Vihreiden Fatim Diarra jättää lakialoitteen älylasien käytön rajoittamisesta kouluissa

Älylasien käyttö yleistyy ja sen lieveilmiöt ovat rantautuneet jo kouluihin.

– Ensimmäisestä älylaseihin liittyvästä vilppiepäilystä on jo uutisoitu, eikä se jää varmasti viimeiseksi. Älylasien avulla kiusaus esimerkiksi lunttaamiseen voi muodostua osalle lapsista ja nuorista liian suureksi. Salakuvaaminen voi puolestaan uhata lasten ja nuorten yksityisyyttä ja mahdollistaa uudenlaisen kiusaamisen. Tilanne tulee vielä pahenemaan, jos älylasien tekniikan kehittyminen vaikeuttaa entisestään niiden tunnistamista, vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra korostaa.

Älylasit ovat jo nyt hinnan ja saatavuuden kannalta monien lasten ja nuorten tavoitettavissa.

– Älylasit maksavat tällä hetkellä kotimaisissa optikkoliikkeissä useita satoja euroa, mutta esimerkiksi krääsäkauppa Temusta niitä voi saada jo noin viidelläkymmenellä eurolla. Matala hinta ja helppo saatavuus tulee varmasti lisäämään älylasien käyttöä kouluissa, Diarra toteaa.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei tunnista älylasien lisääntyvästä käytöstä aiheutuvia ongelmia eikä mahdollista kouluissa niihin puuttumista.

– Koulut ovat asian kanssa samalla tavalla yksin kuin älypuhelimien kohdalla ennen kännykkäkiellon säätämistä. Älylaseihin liittyvät epäselvyydet synnyttävät kouluihin lisätyötä ja asettavat lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Kun eduskunnan istuntokausi alkaa, jätän aiheesta lakialoitteen, joka antaisi kouluille selkeät keinot puuttua älylasien käyttöön ja rauhoittaisi oppitunteja, Diarra sanoo.

Teknologian hyödyntämistä on tärkeää oppia jo kouluissa, mutta sen tulee tapahtua hallitusti.

– Älylasit kuten ei mikään muukaan teknologia ole itsessään pahasta. Lasten ja nuorten tulee kuitenkin opetella teknologian käyttöä opettajien ohjauksessa eikä se saa vaikeuttaa oppilaiden oppimista, lisätä kiusaamista tai heikentää koulujen työrauhaa, Diarra painottaa.

Liitteenä luonnos lakialoitteesta, jonka edustaja Diarra on jättämässä eduskunnan istuntokauden käynnistyessä 1.9.2026.