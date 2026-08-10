Uusi HONOR Robot Phone avaa tekoälyn ja elokuvatasoisen videokuvauksen uuden aikakauden
13.8.2026 10:45:07 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Uutuusmalli on maailman ensimmäinen älypuhelin, joka yhdistää täysin integroidun 4DoF-gimbaalin, tekoälyohjatun liikkeenhallinnan sekä alan huippua edustavan ARRI-kuvateknologian.
Tekoälylaitteiden edelläkävijä HONOR on julkistanut odotetun HONOR Robot Phone -älypuhelimen. Laite vie mobiiliteknologian uudelle tasolle, sillä ensiluokkaisen älypuhelimen runkoon on yhdistetty moottoroitu 3-akselinen mekaaninen gimbaali, alan johtava ARRI-kuvateknologia sekä ammattimaiset työnkulut. Näiden ominaisuuksien ansiosta Robot Phone ottaa askeleen perinteistä älypuhelinta pidemmälle ja muuttuu aktiiviseksi kuvauskumppaniksi sekä tehokkaaksi mobiiliksi tuotantostudioksi.
”Kuvaamisen satavuotisen historian aikana jokainen suuri kehitysaskel on syntynyt siitä, että olemme oppineet tallentamaan valoa ja käsittelemään sitä älykkäämmin”, sanoo HONORin toimitusjohtaja James Li. ”Laitteisto luo laadulle perustan, mutta algoritmit mahdollistavat todellisen harppauksen eteenpäin. Teknologia on silti vasta alku, sillä viime kädessä upean kuvan ratkaisee estetiikka. Elokuva-ala on sadan vuoden ajan osoittanut, miten valtava voima piilee valon ja varjojen tarkassa hallinnassa sekä värien ja tunteiden ymmärtämisessä – ja ennen kaikkea siinä, että jokainen ruutu kertoo oman tarinansa. Yhdessä ARRIn kanssa viemme luovuuden täysin uusiin ulottuvuuksiin ja haluamme inspiroida aivan uutta sisällöntuottajien sukupolvea.”
”Tulevaisuudessa ei ole kyse vain suuremmasta pikselimäärästä, vaan kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Kyse on siitä, että annamme sisällöntuottajille parhaat työkalut kauniiden kuvien taltioimiseen. HONOR tuo mukanaan asiantuntemuksensa mobiilikuvauksesta, tehokkaasta prosessoinnista ja robotiikasta. ARRI puolestaan tarjoaa yli sadan vuoden vankan johtajuutensa kuvateknologiassa ja ammattimaisissa tuotannon työnkuluissa. Tulemme eri toimialoilta, mutta jaamme yhteisen tavoitteen. Haluamme laajentaa sitä, mitä sisällöntuottajat voivat saavuttaa niillä työkaluilla, joita he kantavat mukanaan joka päivä”, toteaa ARRIn tuotejohtaja David Bermbach.
Alan ensimmäinen älypuhelin 4DoF-gimbaalilla
HONOR Robot Phonessa on erittäin kompakti 4DoF-mekanismi ja titaaninen HONOR Agile -gimbaali. Järjestelmä rakentuu yli sadasta tarkkuusosasta, ja se on suojattu yli sadalla patentilla. HONOR on onnistunut tekemään tästä kokonaisuudesta 65 prosenttia pienemmän kuin markkinoiden yleisimmät gimbaalit. Pienemmästä koosta huolimatta mekanismin rakenteellinen vahvuus on kasvanut peräti 200 prosenttia.
Gimbaalin titaaninen moottori painaa vain 2,6 grammaa, mutta se mahdollistaa jopa 360 asteen hallintanopeuden sekunnissa. Laitteen teräksinen kääntömoottori puolestaan tarjoaa 120 N·m/L vääntötiheyden. Nämä teknologiat pitävät huolen siitä, että taskukokoinen huippupuhelin liikkuu nopeasti ja tarkasti, ja pysyy aina vakaana.
