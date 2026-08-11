Kehitysvammaisten erityisen vaativan tuen asumispalvelu ja Hyvän arjen keskus käynnistyvät Kypärämäen uudessa toimipisteessä
13.8.2026 09:23:11 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue avaa elokuun lopussa Jyväskylän Kypärämäkeen, entiseen Sotainvalidien Sairaskodin kiinteistöön (Keskussairaalantie 40), uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteen. Rakennukseen sijoittuu useita hyvinvointialueen palveluja, ja samalla käynnistyy kaksi uutta toimintaa: kehitysvammaisten erityisen vaativan tuen asumispalvelu sekä Hyvän arjen keskus, jossa kehitetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja Living Lab -toimintamallilla.
Hyvinvointialue käynnistää oman erityisen vaativan tuen asumispalvelun
Lokakuussa toimintansa aloittava Kypärämäen palvelukoti tarjoaa erityisen vaativan tuen asumispalveluja täysi-ikäisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Palvelukotiin tulee yhdeksän pitkäaikaisen asumisen paikkaa, kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa sekä kaksi arviointi- ja tutkimusjaksojen paikkaa.
Keski-Suomen hyvinvointialue alkaa tuottaa erityisen vaativan tuen asumispalvelua omana toimintanaan. Aiemmin palvelut on hankittu pääasiassa yksityisiltä palveluntuottajilta tai muilta hyvinvointialueilta.
Oman palvelun käynnistyminen vahvistaa hyvinvointialueen palvelutuotantoa ja mahdollistaa entistä yksilöllisemmän, pitkäjänteisemmän ja tiiviimmin yhteensovitetun tuen kaikkein vaativinta apua tarvitseville asiakkaille. Samalla asiakkaiden palveluketjut sujuvoituvat ja yhteistyö eri ammattilaisten välillä tiivistyy.
– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimme tarjota erityisen vaativan tuen asumispalveluja omana toimintanamme. Näin pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä joustavammin ja kehittämään palvelua pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaiden, läheisten ja henkilöstön kanssa, toteaa palvelupäällikkö Armi Lehtinen.
Hyvän arjen keskus kehittää tulevaisuuden palveluja aidossa ympäristössä
Kypärämäessä käynnistyy myös Hyvän arjen keskus, joka kokoaa yhteen tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan. Keskuksen toimintamallina on Living Lab, jossa uusia palveluja, teknologioita ja toimintatapoja kehitetään ja testataan aidossa toimintaympäristössä yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa.
Toimintaa toteutetaan yhteistyössä EduJyväskylä-verkoston kanssa. Mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia.
Living Lab -toiminta mahdollistaa sen, että opiskelijat, tutkijat, henkilöstö ja asiakkaat kehittävät ratkaisuja yhdessä. Tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja, jotka parantavat asiakkaiden arkea, tukevat henkilöstön työtä ja vahvistavat sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta.
Useita palveluja saman katon alle
Kypärämäen toimipisteeseen tulee myös useita muita hyvinvointialueen nykyisiä palveluja.
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina muuttaa Väinönkadulta rakennuksen toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Yksikössä on yhteensä 44 asiakaspaikkaa, ja toiminta uusissa tiloissa alkaa 28. elokuuta. Akseli ja Elinan puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
Geriatrian poliklinikka Jyväskylä siirtyy uusiin tiloihin 1. syyskuuta Kukkulan alueelta N-rakennuksesta. Poliklinikka tarjoaa tutkimusta, arviointia ja hoitoa ikääntyneille henkilöille, joilla on esimerkiksi muistioireita, toimintakyvyn heikkenemistä tai monisairautta. Geriatrian poliklinikka Nova toimii jatkossakin Sairaala Novassa.
Fysioterapian palvelut muuttavat Väinönkadulta Kypärämäen toimipisteen ensimmäiseen kerrokseen elokuun viimeisellä viikolla. Vastaanottotoiminta käynnistyy vaiheittain 31. elokuuta alkaen. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat fysioterapeutin arviointia, kuntoutusta tai toimintakyvyn tukemista. Geriatrian ja fysioterapian puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
Vaativan tuen erityispalvelut (entinen kehitysvammapoliklinikka) siirtyy Kyllön sosiaali- ja terveysasemalta uusiin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen 31.8.2026 alkaen. Vaativan tuen erityispalvelut on Keski-Suomen hyvinvointialueen avosairaanhoidon palvelu, joka toimii tiiviissä yhteistyössä vammaissosiaalityön kanssa. Vaativan tuen erityispalveluista tarjotaan erityisen tuen tarpeeseen liittyviä tutkimuksia ja tukea ja ohjausta sekä suunnitellaan kuntoutusta henkilöille, joilla on kehitysvamma ja/tai lapsuusiän autismi sekä merkittäviä haasteita toimintakyvyssä.
Rakennukseen sijoittuvat lisäksi tuotannollisten tukipalvelujen keittiö sekä lääkintätekniikan varastotilat.
Palvelut ovat tiedottaneet ja tiedottavat asiakkaitaan muutosta ja aikatauluista.
Kokonaisuudessaan Kypärämäen toimipisteessä työskentelee noin 150 Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaista.
Tiloja on uudistettu hyvinvointialueen tarpeisiin
Keski-Suomen hyvinvointialue osti kiinteistön Keski-Suomen Sairaskotisäätiöltä marraskuussa 2024. Sairaskotisäätiö lahjoitti hyvinvointialueelle varoja joulukuussa 2025, ja lahjoitusta on hyödynnetty muun muassa piha-alueen kunnostamiseen sekä allastilojen korjaamiseen. Allastilojen remontti käynnistyy syyskuussa.
Kiinteistössä on tehty muutostöitä hyvinvointialueen palvelutarpeita varten sekä tehostettu tilojen käyttöä.
– Korjaustöissä on uudistettu ne rakenteet ja tilat, jotka sitä edellyttivät, mutta samalla on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon hyväkuntoisia ja toimivia ratkaisuja. Näin olemme voineet hyödyntää rakennuksen vahvuuksia vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, kertoo rakennuttaja Tuija Lepistö.
Yhteyshenkilöt
Vammaisten asumispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
palvelupäällikkö Armi Lehtinen p. 040 570 1778
Kypärämäen palvelukodin palveluvastaava Theresa Sinkkonen p. 040 156 4007
Vaativan tuen erityispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä, p. 050 439 339,
kuntoutuksen suunnittelija Jenna Lahti p. 044 389 9727
Fysioterapia/Kuntoutuspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
palvelupäällikkö Ilkka Raatikainen, p. 050 461 9904
palveluvastaava Kari Mastokangas, p. 040 704 6437, paikalla 31.8.
Geriatrian poliklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue
osastonhoitaja Sanna Valtoaho, p. 0400 645 758
osastonhoitaja Kaisa Kapustamäki, p. 050 316 9826
Ikääntyneiden asumisen palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
palvelupäällikkö Marja Laurila, p. 044 459 7256,
Akseli ja Elinan palveluvastaava Eija Nyberg, p. 040 586 1924
Tuotannolliset tukipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
palvelupäällikkö Mervi Kalho, p. 040 660 8477
Hyvän arjen keskus
projektipäällikkö Annina Kangas-Niemi, p. 050 465 8183, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
hankintajohtaja Simo Reipas, p. 050 567 8537, Keski-Suomen hyvinvointialue
Tilapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
tilapalvelujohtaja Petteri Kontro, p. 050 374 8533
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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