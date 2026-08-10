Kustannusosakeyhtiö Siltala

Kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuuksia Siltalalta

13.8.2026 13:55:41 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

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Siltalan syksy tarjoaa yllin kyllin laadukasta kotimaista kaunokirjallisuutta: Jouni Inkalan runoutta, Jaakko Yli-Juonikkaan esseitä, lyhytproosaa Marko Järvikallakselta ja uusi romaani Salli Karilta.

    Marko Järvikallaksen kuva: Laura Malmivaara / Kansi: Mika Tuominen
    Marko Järvikallaksen kuva: Laura Malmivaara / Kansi: Mika Tuominen

    Marko Järvikallaksen Seitsemän päivän avioliitto on yllättävien käänteiden, omalaatuisten henkilöhahmojen ja tummanpuhuvan huumorin sävyttämää lyhytproosaa. Kokoelma sisältää kymmenen vahvaa kertomusta ihmisenä olemisen perimmäisistä kysymyksistä ja elämän arvaamattomuudesta.

    Kertomusten henkilöt etsivät ulospääsyä tilanteestaan tai luisuvat vastoin tahtoaan pois tutusta elämästään. Ihmissuhteita menee rikki ja uusia muodostuu. Monet henkilöistä ajautuvat syrjäpoluille, modernin yhteiskunnan kääntöpuolelle. He etsivät uutta, ja vasta kun se näyttäytyy, he ymmärtävät mitä ovat etsineet.

    Marko Järvikallas on Kemiönsaarella asuva kirjailija, dramaturgi ja teatteriohjaaja. Hän on kirjoittanut ja ohjannut näytelmiä, kuunnelmia ja tv-draamaa. Hän on työskennellyt myös rahtilaivoilla, rakennuksilla ja ravintoloissa. Järvikallaksen edellinen teos Saattue (2024) oli Runeberg-palkintoehdokas.

    Seitsemän päivän avioliitto ilmestyy 28.8.

    Salli Karin kuva: Mika Haaranen / Kansi: Pauliina Nykänen

    Salli Karin Saili on runon ja proosan välimaastossa liikkuva koskettava kertomus eräästä perheestä, hylätyksi tulemisesta ja raivokkaasta elämänhalusta.

    Sailin lapsuus on tavallinen saililapsuus Keltaisessa talossa. Kunnes eräänä päivänä talossa nousee myrsky, jonka jälkeen äiti mykistyy ja isä seilaa meren taakse. Kotileikki saa monimutkaiset säännöt, kun isä on enää pelkkä ääni kaukopuhelussa.

    Vuosien kuluessa Saili luo omaa sankaritarinaansa, kokeilee rakkautta ja rakentaa omanlaistaan aikuisuutta. Mutta kuinka tulla Kokonaiseksi Olennoksi, kun niin moni asia jäi isän lähdön jälkeen vaille vastausta?

    Salli Kari on helsinkiläinen teatterilavastaja ja kokonaisvisualisti, joka on valmistunut Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Karin esikoisteokselle Vedestä ja surusta (2024) myönnettiin Kalevi Jäntin palkinto.

    Saili ilmestyy 21.9.

    Jouni Inkalan kuva: Laura Malmivaara / Kansi: Elina Warsta

    Uudessa runokokoelmassaan Jouni Inkala jatkaa soihdunkantajan velvollisuuttaan kielemme laulullisuuden, soinnukkuuden ja rytmin saloja avaten. Jos joku kuvitteli, että suomen kielen sointuisuus olisi vanhan ajan tuote, hän on tervetullut yllättymään Elinilmoituksen seurassa.

    Elämän yllätysluonne pursuaa kirjassa esiin ilmiöiden rikkaudessa ja runsaudessa. Säkeet muodostavat kaikurakenteita, joskus yli osastojenkin. Runojen tehtävänä on välittää elämän sähköistävä varaus, joka purkautuu ympärillämme, sisällämme sekä välillämme joka hetki.

    Neljä vanhaa elementtiä – maa, ilma, tuli ja vesi – liikehtivät kokoelman sivuilla sedimentteinä, tuulena, liekkeinä ja kyyneleinä. Elämä vuorovaikuttaa lyyrisen kielen kanssa. Säe on lähde ja säkeistöt kultasuonia.

    Jouni Inkala kuuluu sekä suomalaisen nykyrunouden ohittamattomiin tekijöihin että kansainvälisesti tunnetuimpiin runoilijoihimme.

    Elinilmoitus on heti arvosteluvapaa.

    Jaakko Yli-Juonikkaan kuva: Taru Lehtola / Kansi: Katri Astala

    Jaakko Yli-Juonikkaan Vaurioituneiden aivojen painajaiset on oivaltava esseekokoelma, joka pureutuu kulttuurin ja taiteen kysymyksiin terhakkaasti kuin hassut hampaat -vieterilelu. Teos esittelee myös 1900-luvun tyhmimpien kirjailijoiden kärkikymmenikön.

    Millainen teos oli vuoden 2022 kohuttu kesäteatterinäytelmä Boomereita woke-kulttuurin puristuksessa? Missä viipyy taiteilija Erkki Kurenniemen toinen tuleminen nyt, kun tekoäly mullistaa maailmaa? Mikä on italialaisten giallo-elokuvien syvin olemus? Entä millaista musiikkia syntyy, kun pannaan ”rämäkkäästi sventterillä potaisseen”?

    Jaakko Yli-Juonikas on vapaa kirjailija, joka tunnetaan omaperäisistä teoksistaan kuten Neuromaanista (2012). Yli-Juonikkaan fiktiotuotanto saavutti tähänastisen huipentumansa vuoden 2024 maailmanloppuromaanissa Tuhatkaunokin tuho.

    Vaurioituneiden aivojen painajaiset on heti arvosteluvapaa.

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    Yhteyshenkilöt

    Kuvat

    Marko Järvikallas, kuva: Laura Malmivaara
    Marko Järvikallas, kuva: Laura Malmivaara
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    Jaakko Yli-Juonikas, kuva: Taru Lertola
    Jaakko Yli-Juonikas, kuva: Taru Lertola
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    Salli Kari, kuva: Mika Haaranen
    Salli Kari, kuva: Mika Haaranen
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    Jouni Inkala, kuva: Laura Malmivaara
    Jouni Inkala, kuva: Laura Malmivaara
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    Seitsemän päivän avioliitto. Kansi: Mika Tuominen
    Seitsemän päivän avioliitto. Kansi: Mika Tuominen
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    Vaurioituneiden aivojen painajaiset. Kansi: Katri Astala
    Vaurioituneiden aivojen painajaiset. Kansi: Katri Astala
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    Saili. Kansi: Pauliina Nykänen
    Saili. Kansi: Pauliina Nykänen
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    Elinilmoitus. Kansi: Elina Warsta
    Elinilmoitus. Kansi: Elina Warsta
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    Linkit

    Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

    www.siltala.fi

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