät uusi koti ja kohtuullinen hinta, mutta juuri tämä yhdistelmä on vaikea. Vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet selvästi enemmän kuin uusien, joiden hintoja rakentamisen kustannusten nousu pitää korkealla. Siksi moni ostaja löytää tällä hetkellä edullisemman vaihtoehdon hieman vanhemmasta asunnosta”, Ronkanen sanoo.
Kohtuuhintaisuuden rinnalla suomalaiset toivovat asuntorakentamiselta toimivia pohjaratkaisuja ja luonnonläheistä sijaintia.
”Toiveet eivät ole erityisen poikkeuksellisia. Ihmiset etsivät koteja, jotka sopivat omaan arkeen ja elämäntilanteeseen ja jotka ovat taloudellisesti saavutettavissa. Pidemmällä tähtäimellä toimivan asuntomarkkinan perusedellytys on, että rakentaminen vastaa mahdollisimman hyvin ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja asumistarpeisiin”, Ronkanen toteaa ja jatkaa:
“Väestörakenne muuttuu nopeasti. Nuoret perustavat perheen aiempaa myöhemmin tai eivät lainkaan, samalla kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Siksi rakentamisessa tulisi huomioida entistä tarkemmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja se, millaisia koteja suomalaiset tarvitsevat tulevina vuosina”.
Kasvukeskuksissa enemmän tyytymättömyyttä asuntorakentamiseen
Asuntorakentamiseen liittyvissä näkemyksissä on alueellisia eroja. Uudellamaalla (42 %) ja Varsinais-Suomessa (45 %) arvioidaan muuta maata useammin, että nykyinen asuntorakentaminen vastaa tavallisen ihmisen tarpeisiin melko tai erittäin huonosti. Uudellamaalla ja Pirkanmaalla puolet vastaajista kaipaa rakentamiseen nykyistä enemmän toimivia pohjaratkaisuja. Lapissa jopa puolet ja Pirkanmaalla 40 prosenttia kokee, että asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille.
”Alueelliset erot heijastavat pitkälti sitä, millaiseen markkinatilanteeseen eri puolilla Suomea on viime vuosina rakennettu. Kasvukeskuksissa uudistuotanto painottui pitkään pienempiin asuntoihin, kun taas Lapissa matkailun merkitys on ohjannut rakentamista. Rakentaminen on vastannut sen hetkiseen kysyntään, mutta nyt asumistarpeet ovat jälleen muuttuneet”, Ronkanen sanoo.
S-Pankin tutkimus: Kenelle koteja rakennetaan?
- Puolet arvioi nykyisen asuntorakentamisen vastaavan tavallisen ihmisen tarpeita, kun 37 % kokee sen vastaavan tarpeisiin huonosti.
- 35 % suomalaisista arvioi, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille.
- Perheille uusia asuntoja arvioi rakennettavan ensisijaisesti 21 %, yksineläjille 17 % ja pariskunnille 10 % suomalaisista.
- 68 % suomalaisista kaipaa asuntorakentamiselta ennen kaikkea kohtuuhintaisuutta, ja lähes puolet (47 %) haluaisi kotinsa olevan uusi tai vain muutaman vuoden ikäinen.
- Suomalaiset kaipaavat asuntorakentamiselta kohtuuhintaisuuden lisäksi toimivia pohjaratkaisuja (43 %) ja luonnonläheistä sijaintia (30 %).
Tarkemmat tiedot S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksesta pyydettäessä.
Taustatiedot kyselystä
Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.
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Yhteyshenkilöt
Janne RonkanenekonomistiPuh:010 767 9260janne.ronkanen@s-pankki.fi
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
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