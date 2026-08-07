Prisman ja Sokoksen verkkokauppaostokset nyt lähes kaikkiin Varuboden-Oslan marketteihin
13.8.2026 10:43:18 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote
Keskiviikosta 12. elokuuta alkaen Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n verkkokauppojen käyttötavaratuotteita voi tilata ilman toimituskuluja lähes kaikkiin Varuboden-Oslan ruokakauppoihin. Keväällä alkanut myymälänoutokokeilu laajenee nyt käytännössä koko marketverkostoon.
Varuboden-Osla kokeili keväällä palvelua Sale Pukkilassa, Sale Pornaisissa ja S-market Tammisaaressa. Kokeilu otettiin hyvin vastaan, ja siksi Prisma.fi:n ja Sokos.fi:n verkkokauppatilausten nouto tuodaan nyt laajasti osuuskaupan marketyksiköihin.
– Asiakkaat ovat ottaneet palvelun hyvin vastaan, joten halusimme tuoda sen käyttöön koko toimialueellemme. Nyt verkkokaupasta voi tilata käyttötavaratuotteita omaan lähikauppaan ilman toimituskuluja ja noutaa ne samalla, kun käy kaupassa. Se tekee arjesta vähän helpompaa, sanoo Varuboden-Oslan kehityspäällikkö Olli Wigren.
Myymälänoudossa asiakas tekee ostokset Prisma.fi- tai Sokos.fi-verkkokaupassa ja valitsee toimitustavaksi noudon myymälästä. Kun tilaus on saapunut, asiakas saa siitä ilmoituksen ja voi noutaa paketin valitsemastaan toimipaikasta.
Verkkokauppaostoksista kertyy myös Bonusta normaalisti, kun tilauksen tekee kirjautuneena.
Osta verkosta – nouda lähikaupastasi
Myymälänouto toimii näin:
- Tee ostokset Prisma.fi- tai Sokos.fi-verkkokaupassa. Muista kirjautua palveluun, jotta kerrytät ostoksista Bonusta.
- Valitse toimitustavaksi nouto myymälästä.
- Nouda tilauksesi omasta lähikaupastasi, kun saat ilmoituksen tilauksen saapumisesta.
Palvelu on käytettävissä kaikissa Varuboden-Oslan marketyksiköissä lukuun ottamatta S-market Näsiä, Sale Lundia ja Sale Kirkkonummea. Näsissä on parhaillaan käynnissä uudistustyö, jonka valmistuttua myymälään tulee verkkokauppanoutoja varten noutolokerikko. Kauppakeskus Lundissa verkkokauppanoudot on keskitetty Sokokselle.
Yhteyshenkilöt
Olli WigrenkehityspäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9801olli.wigren@sok.fi
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