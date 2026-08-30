Oivalluksia, epäonnistumisia ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa – tutut kilpailijat palaavat kartanolle to 1.10. MTV:n Suurmestari Comeback -kaudella

Toinen kerta toden sanoo? Se selviää, kun Suurmestarin uusi kausi starttaa MTV:llä torstaina 1.10. Tällä kertaa uusien vakikilpailijoiden sijaan kartanolle palaa nippu Suurmestarin aikaisemmilta kausilta tuttuja kilpailijoita, jotka saavat uuden mahdollisuuden nousta legendaaristen voittajien joukkoon. Kyseessä on siis historiallinen Suurmestari Comeback -kausi!

Kierteitä tehtävien ruuvipenkissä väännetään entistä tiukemmalle, kun aikaisempien kausien rakastetut tähdet Kiti Kokkonen, Eero Ritala, Jenni Poikelus, Miika Nousiainen ja joukkueena toimivat Iina sekä Minka Kuustonen pääsevät koettelemaan älyllisen ketteryytensä lisäksi kykyään taivutella sääntöjä. Kenen ennennäkemättömin teko on ennennäkemättömin? Kuka on se onnekas ventovieras ihminen kenen elämänlaatua parannetaan? Mikä käänne yllättää kilpailijat täysin?

Suurmestarina toimii tietenkin Jaakko Saariluoma rinnallaan mainio tuomari Pilvi Hämäläinen. Luvassa on loistavia oivalluksia, hervottomia epäonnistumisia ja kilpailijoita, joiden väliltä selvitetään, kuka tekee Suurmestarin ensimmäisen ja kovimman COMEBACKIN!

TUTUSTU VAKIKILPAILIJOIHIN:

EERO RITALA

Näyttelijä ja viihteen moniosaaja Eero Ritalan voitto Suurmestarissa jäi viimeksi vain muutaman pisteen päähän, ja nyt Eerolla on harvinainen mahdollisuus pestä aikaisemman kauden tappion katkera maku suustaan. Eeron suorituksia katsoessa on pakko miettiä, kumpi on kierompaa: Suurmestarin tehtävät vai Eeron logiikka niitä ratkoessa. Eerosta tekee poikkeuksellisen se, että hän tekee tehtävät aina täysillä, vaikka usko itseen meinaa välillä loppua sekä Eerolta itseltään että katsojalta.

KITI KOKKONEN

Nauravan energian loppumaton lähde Kiti Kokkonen on Suurmestarin todellinen villi kortti. Kukaan – mukaan lukien hän itse – ei koskaan osaa ennustaa, mitä Kiti aikoo tehdä. Tämä luonnonlapsi yllättää ratkaisuillaan sekä nauruhermot että Suurmestarin.

JENNI POIKELUS

TV- ja radioviihteen supertekijä Jenni Poikelus oli aivan ensimmäisellä Suurmestari-kaudella mukana, eli hän on niin sanotusti Suurmestarin OG-kilpailija. Jennille on vuosien varrella ehtinyt kertyä hihan varteen paljon uusia temppuja, joilla yllättää muut kilpailijat.

MINKA JA IINA KUUSTONEN

Kaksi yhden hinnalla! Näyttelijät Iina ja Minka Kuustonen eivät osanneet päättää, kumpi heistä tekee comebackin Suurmestariin, joten he päättivät jakaa tehtävän kahtia: Iina suorittaa tehtävät kartanolla ja Minka studiossa. Minka on ainoa Comebackin kilpailijoista, joka on aikaisemmin voittanut Suurmestarin. Joten tällä kaudella selviää, iskeekö salama kahdesti samaan paikkaan – tai tarkemmin sanottuna, iskeekö kaksi Kuustosta Suurmestarin pokaaliin.

MIIKA NOUSIAINEN

Miika Nousiainen – kirjailija, tv-esiintyjä ja juoksija. Analyyttisen tarkka ja harkitseva Miika ei tee virheitä. Ja jos tekee, hän osaa selittää, miksi ne eivät olleet virheitä. Miikan rauhallisen ulkokuoren alta löytyy kilpailuvietti, jolle on vaikea vetää vertoja, ja se näkyy studiossa heitettävissä kommenteissa, joissa kilpakumppaneita tai huumoria ei säästetä.

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#suurmestari

Suurmestari Comeback alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 1.10. klo 21.

MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.

Suurmestari Comebackin MTV:lle tuottaa Rabbit Films.