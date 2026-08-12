Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Kemppi: Keskusta ehdottaa peruskoulun pelastuspakettia

13.8.2026 08:23:25 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Keskusta ehdottaa peruskoulun pelastuspakettia. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kempin mukaan peruskoulun pelastamiseksi on luotava toisen luokan tarkastuspiste, annettava lähikoululupaus sekä rajoitettava niin koulushoppailua kuin jättikoulujen rakentamista.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi
Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi Jouni Harala

–  Suomen peruskoulun pitää olla maailman paras. Haluamme vahvistaa peruskoulua takaamalla jokaiselle lapselle turvallisen lähikoulun ja riittävät perustaidot, Kemppi toteaa. 

Keskusta esittää toiselle luokan tarkastuspistettä, jossa varmistetaan, että lapsella on riittävät taidot lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä. 

–   Keskustan esittämässä pienten lasten koulu -mallissa esikoulu ja peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa muodostavat kokonaisuuden. Toiselta luokalta edetään vasta perustaitojen niin salliessa, sanoo Kemppi.  

Perustaitolupauksen lisäksi Keskusta esittää lähikoululupausta. Kempin mukaan lähikoululupauksella turvataan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus aloittaa koulupolkunsa lähellä kotia. 

–  Erityisesti pienten lasten koulumatka-aikoja on lyhennettävä, koska lasten koulumatkat ovat nykyisellään moninkertaisia verrattuna kodin ja koulun etäisyyteen. Nuorimpien oppilaiden koulumatka-aika saa olla enintään puolet pidempi kuin lyhin matka kodista kouluun.  

Keskustan mielestä niin koulushoppailua kuin jättikoulujen rakentamista on rajoitettava. Keskusta esittääkin, että uusien rakennettavien peruskoulujen koko tulee pitää reilusti alle 1000 oppilaassa. Tavoitteena on vahvistaa lähikoulujen yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

– Peruskouluissa on luovuttava suuruuden hulluudesta, jotta lasten ja nuorten turvallisuudesta sekä opettajien työhyvinvoinnista voidaan huolehtia. Samalla jokaisessa luokassa on turvattava työrauha, Kemppi sanoo. 

Kempin mukaan ikäluokkien pienentyessä vapautuvaa sivistystoimen rahoitusta pitää käyttää koulutuksen vahvistamiseen muun muassa peruskoulun tuen tarpeeseen. 

Avainsanat

suomen keskustaperuskoulupolitiikka

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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

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