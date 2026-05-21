Kutsu: Raili ja Reima Pietilän juhlarahan ensilyönti 25.8. Dipolissa

Tervetuloa tiistaina 25. elokuuta klo 15.00 alkaen Dipoliin, Aalto-yliopistolle. Alta löydätte tilaisuuden ohjelman.

Paikka: Dipoli – Aalto-yliopisto, Otakaari 24, 02150 Espoo

Aika: klo 15.00–17.00



Ohjelma:

15.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen

15.30 Tervetulosanat, Helsinki Mintin edustaja

15:30 – 15:35 Heidi Backman (Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö)

15.35–15.40 Annukka Pietilä

15.40–15.50 Kaisa Broner (arkkitehtuurin professori emerita, Oulun yliopisto)

15.50–15.55 Petteri Kummala (FT, tutkimuspäällikkö, Arkkitehtuuri- ja designmuseo)

15.55–16.00 Pekka Rytkönen (kuvanveistäjä ja juhlarahan suunnittelija)

16.00 Helsinki Mint esittelee ensilyönnin kulun

16.05 Juhlarahan ensilyönti: Annukka Pietilä ja Pekka Rytkönen

16.15 Valokuvaushetki uuden juhlarahan kanssa

16.20 Malja uudelle juhlarahalle

16.20–17.00 Virvokkeita ja pientä purtavaa



Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne viimeistään 18. elokuuta sähköpostitse osoitteeseen event@royaldutchmint.com.