Karhujahti alkaa vuosien tauon jälkeen

Poronhoitoalueen eteläpuolella karhujahti on ollut pysähdyksissä vuosien ajan. Riistakeskuksesta saadun tiedon mukaan valitusaika päättyi keskiviikkona 12. elokuuta. Siten kaikki myönnetyt karhun pyynnin poikkeusluvat ovat voimassa ja jahti voi alkaa.

Lieksan luvasta tehtiin valitus, mutta se ei johda toimeenpanokieltoon.

– Nyt ryhdytään järjestämään karhujahtia. Laitan osakkaille säännöt hyväksyttäväksi ja ensi viikolla on vielä kokous metsästyksenjohtajille, toteaa Lieksassa karhujahtia vetävä Yrjö Eronen helpottuneena.

Lieksassa karhujahtiin ei ole päästy vuodesta 2022 lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin saatiin lupa muutaman karhun kaatoon. Muina syksyinä jahti on estynyt kokonaan valituksista aiheutuneiden toimeenpanokieltojen takia.

Lieksaan on nyt myönnetty 24 poikkeuslupaa. Erosen mukaan karhukanta on niin vahva, ettei lupien käytössä ole tänä syksynä ongelmia.

– Karhuja on tasaisesti koko alueella. Paremminkin ongelmaksi muodostuu pentuporukoiden väistely.

Lieksan luvasta tehdyssä valituksessa oli mukana vaatimus saaliin hyödyntämiskiellosta. Valituksen mukaan poikkeusluvalla saatu karhu tulisi luovuttaa valtiolle tai hävittää.

Metsästäjäliiton mielestä tässä olisi kyse saaliseläimen haaskaamisesta, mikä ei ole hyväksyttävää.

– Ajatus siitä, että saalista ei voisi hyödyntää, on epäeettinen, vailla mitään perusteita. Vastaava käytäntö oli hetken voimassa valkoposkihanhien poistamisen poikkeuslupien osalta, kun hanhet vaadittiin haudattavaksi tai poltettavaksi. Ajatus on järjetön, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Kiintiömalli etenemässä

Poronhoitoalueen eteläpuolella tapahtunut karhujahti on ollut valitusten vuoksi keskeytyksissä viime vuosina. Metsästäjäliitto on ajanut suurpetojen metsästykseen kiintiömallia koko maahan, koska se on selkeämpi, ennakoitavampi ja hallinnollisesti keveämpi tapa järjestää metsästys. Karhun kohdalla kiintiömalli on toiminut poronhoitoalueella vuosikymmeniä.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on antaa asetus kiintiömetsästyksestä vielä tällä jahtikaudella (Ilkka-Pohjalainen 12.8.2026).

– Kiintiömalli mahdollistaa valmisteluun osallistumisen kansainvälisten sopimusten mukaisesti lausuntovaiheessa, mutta se ei mahdollista toimeenpanon viivästyttämistä tai estämistä valitusmenettelyin. Kaiken lisäksi se on myös Euroopan unionin (EU) säädösten mahdollistama mekanismi, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen Ilkka-Pohjalaiselle.

KHO: Kannanhoidollinen metsästys mahdollista



Korkein hallinto-oikeus päätti kesäkuussa antamassaan ennakkopäätöksessä, että Riistakeskuksen viime syksyksi Joensuun ympäristöön antama poikkeuslupa oli lainmukainen. KHO:n mukaan yksittäisten karhujen poistaminen ei ehkäise karhukannan kasvusta aiheutuneita ongelmia.

Riistakeskus myönsi heinäkuussa itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle poikkeusluvan 182 karhun kaatamiseen.