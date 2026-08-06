Aikuisten NOX-tiedeillassa opitaan ruoasta ja ravinnosta Heurekassa 28.8.

Illan Main Talk -osiossa kuullaan kaksi pidempää puheenvuoroa. Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta puhuu aiheesta ”Kassakuitin kertomaa – mitä ruokaostosdata tutkijoiden käsissä kertoo meille ja meistä?”. VVT:n tutkijat Fiona Småros, Nina Aro ja Terhi Viinikanoja kertovat aiheesta ”Mikrobipohjaiset ratkaisut tulevaisuuden ruoantuotannossa”. H-Talk-osiossa kuullaan lisäksi useita lyhyempiä 15 minuutin puheenvuoroa ruoan ja ravinnon tutkimusten kentältä.

Movie Corner -osiossa pohditaan ruoan roolia valkokankaalla. Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg poimii tunnetuista elokuvista herkullisia ruokakohtauksia ja katsoo niitä tieteen silmin: mikä on totta, mikä liioittelua ja mikä silkkaa höpöhöpöä. Behind the Scenes -osiossa syvennytään puolestaan Heureka-klassikot-näyttelyn kiehtovaan maailmaan ja tutustutaan tarkemmin kohteiden takana oleviin fysiikan ilmiöihin.



Illan työpajoissa tarkastellaan työpäivän aikaisen ravitsemuksen vaikutusta työkykyyn ja tutustutaan ravitsemussuosituksiin. Lisäksi tehdään tahinikastiketta, perehdytään ruokien perusmakuihin sekä selvitetään, miten suolat ja mineraalit vaikuttavat veden makuun.

Aikuisten NOX-iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa hintaan 10 €. Tapahtumaan käy myös Museokortti, Heureka Club -vuosikortti ja Kaikukortti. Lippuja myydään ovelta, jos niitä on jäljellä. Tapahtuma on K18. Ostamalla tai varaamalla pääsylipun viimeistään sunnuntaina 16.8. voi oston yhteydessä osallistua kolmen ruokalajin illallisen arvontaan kahdelle henkilölle. Voittajia arvotaan 12 kpl ja illallinen järjestetään tapahtuman aikana.

Lisätietoa tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:

Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/nox

tai tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318.