Älykästä kuvausta HONORin ja ARRIn yhteistyöllä
HONOR Robot Phone on ensimmäinen merkittävä laitejulkistus HONORin ja arvostetun elokuvakameravalmistaja ARRIn yhteistyössä. Puhelimeen ei ole lisätty vain tavanomaisia kuvasuodattimia. Sen sijaan laite tuo ARRIn edistyneen kuvateknologian ja ammattilaisten työnkulut suoraan osaksi mobiilikuvausta.
Takakamerajärjestelmässä on 200 megapikselin kaksoiskamera. Pääkamerana toimii 200 megapikselin Agile Gimbal -kamera, jossa on 1/1,28 tuuman kenno ja f/1.6-aukko. Sen parina on 200 megapikselin periskooppikamera, joka tarjoaa 1/1,4 tuuman kennon ja 2,7-kertaisen optisen zoomin. Pääkamera tukee 10-bittistä ARRI LogC3 -tallennusta ARRI CINEMA -tilassa. Monipuolisen kamerajärjestelmän täydentää 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, jossa on 122 asteen näkökenttä.
Robot Phone yhdistää ARRI LogC3- ja ARRI Wide Gamut 3 -teknologiat sekä ARRI Looks -tyylit HONOR H1 -kuvasiruun. Tekoälypohjainen kohinanvaimennus parantaa videon signaali-kohinasuhdetta (SNR) 8 desibeliä, minkä lisäksi tekoäly optimoi dynaamista aluetta ja tukee jopa 14 askeleen dynaamiikkaa.
Videoprosessointi vähentää kohinaa jo varhaisessa RAW-vaiheessa. Se käsittelee datan 14-bittisessä 4:4:4-muodossa ja tulostaa 10-bittistä LogC3- ja 4:2:2-videota. Tämä säilyttää enemmän hyödyllistä kuvatietoa jälkikäsittelyä varten. ARRI Looks -tyylejä voi esikatsella reaaliajassa, mikä auttaa sisällöntuottajia saavuttamaan halutun elokuvamaisen ilmeen entistä helpommin.
ARRI LogC3 säilyttää poikkeuksellisen paljon yksityiskohtia valo- ja varjoalueilla. ARRI Wide Gamut 3 puolestaan tarjoaa laajemman väriavaruuden, ja ARRI Looks mahdollistaa hallitut elokuvamaiset värimäärittelyt. Kuvamateriaalin voi siirtää suoraan ammattimaisiin editointiohjelmiin, kuten DaVinci Resolve -ohjelmistoon. Siellä sisällöntuottajat voivat soveltaa ARRI LUT -määrityksiä osana saumatonta työnkulkua.
Tulevaisuudessa HONORin ja ARRIn elokuvamaisen kumppanuuden kautta kehitetyt kuvateknologiat kehittyvät entisestään, ja ne tulevat olemaan vahvasti esillä myös tulevassa HONOR Magic9 -sarjassa.
Osana tätä jatkuvaa työtä yritykset jatkavat laitteen kuvateknologioiden ja työnkulkujen kehittämistä tiukan testauksen ja todellisten käyttökokemusten pohjalta.
Vapauta kätesi: Tekoälyavusteista sisällöntuotantoa MagicOS-käyttöjärjestelmällä
Tekoälypohjaisen liikkeenohjauksen ansiosta Robot Phone toimii ikään kuin käyttäjänsä henkilökohtaisena kameratiiminä. Laitteen kameravarsi tukee lukuisia elokuvamaisia liiketiloja, joita ovat esimerkiksi Tilt Lock, First Person View (FPV), FPV Vertical ja AI SpinShot. Näiden älykkäiden ominaisuuksien avulla sisällöntuottajat voivat taltioida sulavaa ja dynaamista videomateriaalia huomattavasti aiempaa vaivattomammin.
