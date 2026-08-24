Luulitko tietäväsi, miten Pirunpeliä pelataan? Tässä ovat MTV:llä 16.9. alkavan Pirunpelin toisen kauden panelistit ja pelaajat!
25.8.2026 15:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Valta on vaarallista! Pirunpeli imaisee katsojat mukaansa matkalle, jossa varmaa on vain epävarmuus. Teräväsanaiset panelistit Sointu Borg ja Toni Wirtanen saavat rinnalleen talossa ensimmäisellä kaudella kilpailleen Niko Saarisen.
MTV:llä keskiviikkona 16. syyskuuta alkava Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen selviytymiskilpailu, joka koukutti katsojat ensimmäisellä kaudella yllättävillä ja epäreiluilla käänteillään. Sarjan toisella kaudella 14 pelaajaa tietävät pelin hengen, mutta pelin kulku yllättää jokaisen. Peliä ja pelaajien strategioita kommentoimassa nähdään taas kolmihenkinen, teräväsanainen paneeli, jonka kokoonpanoon liittyy yksi kauden yllätyksistä: Sointu Borg ja Toni Wirtanen saavat rinnalleen ensimmäisellä kaudella Pirunpelissä kilpailleen Niko Saarisen.
”Haluan nähdä tällä kaudella ihan jäätävän määrän draamaa. Ja jos talossa on iso liitto, se pitää ampua heti alas! Veikkaan, että siellä tapahtuu jotain todella radikaalia heti alussa", Niko Saarinen kertoo odotuksistaan.
”Valta on vaarallista”, kertoo pirunnyrkki pelaajille, kun toinen kausi starttaa ryminällä tutussa, mutta täysin uudistetussa talossa. Pelaajat ottavat uudella areenalla toisistaan mittaa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.
Luulitko tietäväsi, miten Pirunpeliä pelataan? Keneen voi luottaa, mitkä ovat liitot ja kuinka monella tasolla peliä pelataan? Miten käy niille, jotka janoavat valtaa? Onko yksikään pelaajista sitä, miltä näyttää?
Pirunpeli imaisee katsojat mukaansa matkalle, jossa varmaa on vain epävarmuus.
Tutustu Pirunpelin pelaajiin:
Esko Eerikäinen, 52
Radiosta ja TV:stä tuttu Esko Eerikäinen hurmaa rennolla ja lämpimällä olemuksellaan. Pelissä Esko aikoo tarkkailla tilanteita, mutta pystyykö mies hillitsemään itsensä, kun juonien langat alkavat kiristyä yhä tiukemmalle?
Erna Husko, 28
Supersuosittu fitness-vaikuttaja Erna Husko lähtee Pirunpeliin testaamaan omia rajojaan. Erna tietää vaikuttavansa kiltiltä, mutta nyt hän tahtoo näyttää kovan pelaajan sisällään. Kuinka pitkälle viaton rooli vie epäreilussa pelissä?
Anne Kukkohovi, 55
Juontajana ja entisenä huippumallina tunnetuksi tullut Anne Kukkohovi astuu ensi kertaa pelaajan rooliin. Anne on avoin, uskoo hyvyyden voittavan ja aikoo pelata omista arvoistaan tinkimättä. Miten pitkälle Annen taktiikka mahtaa Pirunpelissä viedä?
Sini Sabotage, 40
Rap-artistina maineeseen noussut Sini Sabotage lähtee pelaaman rohkeasti ja itsevarmasti. Pirunpelissä hän tahtoo luoda vahvoja liittoja ja tekee parhaansa peleissä, vaikkei usko niiden olevan hänen vahvuutensa. Millaisiin liittoihin Sini sitoutuu, ja onko niistä hänelle enemmän hyötyä vai haittaa?
Samuel Chime, 28
Tiktokkaaja ja vaikuttaja Samuel Chime astelee taloon valmiina pelaamaan, muttei tahdo heti paljastaa korttejaan. Samuel aikoo pysytellä taka-alalla ennen kuin tekee isoja peliliikkeitään, mutta Pirunpelissä suunnitelmat muuttuvat hyvin nopeasti.
Ninni Jauhiainen, 21
Tiktokissa suosiota haalinut Ninni Jauhiainen pelmahtaa Pirunpeliin takavasemmalta, muttei varmasti jää keneltäkään huomaamatta. Sosiaalinen ja suorasanainen Ninni puhaltaa peliin raikasta ilmaa ja yllättää itsensä sillä, miten taitava pelaaja onkaan.
Teemu Laurell, 40
Ruokakulttuuria ja realitya vuosia omilla mausteillaan höystänyt Teemu Laurell edustaa Pirunpelin konkarikaartia. Teemu ei turhia hötkyile. Kun kukaan ei kuitenkaan tiedä miten peli kulkee, ei hänkään aio miettiä liikaa tulevaa. Teemu etenee peliliike kerrallaan.
Meeri Räisänen, 36
Urheiluhistoriaa jääkiekkomaalivahtina tehnyt Meeri Räisänen tahtoo pitää pintansa Pirunpelin painekattilassa. Kuinka nopeasti kokenut kehäkettu oppii uuden pelin säännöt, kun keskiössä ovat tekniikan sijaan sosiaaliset taidot?
Dokke Tas, 28
Energisen tubettajan Dokke Tasin hymy meinaa hyytyä, kun peli käynnistyy. Sosiaalisiin taitoihinsa luottava Dokke aikoo nauttia kyydistä, mutta mukava päiväajelu muuttuu nopeasti vuoristoradaksi.
