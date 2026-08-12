Kokoomuksen Castrén Lindtmanille: Turvallisuuspuheet punnitaan teoissa ja äänestyksissä
12.8.2026 18:10:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén pitää myönteisenä, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman korostaa EU:n ulkorajojen turvaamista ja yhteistä vastausta hybridivaikuttamiseen. Castrénin mukaan SDP:n turvallisuuspuheiden ja käytännön päätösten välillä on kuitenkin selvä ristiriita.
– Kun Suomen omasta rajaturvallisuudesta päätettiin, SDP ei kyennyt seisomaan yhtenäisenä rintamana. Kuusi SDP:n kansanedustajaa äänesti rajaturvallisuuslain jatkamista vastaan, vaikka laki on keskeinen väline Venäjän välineellistämän maahantulon torjumiseksi, Castrén sanoo.
– Rajalain jatkaminen tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Nähtäväksi jää, pitävätkö rivit silloin, hän jatkaa.
Eduskunta hyväksyi rajaturvallisuuslain jatkamisen kesäkuussa 2025 äänin 168–29. Lain kiireellinen käsittely vaati poikkeuksellisen suuren viiden kuudesosan enemmistön.
– Turvallisuudesta on helppo puhua yleisellä tasolla. Poliittinen vastuu mitataan silloin, kun eduskunnassa päätetään konkreettisista keinoista suojata Suomea. Rajaturvallisuuslain kaltaisessa kohtalonkysymyksessä oppositiojohtajan pitäisi pystyä kokoamaan ryhmänsä Suomen turvallisuuden taakse.
Kansanedustaja Maaret Castrén arvostelee SDP:tä myös puolustushallinnon valmisteleman ydinaselainsäädännön päivityksen vastustamisesta. Muutoksella poistettiin vanhentuneita kansallisia esteitä, jotta Suomi voi hyödyntää täysimääräisesti Naton yhteistä puolustusta ja pelotetta. Kaikki äänestykseen osallistuneet SDP:n edustajat vastustivat uudistusta.
– Suomi liittyi Natoon saadakseen liittokunnan täyden turvan. Silloin myös lainsäädännön on vastattava Nato-jäsenyyttä ja nykyistä turvallisuusympäristöä. Kyse ei ole ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen rauhan aikana, vaan siitä, ettei Suomi itse heikennä puolustustaan vanhentuneilla kansallisilla rajoitteilla. SDP kuitenkin tyrmäsi hallituksen esityksen heti alkuunsa vedoten tyytymättömyyteensä esityksen valmisteluprosessia koskien. On harmillista, että SDP näki tilanteen mahdollisuutena puolueiden väliseen nokitteluun sen sijaan, että olisi työskennelty yhdessä suomalaisten turvallisuuden vahvistamiseksi.
– SDP:n on ratkaistava, tukeeko se myös niitä konkreettisia päätöksiä, joilla Suomen rajat, Naton pelote ja yhteinen puolustus tehdään uskottaviksi. Turvallisuus ei rakennu puheilla, vaan päätöksillä, Castrén lisää.
– Kokoomus on halukas puolueiden väliseen yhteistyöhön suomalaisten turvallisuuden lujittamiseksi. Siitä ei ole kysymystäkään. Hallituksen viime vuonna asettama puolustuksen parlamentaarinen työryhmä on konkreettinen osoitus tästä työstä, jolla hallitus on pyrkinyt osallistamaan kaikki eduskuntapuolueet turvallisuuspoliittisen konsensuksen rakentamiseen, Castrén päättää.
Valtioneuvosto asetti marraskuussa 2025 puolustuksen parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan puolustuksen pitkän aikavälin kehitystarpeita. Työryhmässä olivat edustettuna kaikki eduskuntapuolueet ja sen työtä johti kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. Työn tuloksena syntynyt parlamentaarisen työryhmän raportti luovutettiin puolustusministeri Antti Häkkäselle kesäkuussa 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kauma Lindtmanille: Julkisen sektorin paisuttaminen ei ratkaise Suomen työllisyystilannetta12.8.2026 17:40:53 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Kauma sanoo, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman puhuu työpaikkojen lisäämisestä, mutta SDP esittämät keinot eivät vastaa tavoitetta. Kauman mukaan moni demarien ”työllisyyskärjistä” ei synnytä yhtäkään uutta työpaikkaa, ja samaan aikaan puolue haluaa heikentää yritysten kannusteita investoida ja palkata.
Kokoomuksen Vuornos: Budjettiriihessä päätettävä miljardin lisäsopeutuksista eläkemaksua alentamalla12.8.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Henrik Vuornos esittää, että hallitus tekisi valtion talouteen noin miljardin euron lisäsopeutuksen syksyn budjettiriihessä eläkemaksua alentamalla. Vuornos esittää, että valtiontalouden lisäsopeutus tehtäisiin työntekijöiden eläkemaksuja alentamalla ja vastaavasti ansiotuloveroa kiristämällä siten, että palkansaajien verotus ei kiristy.
Kokoomuksen Vuornos: Valtion tukemat vuokra-asunnot ovat tarkoitettu niitä eniten tarvitseville11.8.2026 17:36:33 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ihmettelee viime päivinä käytyä keskustelua hallituksen esityksestä, jolla pyritään kohdentamaan valtion tukemat vuokra-asunnot nykyistä paremmin pienituloisille ja niitä eniten tarvitseville. Samalla esityksellä kiellettäisiin tuettujen vuokra-asuntojen lyhytvuokraaminen, joka on ollut ongelma etenkin Helsingissä.
Kokoomuksen Valkonen Sorsa-säätiön raportista: Talouspolitiikkaa ei voi tehdä peruutuspeilistä11.8.2026 13:57:57 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen pitää Kalevi Sorsa -säätiön tuoreen talousennusteita käsittelevän raportin havaintoja ennustamisen epävarmuudesta kiinnostavina, mutta raportista tehtyjä politiikkasuosituksia erikoisina.
Hyvät tulot eivät takaa terveitä hampaita – Kela-korvauksista hyötyy tavallinen suomalainen11.8.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari Sarkomaa muistuttavat, ettei Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tuore tutkimus yksityisen hammashoidon Kela-korvauksista anna aihetta luopua korvausjärjestelmästä. Helsingin Sanomat uutisoi 4.8. tutkimuksesta, jonka mukaan Kela-korvauksista hyötyvät keskimääräistä enemmän hyvätuloiset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme