Podme uudistaa organisaatiotaan Suomessa kasvun vauhdittamiseksi

Podme uudistaa Suomessa sisältöorganisaatiorakennettaan osana käynnissä olevan, vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa vauhdittamista. Paikallinen johtoryhmä vahvistuu, kun Podme Suomen premium-tuotantojen vastaavana tuottajana aiemmin työskennellyt Mirka Vesala liittyy johtoryhmän jäseneksi toimien jatkossa Suomessa sisältöoperaatioiden johtajana.

– Olemme erittäin iloisia Mirkan liittymisestä Suomen johtoryhmään. Podcast-markkina kehittyy nopeasti, ja datan, sisältöosaamisen sekä operatiivisen johtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Mirka vahvistaa kykyämme tehdä entistä parempia päätöksiä sekä kehittää toimintaamme seuraavaa kasvuvaihetta varten, sanoo Podme Suomen maajohtaja Henna Helske.

Paikalliseen johtoryhmään kuuluvat Helskeen ja Vesalan lisäksi Suomen-lanseerauksesta asti mukana toiminnassa olleet sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki ja markkinointijohtaja Ville Väärni.

Schibsted-konserniin kuuluvan Podmen tavoitteena on vahvistaa asemaansa osana yhtiön pohjoismaista kasvustrategiaa ja rakentaa Pohjoismaiden johtava premium-tason podcast-palvelu. Vesalan nimitys ja nousu johtoryhmään sekä sisältöorganisaation uudistaminen ovat osa yrityksen kasvun seuraavaa vaihetta Suomessa.

Uudessa toimintamallissa sisältökehitys, tuotanto ja sisältöoperaatiot muodostavat omat selkeät vastuualueensa, mikä mahdollistaa Helskeen mukaan tehokkaamman päätöksenteon, vahvemman sisältöomistajuuden sekä entistä datavetoisemman liiketoiminnan kehittämisen.

Aiemmin muun muassa Storytelillä työskennellyt Vesala astuu uuteen rooliinsa suurella innolla.

– Olen todella innoissani uudesta roolista ja siitä työstä, jota lähdemme nyt yhdessä tekemään. Uskon, että uusi organisaatiorakenne palvelee meitä entistä paremmin nyt kasvun seuraavassa vaiheessa. Yritys ja ihmiset ovat minulle jo tuttuja, ja tiedän että Podmella työskentelee huikeita, lahjakkaita ammattilaisia – niin omassa tiimissä kuin podcastien tekijöinä. Siksi uskon, että meillä on kaikki edellytykset saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme ja tehdä podcasteista entistäkin suuremman yleisön media, iloitsee Podmelle vuonna 2024 saapunut Vesala.

Vuodesta 2024 saakka Podmella työskennellyt Mirka Vesala on nimetty Suomessa sisältöoperaatiojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Vesalan nimitys on osa Suomen sisältöorganisaation uudistusta. Antti Henrik Kämäräinen / Podme

Pohjoismainen yhteistyö ja paikallinen ymmärrys kasvun mahdollistajana

Podme rakentaa kasvuaan vahvan pohjoismaisen yhteistyön varaan, jossa paikallinen markkinaymmärrys on keskeisessä roolissa.

Podme Suomen maajohtaja Henna Helske on kuulunut Podme Groupin johtoryhmään Suomen-toiminnan käynnistymisestä lähtien. Johtoryhmä vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä ja kasvun rakentamisesta kaikilla toimimillaan markkinoilla.

– Vaikka rakennamme yhteistä pohjoismaista palvelua, podcastien kulutus on edelleen vahvasti paikallista. Kuuntelijat haluavat sisältöjä omalla kielellään, omasta kulttuuristaan ja omista kiinnostuksen kohteistaan. Siksi jokaisen markkinan näkemykset ovat tärkeä osa konsernitason päätöksentekoa, painottaa Helske.

Schibstedin tuki ja resurssit yhdistettynä paikalliseen markkinatuntemukseen ja asiantuntevaan tiimiin muodostavat Helskeen mukaan pohjan, jonka varaan Podme rakentaa asemaansa toimialan vastuullisena kehittäjänä, tarjoten suomalaiselle yleisölle huippuluokan äänisisältöä ja podcastien tekijöille ammattimaisen ja pitkäkestoisen toimintaympäristön sekä vakaan ja ennakoitavan ansaintamallin.

– Uskomme vahvasti paikallisen markkinan kasvuun ja haluamme investoida myös tulevina vuosina laadukkaisiin sisältöihin ja niiden tekijöihin, lupaa Helske.

Ruotsissa vuonna 2017 perustettu Podme lanseerattiin Suomessa elokuussa 2021. Viime vuonna yhtiö jatkoi Suomessa vahvaa kasvuaan kasvattaen liikevaihtoaan 31 prosenttia ja parantaen tulostaan lähes 55 prosentilla.

Lue lisää Podmen vahvasta kasvusta Suomessa vuonna 2025.

Podme Suomen johtoryhmä päävastuualueineen

Ninja Huhtamäki, sisältöjohtaja

Sisältöstrategia ja in-house -tuotannot.

Mirka Vesala, sisältöoperaatiojohtaja

Sisältöoperaatiot ja äänikirjat.

Ville Väärni, markkinointijohtaja

Markkinointi, brändi ja asiakashankinta.

Henna Helske, maajohtaja

Podme Suomen liiketoiminta, strategia ja kasvu. Helske on myös Podme Groupin johtoryhmän jäsen.