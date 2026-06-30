Podme uudistaa organisaatiotaan Suomessa kasvun vauhdittamiseksi
13.8.2026 10:40:00 EEST | Podme | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podme uudistaa Suomessa sisältöorganisaatiotaan vauhdittaakseen pohjoismaista kasvustrategiaansa. Osana uudistusta Mirka Vesala on nimitetty sisältöoperaatiojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Suomessa.
Podme uudistaa Suomessa sisältöorganisaatiorakennettaan osana käynnissä olevan, vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa vauhdittamista. Paikallinen johtoryhmä vahvistuu, kun Podme Suomen premium-tuotantojen vastaavana tuottajana aiemmin työskennellyt Mirka Vesala liittyy johtoryhmän jäseneksi toimien jatkossa Suomessa sisältöoperaatioiden johtajana.
– Olemme erittäin iloisia Mirkan liittymisestä Suomen johtoryhmään. Podcast-markkina kehittyy nopeasti, ja datan, sisältöosaamisen sekä operatiivisen johtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Mirka vahvistaa kykyämme tehdä entistä parempia päätöksiä sekä kehittää toimintaamme seuraavaa kasvuvaihetta varten, sanoo Podme Suomen maajohtaja Henna Helske.
Paikalliseen johtoryhmään kuuluvat Helskeen ja Vesalan lisäksi Suomen-lanseerauksesta asti mukana toiminnassa olleet sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki ja markkinointijohtaja Ville Väärni.
Schibsted-konserniin kuuluvan Podmen tavoitteena on vahvistaa asemaansa osana yhtiön pohjoismaista kasvustrategiaa ja rakentaa Pohjoismaiden johtava premium-tason podcast-palvelu. Vesalan nimitys ja nousu johtoryhmään sekä sisältöorganisaation uudistaminen ovat osa yrityksen kasvun seuraavaa vaihetta Suomessa.
Uudessa toimintamallissa sisältökehitys, tuotanto ja sisältöoperaatiot muodostavat omat selkeät vastuualueensa, mikä mahdollistaa Helskeen mukaan tehokkaamman päätöksenteon, vahvemman sisältöomistajuuden sekä entistä datavetoisemman liiketoiminnan kehittämisen.
Aiemmin muun muassa Storytelillä työskennellyt Vesala astuu uuteen rooliinsa suurella innolla.
– Olen todella innoissani uudesta roolista ja siitä työstä, jota lähdemme nyt yhdessä tekemään. Uskon, että uusi organisaatiorakenne palvelee meitä entistä paremmin nyt kasvun seuraavassa vaiheessa. Yritys ja ihmiset ovat minulle jo tuttuja, ja tiedän että Podmella työskentelee huikeita, lahjakkaita ammattilaisia – niin omassa tiimissä kuin podcastien tekijöinä. Siksi uskon, että meillä on kaikki edellytykset saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme ja tehdä podcasteista entistäkin suuremman yleisön media, iloitsee Podmelle vuonna 2024 saapunut Vesala.
Pohjoismainen yhteistyö ja paikallinen ymmärrys kasvun mahdollistajana
Podme rakentaa kasvuaan vahvan pohjoismaisen yhteistyön varaan, jossa paikallinen markkinaymmärrys on keskeisessä roolissa.
Podme Suomen maajohtaja Henna Helske on kuulunut Podme Groupin johtoryhmään Suomen-toiminnan käynnistymisestä lähtien. Johtoryhmä vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä ja kasvun rakentamisesta kaikilla toimimillaan markkinoilla.
– Vaikka rakennamme yhteistä pohjoismaista palvelua, podcastien kulutus on edelleen vahvasti paikallista. Kuuntelijat haluavat sisältöjä omalla kielellään, omasta kulttuuristaan ja omista kiinnostuksen kohteistaan. Siksi jokaisen markkinan näkemykset ovat tärkeä osa konsernitason päätöksentekoa, painottaa Helske.
Schibstedin tuki ja resurssit yhdistettynä paikalliseen markkinatuntemukseen ja asiantuntevaan tiimiin muodostavat Helskeen mukaan pohjan, jonka varaan Podme rakentaa asemaansa toimialan vastuullisena kehittäjänä, tarjoten suomalaiselle yleisölle huippuluokan äänisisältöä ja podcastien tekijöille ammattimaisen ja pitkäkestoisen toimintaympäristön sekä vakaan ja ennakoitavan ansaintamallin.
– Uskomme vahvasti paikallisen markkinan kasvuun ja haluamme investoida myös tulevina vuosina laadukkaisiin sisältöihin ja niiden tekijöihin, lupaa Helske.
Ruotsissa vuonna 2017 perustettu Podme lanseerattiin Suomessa elokuussa 2021. Viime vuonna yhtiö jatkoi Suomessa vahvaa kasvuaan kasvattaen liikevaihtoaan 31 prosenttia ja parantaen tulostaan lähes 55 prosentilla.
Lue lisää Podmen vahvasta kasvusta Suomessa vuonna 2025.
Podme Suomen johtoryhmä päävastuualueineen
Ninja Huhtamäki, sisältöjohtaja
Sisältöstrategia ja in-house -tuotannot.
Mirka Vesala, sisältöoperaatiojohtaja
Sisältöoperaatiot ja äänikirjat.
Ville Väärni, markkinointijohtaja
Markkinointi, brändi ja asiakashankinta.
Henna Helske, maajohtaja
Podme Suomen liiketoiminta, strategia ja kasvu. Helske on myös Podme Groupin johtoryhmän jäsen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Podme
Podme kasvoi Suomessa yli 30 prosenttia – katse jo seuraavassa kasvuloikassa30.6.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podme jatkoi vahvaa kasvuaan Suomessa vuonna 2025. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 31 prosenttia ja paransi tulostaan lähes 55 prosenttia. Kasvua vauhdittivat sisältötarjonnan laajentuminen sekä yksinoikeuspodcastien kuuntelumäärien kasvu.
Uutuuspodcastissa seurataan reaaliaikaisesti Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin kesää Italiassa2.6.2026 06:40:00 EEST | Tiedote
Podmessa tiistaina 2. kesäkuuta alkava Ellen & Jari – Tämäkin vielä! -podcast tarjoaa MTV:n Unelmia Italiassa -sarjan faneille mahdollisuuden jatkaa Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin elämän ja kuulumisten reaaliaikaista seuraamista tänä kesänä.
Hikinen Iltapäivä -ohjelma palaa kuunneltavaksi Podmen tuottamana podcastina29.5.2026 06:55:00 EEST | Tiedote
Hikisen Iltapäivän fanit saavat kuluvaan kevääseen ilouutisia, kun suomalaisten arkea 20 vuoden ajan rikastuttanut ja viime syksynä radion puolella päättynyt perinteikäs puheohjelma palaa kuunneltavaksi podcastin muodossa. Podmen tuottaman ja Tuomas Tuomi-Nikulan sekä Jussi Urpalaisen juontaman podcastin avausjakso julkaistaan perjantaina 29. toukokuuta kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla.
Seitsemän erilaista elämää, yksi podcast – julkisuudesta tutut henkilöt pääsevät nyt ääneen Podmen uutuussarjassa11.5.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Podme-palvelussa maanantaina 11. toukokuuta alkavassa Seitsemän-podcastissa kuullaan peräti seitsemää julkisuudesta ja sosiaalisesta mediasta tunnetuksi tullutta henkilöä, joista kukin julkaisee yhden jakson viikossa tiettynä viikonpäivänä.
Sini Sabotagen ja Sampo Marjomaan uusi podcast vie Podmen kuuntelijat kesäleirille, josta ei poistuta nauramatta27.4.2026 06:50:00 EEST | Tiedote
Trippileiri täydentää Podmen huhtikuun sisältötarjonnan. Uusi podcast-lanseeraus on palvelussa jo kolmas viimeisen kahden viikon sisään. Uutuuspodcastissa Podmen kuuntelijat pääsevät Sini Sabotagen ja Sampo Marjomaan johdolla mehukkaalle tripille, jossa aurinko paistaa ikuisesti, mutta jutut ovat aina taatusti pimeitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme