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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Raw Organic avaa uuden myymälän Turun Hansakortteliin – kasvu jatkuu
13.8.2026 09:57:37 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Kotimainen hyvinvointialan yritys Raw Organic jatkaa kasvuaan avaamalla uuden myymälän Turun Hansakortteliin. Uusi myymälä vahvistaa yrityksen asemaa Varsinais-Suomen hyvinvointituotteiden erikoiskaupassa ja tuo Raw Organicin palvelut näkyvälle paikalle Turun keskustaan. Raw Organicilla on ennestään myymälät Turun Skanssissa, Raision Myllyssä ja Vantaan Jumbossa sekä verkkokauppa.
Hansakorttelin myymälän myötä Raw Organic tuo Turun keskustaan laajan valikoiman ravintolisiä, vitamiineja, luonnonkosmetiikkaa, superfoodeja ja muita hyvinvointituotteita sekä asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua.
”Hansakortteli on meille merkittävä askel eteenpäin. Olemme kasvaneet vauhdilla, ja uuden myymälän avaaminen kertoo siitä, että asiakkaat arvostavat asiantuntevaa palvelua ja laadukkaita hyvinvointituotteita. On hienoa päästä tuomaan Raw Organic nyt myös aivan Turun ydinkeskustaan,” kertoo Raw Organicin perustaja ja toimitusjohtaja Lisa-Maria Junnila.
Uusi myymälä kasvattaa samalla Raw Organicin henkilöstöä. Hansakorttelin myymälää varten yritys on rekrytoinut uusia työntekijöitä.
Raw Organic on perustettu vuonna 2021, ja yritys on kasvanut muutamassa vuodessa merkittäväksi kotimaiseksi terveyskaupan toimijaksi. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen helposti saavutettavia hyvinvointiratkaisuja laadukkaiden tuotteiden, asiantuntevan palvelun ja inspiroivan ostokokemuksen avulla.
Hansakorttelin myymälä on jatkoa Raw Organicin määrätietoiselle kasvulle. Yritys on laajentanut toimintaansa viime vuosina uusilla kivijalkamyymälöillä ja panostanut samalla henkilökohtaiseen ja asiantuntevaan asiakaspalveluun.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö pitää investointia myönteisenä viestinä koko terveystuotealalle.
”Uuden terveyskaupan avaaminen Turun keskustaan on erinomainen uutinen. Se kertoo siitä, että kotimaiset hyvinvointialan yritykset investoivat ja uskovat kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Jokainen uusi myymälä vahvistaa myös terveyskaupan palveluverkostoa ja luo uusia työpaikkoja,” Rönkkö sanoo.
Turun Hansakorttelin Raw Organic avataan lauantaina 15.8.2026 klo 10.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisa-Maria Junnilaperustaja ja toimitusjohtajaRaw Organic OyPuh:050 443 3097lisa-maria@raworganic.fiwww.raworganic.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
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