HONOR Robot Phone toimii MagicOS-käyttöjärjestelmällä, joka tuo mukanaan uuden YOYO Robot Mode -tilan. Tämä tila antaa puhelimelle edistyneen tilannetajun. Laite pystyy havainnoimaan ympäristöään monipuolisesti, lukemaan eleitä ja liikkumaan itsenäisesti. Tekoäly tunnistaa, mistä ääni tulee, ja seuraa kuvattavaa kohdetta tarkasti, minkä ansiosta kamera kääntyy ja kallistuu täysin automaattisesti. Näin käyttäjä pysyy aina tarkasti kuvassa, vaikka hän liikkuisi vlogin, livelähetyksen tai videopuhelun aikana.
Kätevän eleohjauksen avulla kameravartta voi ohjata ja kuvia voi ottaa niin, ettei puhelimeen tarvitse edes koskea. Kuvausominaisuuksien lisäksi laitteen sisäinen tekoälyavustaja YOYO ymmärtää, mitä käyttäjä haluaa tehdä. Se osaa suorittaa monimutkaisia ja monivaiheisia tehtäviä eri sovelluksissa ja järjestelmän asetuksissa. HONOR tarjoaa myös avoimen Agent Skills -rajapinnan, jonka kautta kolmansien osapuolten sovelluskehittäjät voivat luoda uudenlaisia käyttökokemuksia. Tulevaisuudessa uudet sovellukset voivat siis hyödyntää saumattomasti laitteen gimbaalia, havainnointikykyä ja monipuolisia vuorovaikutusominaisuuksia.
Huippuluokan suorituskykyä ja ensiluokkaista viimeistelyä
HONOR Robot Phonessa on Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta, joka tarjoaa lippulaivatason suorituskykyä tekoälyn käsittelyyn, kuvaamiseen ja moniajoon. Edistyksellinen ja räätälöity jäähdytysjärjestelmä puolestaan poistaa lämpöä tehokkaasti. Tämä varmistaa, että laite ylläpitää huipputehonsa myös pitkien kuvaussessioiden aikana. Lisäksi 7 060 milliampeeritunnin uuden sukupolven HONOR pii-hiili-akku takaa virran koko päiväksi. Akkua tukevat 120 watin langallinen ja 50 watin langaton HONOR SuperCharge -pikalataus.
HONOR Robot Phone on ensimmäinen Android-älypuhelin, jossa on saumaton, kokometallinen runko. Laitteessa on upea 6,31 tuuman LTPO OLED HONOR AI Eye Comfort -näyttö, jota suojaa HONOR NanoCrystal Shield -lasi. Näyttö tukee mukautuvaa 1–120 hertsin virkistystaajuutta ja saavuttaa huikean 6 800 nitin huippukirkkauden. Edistykselliset silmien mukavuutta edistävät teknologiat, kuten 4320 hertsin PWM-himmennys, tarjoavat miellyttävän katselukokemuksen myös pitkän käytön aikana.
Punaisilta matoilta kuluttajien saataville
HONOR Robot Phone esiteltiin ensimmäisen kerran Mobile World Congress (MWC) 2026-tapahtumassa maaliskuussa. Laite herätti huomiota myös Cannesin elokuvajuhlilla ja Shanghain kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, joissa sen vakaat kuvausominaisuudet tekivät poikkeuksellisen vaikutuksen elokuva-alaan. Nyt laite saapuu kaupallisille markkinoille ja tuo ammattimaisen videokuvauksen kuluttajien saataville kaikkialla maailmassa.
Hinta ja saatavuus
HONOR Robot Phonen ennakkomyynti on alkanut Kiinassa ja se on saatavilla jälleenmyyjiltä 18.8. Klo 10:08 alkaen.
Jälleenmyyjät ja -kanavat:
Honor Mall | Honor Experience Stores | Valtuutetut jälleenmyyjät Kiinassa
Hinnat:
9999 CNY 12Gt+512Gt
12999 CNY 16Gt+1Tt
Lue lisää HONORista: https://honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
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