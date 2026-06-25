Kansallinen kokoomus

Kutsu julkaisutilaisuuteen: Kokoomuksen vammaispoliittinen ohjelma

13.8.2026 10:35:33 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote

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Tervetuloa seuraamaan Kokoomuksen vammaispoliittisen ohjelman julkaisua. Tilaisuus järjestetään tiistaina 18.8.2026 klo 15:30 Tampereella kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä. Tilaisuutta voi seurata myös striimin kautta.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, jonka yhteydessä pyydämme tietoa siitä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai striimin välityksellä. Striimilinkki lähetetään ilmoittautuneille. 

Linkki ennakkoilmoittautumiseen: https://kilta.kokoomus.fi/tapahtumanhallinta/tapahtumatiedot.aspx?id=7112

Tilaisuus järjestetään Tampereen yliopiston Hervannan kampusareenalla, os. Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere. Tila on auditorio A 223.

Kartta: https://www.tuni.fi/fi/tau/kampukset/hervannan-kampus/kartta

Esteettömyys: https://opiskelijanopas.tuni.fi/fi/tampereen-yliopisto/korkeakoulussa/kampus/esteettomyys-kampuksilla

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti.

Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme.

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