Kehitysvammaisten erityisen vaativan tuen asumispalvelu ja Hyvän arjen keskus käynnistyvät Kypärämäen uudessa toimipisteessä

Hyvinvointialue käynnistää oman erityisen vaativan tuen asumispalvelun

Lokakuussa toimintansa aloittava Kypärämäen palvelukoti tarjoaa erityisen vaativan tuen asumispalveluja täysi-ikäisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Palvelukotiin tulee yhdeksän pitkäaikaisen asumisen paikkaa, kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa sekä kaksi arviointi- ja tutkimusjaksojen paikkaa.

Keski-Suomen hyvinvointialue alkaa tuottaa erityisen vaativan tuen asumispalvelua omana toimintanaan. Aiemmin palvelut on hankittu pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta tai muilta hyvinvointialueilta.

Oman palvelun käynnistyminen vahvistaa hyvinvointialueen palvelutuotantoa ja mahdollistaa entistä yksilöllisemmän, pitkäjänteisemmän ja tiiviimmin yhteensovitetun tuen kaikkein vaativinta apua tarvitseville asiakkaille. Samalla asiakkaiden palveluketjut sujuvoituvat ja yhteistyö eri ammattilaisten välillä tiivistyy.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme tarjota erityisen vaativan tuen asumispalveluja omana toimintanamme. Näin pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä joustavammin ja kehittämään palvelua pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden, läheisten ja henkilöstön kanssa, toteaa palvelupäällikkö Armi Lehtinen.

Hyvän arjen keskus kehittää tulevaisuuden palveluja aidossa ympäristössä

Kypärämäessä käynnistyy myös Hyvän arjen keskus, joka kokoaa yhteen tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan. Keskuksen toimintamallina on Living Lab, jossa uusia palveluja, teknologioita ja toimintatapoja kehitetään ja testataan aidossa toimintaympäristössä yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä EduJyväskylä-verkoston kanssa. Mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia.

Living Lab -toiminta mahdollistaa sen, että opiskelijat, tutkijat, henkilöstö ja asiakkaat kehittävät ratkaisuja yhdessä. Tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja, jotka parantavat asiakkaiden arkea, tukevat henkilöstön työtä ja vahvistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta.

Useita palveluja saman katon alle

Kypärämäen toimipisteeseen tulee myös useita muita hyvinvointialueen nykyisiä palveluja.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina muuttaa Väinönkadulta rakennuksen toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Yksikössä on yhteensä 44 asiakaspaikkaa, ja toiminta uusissa tiloissa alkaa 28. elokuuta. Akseli ja Elinan puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Geriatrian poliklinikka Jyväskylä siirtyy uusiin tiloihin 1. syyskuuta Kukkulan alueelta N-rakennuksesta. Poliklinikka tarjoaa tutkimusta, arviointia ja hoitoa ikääntyneille henkilöille, joilla on esimerkiksi muistioireita, toimintakyvyn heikkenemistä tai monisairautta. Geriatrian poliklinikka Nova toimii jatkossakin Sairaala Novassa.

Fysioterapian palvelut muuttavat Väinönkadulta Kypärämäen toimipisteen ensimmäiseen kerrokseen elokuun viimeisellä viikolla. Vastaanottotoiminta käynnistyy vaiheittain 31. elokuuta alkaen. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat fysioterapeutin arviointia, kuntoutusta tai toimintakyvyn tukemista. Geriatrian ja fysioterapian puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Vaativan tuen erityispalvelut (entinen kehitysvammapoliklinikka) siirtyy Kyllön sosiaali- ja terveysasemalta uusiin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen 31.8.2026 alkaen. Vaativan tuen erityispalvelut on Keski-Suomen hyvinvointialueen avosairaanhoidon palvelu, joka toimii tiiviissä yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa. Vaativan tuen erityispalveluista tarjotaan erityisen tuen tarpeeseen liittyviä tutkimuksia ja tukea ja ohjausta sekä suunnitellaan kuntoutusta henkilöille, joilla on kehitysvamma ja/tai lapsuusiän autismi sekä merkittäviä haasteita toimintakyvyssä.

Rakennukseen sijoittuvat lisäksi tuotannollisten tukipalvelujen keittiö sekä lääkintätekniikan varastotilat.

Palvelut ovat tiedottaneet ja tiedottavat asiakkaitaan muutosta ja aikatauluista.

Kokonaisuudessaan Kypärämäen toimipisteessä työskentelee noin 150 Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaista.

Tiloja on uudistettu hyvinvointialueen tarpeisiin

Keski-Suomen hyvinvointialue osti kiinteistön Keski-Suomen Sairaskotisäätiöltä marraskuussa 2024. Sairaskotisäätiö lahjoitti hyvinvointialueelle varoja joulukuussa 2025, ja lahjoitusta on hyödynnetty muun muassa piha-alueen kunnostamiseen sekä allastilojen korjaamiseen. Allastilojen remontti käynnistyy syyskuussa.

Kiinteistössä on tehty muutostöitä hyvinvointialueen palvelutarpeita varten sekä tehostettu tilojen käyttöä.

– Korjaustöissä on uudistettu ne rakenteet ja tilat, jotka sitä edellyttivät, mutta samalla on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon hyväkuntoisia ja toimivia ratkaisuja. Näin olemme voineet hyödyntää rakennuksen vahvuuksia vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, kertoo rakennuttaja Tuija Lepistö.