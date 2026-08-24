Luulitko tietäväsi, miten Pirunpeliä pelataan? Tässä ovat MTV:llä 16.9. alkavan Pirunpelin toisen kauden panelistit ja pelaajat!

MTV:llä keskiviikkona 16. syyskuuta alkava Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen selviytymiskilpailu, joka koukutti katsojat ensimmäisellä kaudella yllättävillä ja epäreiluilla käänteillään. Sarjan toisella kaudella 14 pelaajaa tietävät pelin hengen, mutta pelin kulku yllättää jokaisen. Peliä ja pelaajien strategioita kommentoimassa nähdään taas kolmihenkinen, teräväsanainen paneeli, jonka kokoonpanoon liittyy yksi kauden yllätyksistä: Sointu Borg ja Toni Wirtanen saavat rinnalleen ensimmäisellä kaudella Pirunpelissä kilpailleen Niko Saarisen.

”Haluan nähdä tällä kaudella ihan jäätävän määrän draamaa. Ja jos talossa on iso liitto, se pitää ampua heti alas! Veikkaan, että siellä tapahtuu jotain todella radikaalia heti alussa", Niko Saarinen kertoo odotuksistaan.

”Valta on vaarallista”, kertoo pirunnyrkki pelaajille, kun toinen kausi starttaa ryminällä tutussa, mutta täysin uudistetussa talossa. Pelaajat ottavat uudella areenalla toisistaan mittaa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Luulitko tietäväsi, miten Pirunpeliä pelataan? Keneen voi luottaa, mitkä ovat liitot ja kuinka monella tasolla peliä pelataan? Miten käy niille, jotka janoavat valtaa? Onko yksikään pelaajista sitä, miltä näyttää?

Pirunpeli imaisee katsojat mukaansa matkalle, jossa varmaa on vain epävarmuus.

Tutustu Pirunpelin pelaajiin:

Esko Eerikäinen, 52

Radiosta ja TV:stä tuttu Esko Eerikäinen hurmaa rennolla ja lämpimällä olemuksellaan. Pelissä Esko aikoo tarkkailla tilanteita, mutta pystyykö mies hillitsemään itsensä, kun juonien langat alkavat kiristyä yhä tiukemmalle?

Erna Husko, 28

Supersuosittu fitness-vaikuttaja Erna Husko lähtee Pirunpeliin testaamaan omia rajojaan. Erna tietää vaikuttavansa kiltiltä, mutta nyt hän tahtoo näyttää kovan pelaajan sisällään. Kuinka pitkälle viaton rooli vie epäreilussa pelissä?

Anne Kukkohovi, 55

Juontajana ja entisenä huippumallina tunnetuksi tullut Anne Kukkohovi astuu ensi kertaa pelaajan rooliin. Anne on avoin, uskoo hyvyyden voittavan ja aikoo pelata omista arvoistaan tinkimättä. Miten pitkälle Annen taktiikka mahtaa Pirunpelissä viedä?

Sini Sabotage, 40

Rap-artistina maineeseen noussut Sini Sabotage lähtee pelaaman rohkeasti ja itsevarmasti. Pirunpelissä hän tahtoo luoda vahvoja liittoja ja tekee parhaansa peleissä, vaikkei usko niiden olevan hänen vahvuutensa. Millaisiin liittoihin Sini sitoutuu, ja onko niistä hänelle enemmän hyötyä vai haittaa?

Samuel Chime, 28

Tiktokkaaja ja vaikuttaja Samuel Chime astelee taloon valmiina pelaamaan, muttei tahdo heti paljastaa korttejaan. Samuel aikoo pysytellä taka-alalla ennen kuin tekee isoja peliliikkeitään, mutta Pirunpelissä suunnitelmat muuttuvat hyvin nopeasti.

Ninni Jauhiainen, 21

Tiktokissa suosiota haalinut Ninni Jauhiainen pelmahtaa Pirunpeliin takavasemmalta, muttei varmasti jää keneltäkään huomaamatta. Sosiaalinen ja suorasanainen Ninni puhaltaa peliin raikasta ilmaa ja yllättää itsensä sillä, miten taitava pelaaja onkaan.

Teemu Laurell, 40

Ruokakulttuuria ja realitya vuosia omilla mausteillaan höystänyt Teemu Laurell edustaa Pirunpelin konkarikaartia. Teemu ei turhia hötkyile. Kun kukaan ei kuitenkaan tiedä miten peli kulkee, ei hänkään aio miettiä liikaa tulevaa. Teemu etenee peliliike kerrallaan.

Meeri Räisänen, 36

Urheiluhistoriaa jääkiekkomaalivahtina tehnyt Meeri Räisänen tahtoo pitää pintansa Pirunpelin painekattilassa. Kuinka nopeasti kokenut kehäkettu oppii uuden pelin säännöt, kun keskiössä ovat tekniikan sijaan sosiaaliset taidot?

Dokke Tas, 28

Energisen tubettajan Dokke Tasin hymy meinaa hyytyä, kun peli käynnistyy. Sosiaalisiin taitoihinsa luottava Dokke aikoo nauttia kyydistä, mutta mukava päiväajelu muuttuu nopeasti vuoristoradaksi.

Paula Joukanen, 25

Miss Suomi 2023 Paula Joukanen astelee Pirunpeliin rauhallisena, mutta valppaana. Lakiopintojaan viimeistelevä nuori nainen uskoo kykyihinsä niin sosiaalisen kuin psykologisen pelin suhteen. Kukaan ei kuitenkaan pelaa Pirunpeliä yksin, ja muiden peli ja pelityylit vaikuttavat aina myös omiin päätöksiin – joskus jopa ratkaisevasti.

NikoLa, 40

Drag-artisti ja legendaarisessa ToosaTV:ssä näytellyt NikoLa vannoo sosiaalisen silmänsä nimeen. Rauhallisen lempeän NikoLan hulvattomat letkautukset hämäävät vain hetken luulemaan häntä vaarattomaksi pelaajaksi. Siitä eteenpäin NikoLan maine kiiriikin jo hänen edellään.

Julianna Jokela, 30

Radio- ja podcast-juontajana tunnettu Julianna Jokela ei tahdo olla Pirunpelissä kiltti oma itsensä, vaan katsoa, miten pitkälle hän voi juonia itsensä. Ratkiriemukkaan naisen peli lähtee alkumetreistä ennennäkemättömille urille, ja matka tuntemattomaan on alkanut.

Kasper Strömman, 51

Graafikkona läpilyönyt Kasper Strömman on sukeltanut juontajana arkkitehtuurin maailmaan ja ponnahtaa nyt pinnalle Pirunpelin yhtenä yllättävimpänä pelaajana. Isä-vitsien kruunaamaton kuningas oppii ja opettaa, kuinka monella tasolla peliä voikaan pelata.

Aleksi Jokela, 40

Maikkarin rakastettu meteorologi Aleksi Jokela antaa uusien tuulien puhaltaa astuessaan pelaajan kenkiin. Aleksi luottaa älyllisiin taitoihinsa, mutta suurin koitos tulee pelin sosiaalisesta puolesta. Pääseekö hän liittoihin, osaako hän tulkita muiden alati muuttuvia tarinoita ja miten pahalta pelin epäreiluus voikaan tuntua?

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#pirunpeli

Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 16.9. klo 20 alkaen.

MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.

Ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland Oy.