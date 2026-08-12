Päijät-Hämeen hyvinvointialue täydentää lisäaikahakemustaan valtiovarainministeriön kanssa
12.8.2026 15:09:18 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa taloutensa alijäämän kattamiseen. Valtiovarainministeriö pyytää nyt hakemukseen lisäselvityksiä niin sanotun ennakollisen taloudellisen ohjausmenettelyn kautta.
Käytännössä menettely tarkoittaa hyvinvointialueen ja ministeriön välisiä lisäneuvotteluja. Tavoitteena on, että päätös lisäajasta saadaan lähiviikkojen aikana.
Lisäselvitysten tarkoituksena on täsmentää suunnitelmia, aikatauluja ja päätöksenteon pohjaa osana talousarvion valmistelua vuodelle 2027. Hyvinvointialue jatkaa valmistelua yhteistyössä ministeriön kanssa.
– On hyvä, että lisäaikahakemusta käsitellään huolellisesti ja tarvittavat tarkennukset tehdään yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Tavoitteemme on edetä hallitusti niin, että talousarvion valmistelu voi jatkua mahdollisimman selkeältä pohjalta, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.
Ennakollinen talouden ohjausmenettely on valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueen välinen neuvottelumenettely, jossa tarkastellaan hyvinvointialueen talouden tilannetta, suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden etenemistä. Menettelyyn osallistuvat myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö.
Neuvottelujen jälkeen valtiovarainministeriön johdolla laaditaan asiakirja, jossa kuvataan käsitellyt asiat, johtopäätökset sekä mahdolliset toimenpidesuositukset ja niiden seuranta. Hyvinvointialue tiedottaa asian etenemisestä, kun lisäaikahakemuksen käsittely etenee ja päätöksenteon aikataulu tarkentuu.
Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Etävastaanotot vähentävät päästöjä, parantavat palvelujen saatavuutta ja tuovat säästöjä12.8.2026 14:28:12 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue arvioi keväällä 2026 Päijät-Sote-sovelluksella toteutettujen etävastaanottojen vaikutuksia.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maakunnallinen varautuminen vahvistuu Päijät-Hämeessä11.8.2026 08:46:54 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta PHTURVA vahvistaa maakunnan keskeisten toimijoiden yhteistoimintaa vastaamaan muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vesirokkorokote laajeni osaksi kansallista rokotusohjelmaa3.8.2026 15:14:12 EEST | Tiedote
Kansallinen rokotusohjelma laajeni 1.8.2026, kun vesirokkorokote tuli maksutta tarjolle myös 20–50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloittaa uuden asetuksen mukaiset rokotukset aikaisintaan 1.9.2026.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alkoholin laitosvieroitushoito toteutetaan nyt omana toimintana24.7.2026 10:46:31 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloitti maaliskuussa alkoholin laitosvieroitushoitojen toteuttamisen selviämishoitoyksikössä. Aiemmin hoito järjestettiin ostopalveluna hyvinvointialueen ulkopuolella, mutta nyt yhdestä viiteen vuorokauden mittaiset vieroitushoitojaksot voidaan toteuttaa omalla alueella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kotihoidon mobiilisovelluksen häiriö voi viivästyttää asiakkaiden kotiutuksia17.7.2026 16:10:20 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoidon käytössä olevassa mobiilisovelluksessa on havaittu valtakunnallinen häiriö. Häiriö estää potilastietojärjestelmän käytön mobiilisovelluksen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme