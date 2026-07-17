Johanna Tavia Swecon henkilöstö-, kulttuuri- ja strategiajohtajaksi

DI Johanna Tavia on nimitetty Sweco Finlandin henkilöstö-, kulttuuri- ja strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän johtaa uudessa roolissaan Sweco Finlandin HR-yksikköä, ja vastaa myös yhtiön kulttuuri- ja strategiatyöstä. Tavia aloittaa tehtävässään 1.9.2026 ja raportoi toimitusjohtaja Thomas Hiettolle.

Johanna Tavia on aiemmin ollut vastuussa Sweco Finlandin strategiatyön edistämisestä ja toimii tällä hetkellä tiimipäällikkönä strategisen vastuullisuuskonsultoinnin yksikössä. Hän on tukenut eri organisaatioiden johtoa, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä yhteisen suunnan rakentamisessa, vastuullisuustavoitteiden kirkastamisessa sekä käytännön muutosten toteuttamisessa.

“Strategiamme muuttuu eläväksi ihmistemme kautta ja siinä yhtenäinen yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat avainasemassa. Johanna tuntee hyvin strategiamme, ja hänellä on paljon kokemusta ihmisten osallistamisesta ja toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä. Toimintaympäristömme ja asiakkaidemme tarpeet muuttuvat jatkuvasti, ja myös teknologian kehittyminen luo uudenlaisia vaatimuksia osaamisellemme. Siksi on tärkeää, että ymmärrämme, millaisia taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa, ja teemme henkilöstömme osaamisen sekä organisaatiomme ja johtamisen kehittämistä systemaattisesti. Samalla meidän tulee huolehtia siitä, että laaja-alaiset HR-palvelumme pysyvät sujuvina ja kehittyvät edelleen. Johannalla on erinomainen tausta tämän kokonaisuuden johtamiseen”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.

”Parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät, kun ihmiset voivat hyvin, kokevat työnsä merkitykselliseksi ja pääsevät hyödyntämään osaamistaan täysipainoisesti. Siksi haluan uudessa tehtävässäni vahvistaa henkilöstömme hyvinvointia, osaamista ja yhteistä kulttuuria, mikä edistää Swecon strategian toteutumista ja tukee tärkeää tehtäväämme kestävämmän ja paremman yhteiskunnan suunnittelijana", Johanna Tavia sanoo.