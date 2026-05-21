Kutsu: Raili ja Reima Pietilän juhlarahan ensilyönti 25.8. Dipolissa
14.8.2026 10:00:00 EEST | Helsinki Mint | Kutsu
Meillä on ilo kutsua teidät Raili ja Reima Pietilän kunniaksi lyötävän 2 euron juhlarahan seremonialliseen ensilyöntiin. Luonnosta ja ympäröivästä maisemasta inspiraationsa ammentaneesta arkkitehtikaksikosta julkaistaan virallinen juhlaraha kunnianosoituksena heidän merkittävälle työlleen. Seremoniallinen ensilyönti suoritetaan käsikäyttöisellä rahapuristimella, ja ensimmäinen juhlaraha lyödään paikan päällä.
Tervetuloa tiistaina 25. elokuuta klo 15.00 alkaen Dipoliin, Aalto-yliopistolle. Alta löydätte tilaisuuden ohjelman.
Paikka: Dipoli – Aalto-yliopisto, Otakaari 24, 02150 Espoo
Aika: klo 15.00–17.00
Ohjelma:
15.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen
15.30 Tervetulosanat, Helsinki Mintin edustaja
15:30 – 15:35 Heidi Backman (Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö)
15.35–15.40 Annukka Pietilä
15.40–15.50 Kaisa Broner (arkkitehtuurin professori emerita, Oulun yliopisto)
15.50–15.55 Petteri Kummala (FT, tutkimuspäällikkö, Arkkitehtuuri- ja designmuseo)
15.55–16.00 Pekka Rytkönen (kuvanveistäjä ja juhlarahan suunnittelija)
16.00 Helsinki Mint esittelee ensilyönnin kulun
16.05 Juhlarahan ensilyönti: Annukka Pietilä ja Pekka Rytkönen
16.15 Valokuvaushetki uuden juhlarahan kanssa
16.20 Malja uudelle juhlarahalle
16.20–17.00 Virvokkeita ja pientä purtavaa
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne viimeistään 18. elokuuta sähköpostitse osoitteeseen event@royaldutchmint.com.
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