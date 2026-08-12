Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue täydentää lisäaikahakemustaan valtiovarainministeriön kanssa

12.8.2026 15:09:18 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Päijät-Hämeen hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa taloutensa alijäämän kattamiseen. Valtiovarainministeriö pyytää nyt hakemukseen lisäselvityksiä niin sanotun ennakollisen taloudellisen ohjausmenettelyn kautta.

Käytännössä menettely tarkoittaa hyvinvointialueen ja ministeriön välisiä lisäneuvotteluja. Tavoitteena on, että päätös lisäajasta saadaan lähiviikkojen aikana.

Lisäselvitysten tarkoituksena on täsmentää suunnitelmia, aikatauluja ja päätöksenteon pohjaa osana talousarvion valmistelua vuodelle 2027. Hyvinvointialue jatkaa valmistelua yhteistyössä ministeriön kanssa.

– On hyvä, että lisäaikahakemusta käsitellään huolellisesti ja tarvittavat tarkennukset tehdään yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Tavoitteemme on edetä hallitusti niin, että talousarvion valmistelu voi jatkua mahdollisimman selkeältä pohjalta, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

Ennakollinen talouden ohjausmenettely on valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueen välinen neuvottelumenettely, jossa tarkastellaan hyvinvointialueen talouden tilannetta, suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden etenemistä. Menettelyyn osallistuvat myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö.

Neuvottelujen jälkeen valtiovarainministeriön johdolla laaditaan asiakirja, jossa kuvataan käsitellyt asiat, johtopäätökset sekä mahdolliset toimenpidesuositukset ja niiden seuranta. Hyvinvointialue tiedottaa asian etenemisestä, kun lisäaikahakemuksen käsittely etenee ja päätöksenteon aikataulu tarkentuu.

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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