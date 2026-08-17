Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaa juhlistetaan luentotilaisuudella Vanhassa Vaasassa
17.8.2026 13:07:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään lauantaina 22.8.2026 luentotilaisuus, joka tarjoaa yleisölle kiinnostavia näkökulmia hovioikeuden historiaan ja merkitykseen.
Tilaisuus järjestetään Mustasaaren ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalolla (Adelcrantzinkuja 1) klo 13 alkaen. Ennen luentotilaisuutta yleisöllä on mahdollisuus tutustua maksutta Vaasan hovioikeus 250 vuotta -näyttelyyn Vanhan Vaasan museossa (Kauppiaankatu 10) klo 10–13.
Luentotilaisuudessa klo 13–14 Vaasan hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen kertoo hovioikeuden historian vaiheista ja niihin liittyvistä tarinoista. Hovioikeuden notaari Tiina Holm luennoi Vaasan ryöstöstä kesäkuussa 1808 sekä hovioikeuden presidentti Reuterholmin paosta kaupungista (Plundringen av Vasa i juni 1808 och hovrättspresidentens Reuterholms flykt från staden).
Kahvitarjoilun jälkeen klo 14.30 oikeustieteen tohtori, erikoistutkija Tuomas Jussila Turun yliopistosta tarkastelee esityksessään Vaasan hovioikeuden historiaa Kustaa III:n ajasta Suomen itsenäisyyden alkuvuosiin.
Tilaisuuden päätteeksi järjestetään opastettu kiertokävely entisen hovioikeuden alueella. Kävelyn kesto on noin 30–40 minuuttia.
Luentotilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilun ja kiertokävelyn järjestelyjen vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 19.8.2026 sähköpostitse museoinfo@vaasa.fi tai puhelimitse 06 325 3800.
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Yhteyshenkilöt
Rakennustutkija Outi Orhanen, Vaasan museot, +358405313918, outi.orhanen@vaasa.fi
Tutkija Annika Harjula-Eriksson, Vaasan museot, +358405442407, annika.harjula-eriksson@vaasa.fi
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Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
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