Nils Torvalds asettuu ehdolle Varsinais-Suomen vaalipiirissä: Nyt on pelastettava kansanedustajapaikkamme

– Nyt on pelastettava RKP:n kansanedustajapaikka Varsinais-Suomesta. Minulle ehdolle asettuminen tarkoittaa sitä, että otan tämän tehtävän erittäin vakavasti. Asetun ehdolle tehdäkseni eduskunnassa työtä vahvan Varsinais-Suomen sekä koko Suomen puolesta, jossa uskalletaan tehdä oikeita ratkaisuja – myös silloin, kun se on vaikeaa, Torvalds sanoo.

Torvaldsin juuret Turunmaalla ovat syvät ja ulottuvat useiden sukupolvien taakse. Hänen isoisänsä on haudattu Kemiön kirkon viereen, isoäitinsä Paraisten Qvidjan kartanon hautausmaalle, ja sekä hänen isoisänsä että isänsä toimivat Åbo Underrättelser -lehden päätoimittajina. Hänen äitinsä syntyi Turussa, tuomiokirkon kupeessa, aikana jolloin hänen isoisänsä oli vielä lehden päätoimittaja.

– Turunmaa on olennainen osa historiaani ja identiteettiäni. Kyse ei kuitenkaan ole vain perheestäni. Kaikki muistamani kesät olen viettänyt joko Lemlahden saaressa tai Tunnhamnissa, entisen Hiittisten kunnan alueella. Saaristo on erottamaton osa sitä, kuka olen, Torvalds sanoo.

Torvalds korostaa myös rohkean poliittisen johtajuuden merkitystä.

– Olen aina pyrkinyt pitämään kiinni siitä, mihin uskon, myös silloin kun se on ollut epämukavaa. Saman asenteen tuon mukanani myös tähän vaalikampanjaan. Suomi tarvitsee päättäjiä, jotka uskaltavat pitää kiinni arvoistaan ja kantaa vastuuta tulevaisuudesta – erityisesti nyt, kun hyvinvointimme on uhattuna, Torvalds sanoo.

Lisätiedot:

Nils Torvalds, puh 040 043 2262