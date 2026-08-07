Osuuskauppa PeeÄssän liikevaihto kasvoi voimakkaasti – investoinnit palveluiden kehittämiseen ja panostus omistajahyötyyn näkyvät tuloksessa ja suositteluhalukkuudessa

Osuuskauppa PeeÄssän liikevaihto oli vuonna 2026 tammi-kesäkuun aikana 400,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaa oli 6,7 % (+25,2 milj.€). PeeÄssän operatiivinen tulos laski vuoden takaisesta ja oli kesäkuun lopussa 9,5 miljoonaa euroa (-1,8 milj.€)

– Olemme tyytyväisiä alkuvuoden liikevaihdon kasvuun. Kilpailutilanne on kiristynyt ja kaikki laittavat nyt parastaan. Olemme varmistaneet, että asiakasomistaja saa nyt ja tulevaisuudessa parhaan hyödyn omasta kaupasta. Olemme myös investoineet laajasti alkuvuoden aikana palveluiden kehittämiseen ja panostaneet omistajahyötyyn, jotka heikentävät hieman tuloskehitystä alkuvuoden aikana. Panostaminen omistajahyötyyn näkyy asiakasomistajien halussa liittyä ja keskittää omaan kauppaan, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Palveluverkoston kehittäminen jatkuu vilkkaana

Investoinnit palveluiden kehittämiseen maakunnassa on jatkunut vilkkaana alkuvuonna 2026.

Iisalmessa uudistettiin kevään aikana Prismaa ja aloitettiin uuden S-Market Pohjolankadun rakentaminen sekä nykyisen S-Market Kivirannan uudistaminen.

Kuopiossa puolestaan rakennettiin alkuvuoden aikana uusi Sale, Sale Puijonkuppee. Myös Prismalla tehtiin muutoksia, kun päivittäistavaraosastoa laajennettiin ja paistopistettä kasvatettiin merkittävästi. Uusien S-marketien rakennustyöt käynnistettiin Kuopion Neulamäessä ja Inkilänmäellä purkamalla pois tonteilla olevat vanhat kiinteistöt. Original Sokos Hotel Puijonsarven Jugend osassa uudistettiin huoneita.

Alkuvuoden aikana uudistettiin myös Pyhäjärven ABC Market ja samalla avattiin laajennettu sähköautojen latauskenttä. Myymäläuudistus tehtiin myös S-market Heinävedellä ja uudistuksen myötä mahdollistettiin sähköautojen lataus paikkakunnalla. Lapinlahdelle avattiin uusi ABC Kylmäasema.

Siilinjärven uuden S-marketin ja Hesburgerin rakennustyöt saatiin myös vauhdilla käyntiin Leppäkaarteessa. Nilsiän Tahkovuorella puolestaan uudistettiin Sale-myymälää.

Olemassa olevan verkoston uudistamisen lisäksi PeeÄssällä panostetaan vahvasti myös tulevaisuuteen. PeeÄssä osti keväällä Kuopion torin laidalta Haapaniemenkatu 28 tontin rakennuksineen.

– Sen lisäksi, että parannamme ja kehitämme olemassa olevia kauppapaikkoja, olemme tehneet työtä myös tulevaisuuden kauppapaikkoihin. Kova työ taustalla alkaa nyt näkyä ja näin varmistamme, että omistajamme tulevat nyt ja jatkossa saamaan parhaan hyödyn oman kaupan palveluista, Junttila lisää.

Vuonna 2026 PeeÄssä investoi palveluiden kehittämiseen yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa.

Vakaata liikevaihdon kasvua panostamalla omistajahyötyyn

Osuuskauppa PeeÄssän päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 259 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2,3 % (+5,9 milj.€). Alkuvuoden aikana kasvua oli erityisesti Prismoissa ja S-marketeissa. Kuopion alueen myymälöillä kasvu oli vahvaa. Prisma Iisalmen mittava uudistus heikensi liikevaihtoa alkuvuodesta, mutta suunta on kääntynyt tavoiteuralle uudistuksen jälkeen.

Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa ja se laski edellisvuodesta -0,6 % (-0,15 milj.€). Prisma Iisalmen remontti vaikutti myös käyttötavarakauppaan. Alkuvuoden positiivinen yllättäjä on Prisma Rauta Kuopion Pitkälahdessa, jossa on saatu hyvää kasvua aikaan.

Verkkokauppa PeeÄssällä kasvaa edelleen ja jo kolmantena vuonna perättäin S-kaupan kehitys oli alkuvuoden aikana suurinta S-ryhmässä. Alkuvuoden aikana ruoan verkkokaupan noutopalvelu laajennettiin kaikkiin PeeÄssän Saleihin. Lisäksi suositut robotoimitukset aloittivat Lapinlahden, Suonenjoen, Leppävirran ja Kiuruveden S-marketeissa sekä Riistaveden ja Vehmersalmen Saleissa. Myös käyttötavaran verkkokauppa Prismoissa, Sokoksella, ja Emotioneissa on kasvanut erinomaisesti ja uusi mahdollisuus tilata tuotteet suoraan omaan lähikauppaan on otettu hyvin vastaan.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 0,4 % (+0,11 milj.€) ja oli kokonaisuudessaan 27,8 miljoonaa euroa.

Majoituskaupassa jäätiin hieman edellisen vuoteen verrattuna -1,5 % (-0,1milj.€). Majoituskaupan kehitykseen vaikutti eniten Original Sokos Hotel Puijonsarven Jugend osan saneeraus ja huoneiden uudistaminen.

Ravintolakaupan liikevaihto puolestaan kasvoi alkuvuoden aikana 1,1 % (+0,2 milj. €).

Liikenteen energioiden ja palveluiden liikevaihto oli 84,8 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli 29,4 % (+19,3 milj. €). Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut erityisesti edellisvuodesta kilpailukentässä tapahtuneet muutokset, polttonesteen litramyynnissä nähtiin 14,8 % (+6,7 milj. l) kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.

– Tässä taloudellisessa tilanteessa erityisesti ravintolakaupan positiivinen kehitys on valonpilkahdus meille. Ravintolakauppa on ollut jo jonkin aikaa haasteissa ja siksi positiivinen kehitys siinä tuntuu erityisen hyvältä, Junttila tarkentaa.

Osuuskaupan hyödyt kiinnostavat

Kesäkuun 2026 lopussa Osuuskauppa PeeÄssässä oli ennätykselliset 135 639 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia tammi-kesäkuun aikana liittyi 3 669. Talouspeitto oli 93,1%.

Vuoden 2026 huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla PeeÄssän asiakasomistajien suositteluhalukkuus S-Etukortille oli ennätyksellisen korkealla ja korkeimmalla tasolla S-ryhmän alueosuuskauppojen vertailussa.

– PeeÄssän vetovoima on edelleen vahva. Meille uudet liittyvät asiakasomistajat sekä keskittäminen ovat signaali siitä, että osuuskaupan kyky tuottaa hyötyä omistajilleen on hyvällä tasolla, palvelumme tuottavat parhaan vastineen rahalle, jäsenyys koetaan arvokkaana. Vakauteen ja kasvavaan asiakasomistajien määrään vaikuttaa ennen kaikkea laadukkaat palvelut, paras hyöty ja hyvä tunnelma. Haluamme olla aina ykkösvalinta asiakkaalle, Junttila toteaa.

PeeÄssän omistajuudesta merkittävimmät rahana maksettavat hyödyt ovat Bonus ja toukokuussa maksettu ylijäämänpalautus. Bonusta maksettiin alkuvuoden aikana 15 miljoonaa euroa ja ylijäämänpalautusta 18,5 miljoonaa euroa. Yhteensä rahana palautettiin asiakasomistajille lähes 34 miljoonaa euroa ja se on hieman yli 250 euroa per asiakasomistaja.

– Maksoimme alkuvuoden aikana Bonusta asiakasomistajillemme 15 miljoonaa euroa, jossa on hieno 5 % kasvu edelliseen vuoteen nähden. Asiakasomistajuuden taloudellinen hyöty huomataan ja palvelumme ovat tavoittaneet asiakasomistajat hienosti ja niitä halutaan suositella, kertoo Junttila.

Henkilöstölle arvotarinoita asiakkailta ja kesätöitä tuhannelle

Keväällä lanseerattu asiakkaan arvotarinat PeeÄssän henkilöstölle on saanut lämpimän vastaanoton. Arvokortit luotiin kiitoksen välineeksi hetkiin, joissa työntekijä ylittää asiakkaan odotukset. Arvokortin antaminen työntekijällemme on pieni ele, joka kertoo, että hänen työnsä on tullut huomatuksi. Asiakkaat on antaneet näitä arvokortteja alkuvuoden aikana lähes 700 kappaletta.

Palautteella on suuri merkitys henkilöstölle. PeeÄssällä mitataan henkilöstön suositteluhalukkuutta viikoittain ja se on alkuvuoden aikana kohonnut erittäin korkealle (NPS 75).

Kesän aikana PeeÄssä työllistää 1000 kesätyöntekijää ympäri Pohjois-Savoa. Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

Panostamista palveluiden kehittämiseen jatketaan

Loppuvuoden aikana jatketaan panostamista omistajahyötyyn ja palveluiden kehittämiseen.

– Jatkamme loppuvuoden aikana panostamista omistajahyödyn kasvattamiseen. Meillä on menossa useita rakennushankkeita, joissa verkostoamme uudistetaan. Myös uusia kauppapaikkoja kartoitetaan ja suunnitellaan jatkuvasti.