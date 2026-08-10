Postuumi muistelmateos pohdiskelee ihmisen tien muodostumista
13.8.2026 09:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Tuija Teittinen-Tieahon muistelmateos Ajatuksen virta läpi vuosien on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tuija Teittinen-Tieahon omaelämäkerrallinen teksti tutkii, miten ihmisen tie muodostuu: alkaen lapsuuden kuvista, nuoruuden harhailuista aina aikuisuuden suunnan ja tienviittojen etsimiseen ja löytämiseen. Tutkimuksen ja innostuksen prosessien pohtiminen on teoksen keskeisiä sisältöjä. Kanssa-ajattelijoita hän on löytänyt ennen muuta kirjallisuuden, taiteen, fiosofian ja yhteiskuntatieteen aloilta. Erityisesti kirjat ovat kulkeneet hänen mukanaan koko elämän ajan. Teoksessaan hän kuvaa ajatusten virtaa, joka on tarjonnut hänelle reittejä
ymmärtää itseään ja kanssakulkijoitaan.
TEITTINEN-TIEAHO, TUIJA : Ajatuksen virta läpi vuosien
192 sivua
ISBN 9789524173643
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
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