Paula Joukanen, 25
Miss Suomi 2023 Paula Joukanen astelee Pirunpeliin rauhallisena, mutta valppaana. Lakiopintojaan viimeistelevä nuori nainen uskoo kykyihinsä niin sosiaalisen kuin psykologisen pelin suhteen. Kukaan ei kuitenkaan pelaa Pirunpeliä yksin, ja muiden peli ja pelityylit vaikuttavat aina myös omiin päätöksiin – joskus jopa ratkaisevasti.
NikoLa, 40
Drag-artisti ja legendaarisessa ToosaTV:ssä näytellyt NikoLa vannoo sosiaalisen silmänsä nimeen. Rauhallisen lempeän NikoLan hulvattomat letkautukset hämäävät vain hetken luulemaan häntä vaarattomaksi pelaajaksi. Siitä eteenpäin NikoLan maine kiiriikin jo hänen edellään.
Julianna Jokela, 30
Radio- ja podcast-juontajana tunnettu Julianna Jokela ei tahdo olla Pirunpelissä kiltti oma itsensä, vaan katsoa, miten pitkälle hän voi juonia itsensä. Ratkiriemukkaan naisen peli lähtee alkumetreistä ennennäkemättömille urille, ja matka tuntemattomaan on alkanut.
Kasper Strömman, 51
Graafikkona läpilyönyt Kasper Strömman on sukeltanut juontajana arkkitehtuurin maailmaan ja ponnahtaa nyt pinnalle Pirunpelin yhtenä yllättävimpänä pelaajana. Isä-vitsien kruunaamaton kuningas oppii ja opettaa, kuinka monella tasolla peliä voikaan pelata.
Aleksi Jokela, 40
Maikkarin rakastettu meteorologi Aleksi Jokela antaa uusien tuulien puhaltaa astuessaan pelaajan kenkiin. Aleksi luottaa älyllisiin taitoihinsa, mutta suurin koitos tulee pelin sosiaalisesta puolesta. Pääseekö hän liittoihin, osaako hän tulkita muiden alati muuttuvia tarinoita ja miten pahalta pelin epäreiluus voikaan tuntua?
Instagram, TikTok, Facebook: @mtvkatsomo @mtv3suomi
YouTube: @mtvsuomi
#pirunpeli
Pirunpeli MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 16.9. klo 20 alkaen.
MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja: Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja: Saija Simoni, saija.simoni@banijay.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja: Martti Sivonen, martti.sivonen@banijay.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Syksyn älyttömin ohjelmauutuus alkaa 1.10. – tutustu Suomen älyttömin julkkis -kilpailijoihin24.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen älyttömin julkkis on älyttömästi naurattava tietokilpailuohjelma, jossa julkisuudesta tutut henkilöt ratkovat tietoa, loogista päättelyä ja paineensietokykyä testaavia tehtäviä. Uusi visailuohjelma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaina 1. lokakuuta.
MTV:n syyskuun kärkitärpit: Pirunpeli, Race Across the World Suomi, Ensitreffit Alttarilla Australia, Vanished, Maxima, Maria Wern, Suomi-kiekon superkausi alkaa21.8.2026 13:40:00 EEST | Tiedote
Valta on vaarallista Pirunpelin toisella kaudella, ja Race Across the World Suomi vie kilpailijat halki tarunhohtoisen Aasian. Suursuosikki Australian Ensitreffit alttarilla palaa 13. kaudelle, ja myös Lontoon, New Yorkin ja Salt Lake Cityn täydelliset naiset ovat jälleen draaman keskellä. Alankomaiden hovin käänteistä kertova Maxima ja ranskalaiskomedia Escort Boys saavat jatkoa MTV Katsomossa, ja Dear England nähdään nyt MTV3-kanavalla. Urheilusyksy käynnistyy toden teolla, kun Suomi-kiekon superkausi ja Mestarien liigan uusi kausi käynnistyvät. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Elokuun tärppeihin pääset vielä tästä.
Mikä on tarua ja mikä totta? Jarkko Tammisen maailma palaa MTV:lle uusin jaksoin ja hahmoin!21.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Jarkko Tammisen maailma jatkuu MTV:llä kolme päivää ennen imitaattori-näyttelijän 50-vuotispäivää, sunnuntaina 20.9. Uudella kaudella nähdään reilusti yli 50 hahmoa, joista uusia ovat muun muassa Joona Hellmanin, Niko Saarisen, Timo Jutilan ja Pekka Strangin hahmot.
Suomi-kiekon superkausi alkaa 1.9. – poimi talteen MTV:n ohjelmisto13.8.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Liigan historiallinen siirtymäkausi nostaa panoksia niin Liigassa kuin Mestiksessä. MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki ottelut, ja Hockey Night Perjantai sytyttää jälleen viikonloppuun MTV3-kanavalla.
Kummien Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti kokoaa ke 9.9. yhteen huippuartistit ja koko Suomen – mukana muun muassa KUUMAA ja Emma & Matilda, Käärijä & SANNI, Elastinen, Komiat ja Ares13.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Yksi Suomen tunnetuimmista hyväntekeväisyyskonserteista, Lastenklinikoiden Kummien Elämä Lapselle, nähdään ke 9.9. suorana lähetyksenä klo 20-22 Turun Logomosta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Konsertti kokoaa yhteen kotimaan kirkkaimmat tähdet ja tärkeän yhteisen tehtävän: lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukemisen koko Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme