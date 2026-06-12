Raw Organic avaa uuden myymälän Turun Hansakortteliin – kasvu jatkuu

Hansakorttelin myymälän myötä Raw Organic tuo Turun keskustaan laajan valikoiman ravintolisiä, vitamiineja, luonnonkosmetiikkaa, superfoodeja ja muita hyvinvointituotteita sekä asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua.

”Hansakortteli on meille merkittävä askel eteenpäin. Olemme kasvaneet vauhdilla, ja uuden myymälän avaaminen kertoo siitä, että asiakkaat arvostavat asiantuntevaa palvelua ja laadukkaita hyvinvointituotteita. On hienoa päästä tuomaan Raw Organic nyt myös aivan Turun ydinkeskustaan,” kertoo Raw Organicin perustaja ja toimitusjohtaja Lisa-Maria Junnila.

Uusi myymälä kasvattaa samalla Raw Organicin henkilöstöä. Hansakorttelin myymälää varten yritys on rekrytoinut uusia työntekijöitä.

Raw Organic on perustettu vuonna 2021, ja yritys on kasvanut muutamassa vuodessa merkittäväksi kotimaiseksi terveyskaupan toimijaksi. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen helposti saavutettavia hyvinvointiratkaisuja laadukkaiden tuotteiden, asiantuntevan palvelun ja inspiroivan ostokokemuksen avulla.

Hansakorttelin myymälä on jatkoa Raw Organicin määrätietoiselle kasvulle. Yritys on laajentanut toimintaansa viime vuosina uusilla kivijalkamyymälöillä ja panostanut samalla henkilökohtaiseen ja asiantuntevaan asiakaspalveluun.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö pitää investointia myönteisenä viestinä koko terveystuotealalle.

”Uuden terveyskaupan avaaminen Turun keskustaan on erinomainen uutinen. Se kertoo siitä, että kotimaiset hyvinvointialan yritykset investoivat ja uskovat kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Jokainen uusi myymälä vahvistaa myös terveyskaupan palveluverkostoa ja luo uusia työpaikkoja,” Rönkkö sanoo.

Turun Hansakorttelin Raw Organic avataan lauantaina 15.8.2026 klo 10.00.