Momentum Kirjat

Postuumi muistelmateos pohdiskelee ihmisen tien muodostumista

13.8.2026 09:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Tuija Teittinen-Tieahon muistelmateos Ajatuksen virta läpi vuosien on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Tuija Teittinen-Tieahon omaelämäkerrallinen teksti tutkii, miten ihmisen tie muodostuu: alkaen lapsuuden kuvista, nuoruuden harhailuista aina aikuisuuden suunnan ja tienviittojen etsimiseen ja löytämiseen. Tutkimuksen ja innostuksen prosessien pohtiminen on teoksen keskeisiä sisältöjä. Kanssa-ajattelijoita hän on löytänyt ennen muuta kirjallisuuden, taiteen, fiosofian ja yhteiskuntatieteen aloilta. Erityisesti kirjat ovat kulkeneet hänen mukanaan koko elämän ajan. Teoksessaan hän kuvaa ajatusten virtaa, joka on tarjonnut hänelle reittejä
ymmärtää itseään ja kanssakulkijoitaan.

TEITTINEN-TIEAHO, TUIJA : Ajatuksen virta läpi vuosien
192 sivua
ISBN 9789524173643
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

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Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kirjallisuusmuistelmatpostuumi teos

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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

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