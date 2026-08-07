Karhujahti alkaa vuosien tauon jälkeen
13.8.2026 11:21:59 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Valitusaika poikkeusluvista on päättynyt, joten karhujahti voi alkaa myös poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa vuosien tauon jälkeen 20. elokuuta. Lieksan poikkeusluvasta hallinto-oikeuteen tehty valitus ei johda toimeenpanokieltoon.
Poronhoitoalueen eteläpuolella karhujahti on ollut pysähdyksissä vuosien ajan. Riistakeskuksesta saadun tiedon mukaan valitusaika päättyi keskiviikkona 12. elokuuta. Siten kaikki myönnetyt karhun pyynnin poikkeusluvat ovat voimassa ja jahti voi alkaa.
Lieksan luvasta tehtiin valitus, mutta se ei johda toimeenpanokieltoon.
– Nyt ryhdytään järjestämään karhujahtia. Laitan osakkaille säännöt hyväksyttäväksi ja ensi viikolla on vielä kokous metsästyksenjohtajille, toteaa Lieksassa karhujahtia vetävä Yrjö Eronen helpottuneena.
Lieksassa karhujahtiin ei ole päästy vuodesta 2022 lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin saatiin lupa muutaman karhun kaatoon. Muina syksyinä jahti on estynyt kokonaan valituksista aiheutuneiden toimeenpanokieltojen takia.
Lieksaan on nyt myönnetty 24 poikkeuslupaa. Erosen mukaan karhukanta on niin vahva, ettei lupien käytössä ole tänä syksynä ongelmia.
– Karhuja on tasaisesti koko alueella. Paremminkin ongelmaksi muodostuu pentuporukoiden väistely.
Lieksan luvasta tehdyssä valituksessa oli mukana vaatimus saaliin hyödyntämiskiellosta. Valituksen mukaan poikkeusluvalla saatu karhu tulisi luovuttaa valtiolle tai hävittää.
Metsästäjäliiton mielestä tässä olisi kyse saaliseläimen haaskaamisesta, mikä ei ole hyväksyttävää.
– Ajatus siitä, että saalista ei voisi hyödyntää, on epäeettinen, vailla mitään perusteita. Vastaava käytäntö oli hetken voimassa valkoposkihanhien poistamisen poikkeuslupien osalta, kun hanhet vaadittiin haudattavaksi tai poltettavaksi. Ajatus on järjetön, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Kiintiömalli etenemässä
Poronhoitoalueen eteläpuolella tapahtunut karhujahti on ollut valitusten vuoksi keskeytyksissä viime vuosina. Metsästäjäliitto on ajanut suurpetojen metsästykseen kiintiömallia koko maahan, koska se on selkeämpi, ennakoitavampi ja hallinnollisesti keveämpi tapa järjestää metsästys. Karhun kohdalla kiintiömalli on toiminut poronhoitoalueella vuosikymmeniä.
Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on antaa asetus kiintiömetsästyksestä vielä tällä jahtikaudella (Ilkka-Pohjalainen 12.8.2026).
– Kiintiömalli mahdollistaa valmisteluun osallistumisen kansainvälisten sopimusten mukaisesti lausuntovaiheessa, mutta se ei mahdollista toimeenpanon viivästyttämistä tai estämistä valitusmenettelyin. Kaiken lisäksi se on myös Euroopan unionin (EU) säädösten mahdollistama mekanismi, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen Ilkka-Pohjalaiselle.
KHO: Kannanhoidollinen metsästys mahdollista
Korkein hallinto-oikeus päätti kesäkuussa antamassaan ennakkopäätöksessä, että Riistakeskuksen viime syksyksi Joensuun ympäristöön antama poikkeuslupa oli lainmukainen. KHO:n mukaan yksittäisten karhujen poistaminen ei ehkäise karhukannan kasvusta aiheutuneita ongelmia.
Riistakeskus myönsi heinäkuussa itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle poikkeusluvan 182 karhun kaatamiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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