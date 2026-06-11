Suuri osa yksityisistä organisaatioista ei tiedä voivansa hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia, käytöstä lähes 95 % tulee julkiselta sektorilta

Käymiemme asiakas- ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta on käynyt ilmi, että mahdollisuus käyttää Suomi.fi-valtuuksia ei ole läheskään kaikkien yksityisten organisaatioiden tiedossa. Tähän sekaannukseen saattaa vaikuttaa se, että Suomi.fi-tunnistus ei ole useimpien yksityisten organisaatioiden hyödynnettävissä. Suomi.fi-valtuuksia voi kuitenkin käyttää myös yksityisen tunnistuspalvelun (Luottamusverkosto, Finnish Trust Network) kanssa.



On muutamia toimialoja, joilla myös yksityiset toimijat ovat jo tottuneita Suomi.fi-valtuuksien käyttäjiä. Käyttömääriä pääsee tarkastelemaan Suomi.fi-palveluiden palveluhallinnan kautta. Yksityispuolella Suomi.fi-valtuuksia käytetään eniten terveydenhuollossa, mutta myös perintäyhtiöt hyödyntävät sitä ahkerasti.



Suomi.fi-valtuudet on muuttunut maksulliseksi yksityissektorille 1.4.2026 alkaen. Tästä huolimatta se on digitalisoituneessa maailmassa erittäin kustannustehokas tapa mahdollistaa toisen henkilön tai yhteisön puolesta asiointi ilman perinteistä fyysistä tai sähköistä valtakirjaa. Myös moni vasta suunnitteilla olevan eurooppalaisen yrityslompakon hyödyistä on jo saavutettavissa Suomessa hyödyntämällä Suomi.fi-valtuuksia.



Tunnistaja-palvelumme mahdollistaa Suomi.fi-valtuuksien hyödyntämisen organisaation puhelinpalvelussa. Tunnistajan avulla Suomi.fi-valtuudet saa myös integroitua helposti, nopeasti ja edullisesti olemassa olevaan sähköiseen asiointipalveluun tunnistuspalveluidenkin tarjoaman tutun OIDC-rajapinnan kautta. Myös Suomi.fi-tunnistus siirtyy pian käyttämään OIDC-rajapintaa, joten Tunnistaja on helppo tapa myös julkisille organisaatioille hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia asiointipalvelussaan.