Postuumi muistelmateos pohdiskelee ihmisen tien muodostumista

Tuija Teittinen-Tieahon muistelmateos Ajatuksen virta läpi vuosien on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Tuija Teittinen-Tieahon omaelämäkerrallinen teksti tutkii, miten ihmisen tie muodostuu: alkaen lapsuuden kuvista, nuoruuden harhailuista aina aikuisuuden suunnan ja tienviittojen etsimiseen ja löytämiseen. Tutkimuksen ja innostuksen prosessien pohtiminen on teoksen keskeisiä sisältöjä. Kanssa-ajattelijoita hän on löytänyt ennen muuta kirjallisuuden, taiteen, fiosofian ja yhteiskuntatieteen aloilta. Erityisesti kirjat ovat kulkeneet hänen mukanaan koko elämän ajan. Teoksessaan hän kuvaa ajatusten virtaa, joka on tarjonnut hänelle reittejä

ymmärtää itseään ja kanssakulkijoitaan.

TEITTINEN-TIEAHO, TUIJA : Ajatuksen virta läpi vuosien

192 sivua

ISBN 9789524173643

Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

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