Vihreiden Hyrkkö vaatii VM:ltä ryhtiliikettä verotuksen uudistamiseen ja syyttää kokoomusta poliittisesta teatterista

— Verotusta tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin ympäristöhaittojen hinnoittelussa, oli sitten kyse liikenteestä tai muusta ympäristöä kuormittavasta toiminnasta ja kulutuksesta. Tämän tulisi olla tulevan vaalikauden veropolitiikan kärkitavoite julkisen talouden vahvistamisen ohella, linjaa Hyrkkö.



Hyrkkö allekirjoittaa VM:n osastopäällikkö Terhi Järvikareen näkemyksen, että tulevan vaalikauden sopeutukset vaativat myös veromuutoksia. Muun muassa työministeri Matias Marttinen (kok) on ilmoittanut kokoomuksen vastustavan Järvikareen ehdotuksia.



— Kokoomuksen neliraajajarrutus verouudistuksia kohtaan on poliittista teatteria. Työministeri Marttinenkin ymmärtää vallan hyvin, että verotusta ei voida sulkea pois keinovalikoimasta. Tai jos näin ei ole, hän varmasti esittelee oman 8-10 miljardin leikkauslistansa aivan tuota pikaa, pohtii Hyrkkö.



Hyrkkökin pitää silti ansiotuloverotuksen kiristämistä viimesijaisena verokeinona.



— Vihreät on jo pitkään esittänyt vihreää verouudistusta eli verotuksen painopisteen siirtoa työn ja toimeliaisuuden verottamisesta haittojen ja varallisuuden verottamiseen. Varsinkaan pieni- ja keskituloisten ostovoimaa ei kannata lähteä nyt nakertamaan. Se hiekoittaisi myös suomalaisia pienyrityksiä ja palvelusektoria, sanoo Hyrkkö.



Hyrkön mukaan Suomen verojärjestelmä kaipaa isompaakin remonttia.



— Liikenteen verouudistusten, ympäristöverojen ja terveysperusteisten verojen laahaaminen ovat esimerkkejä veropolitiikan tahmeudesta. Poliittisen vastustuksen lisäksi yksi pullonkaula on ollut VM:n vero-osaston haluttomuus valmistella verouudistuksia. Tähän tarvitaan ryhtiliike, vaatii Hyrkkö.



Vihreät on esittänyt muun muassa lukuisia luonnonvarojen käyttöä tehostavia ja kiertotaloutta vauhdittavia veroja, ympäristölle haitallisten verotukien karsimista ja liikenteen verotuksen uudistamista.