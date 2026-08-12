Kellonummen hautausmaalle myönnettiin arvostettu Green Flag Award -palkinto

Kellonummen hautausmaalla tehdään pitkäjänteistä kehitystyötä. Viime syksynä Kellonummella otettiin käyttöön muun muassa uusi huoltorakennus, minkä lisäksi vanhat hallitilat peruskorjattiin ja toimintoja vanhoissa halleissa lisättiin. Uudet ja uudistetut tilat mahdollistavat ja tukevat hautausmaan laadukkaan kunnossapidon tulevaisuudessa.

Päätöksessään tuomaristo arvosti Kellonummen hautausmaata monin tavoin. Hautausmaa sijaitsee luonnon helmassa tarjoten vaihtelevat maisemat: osa alueesta on metsässä suurten puiden suomassa rauhassa ja osa tarjoaa avoimia näkymiä niittyjen ja lammen reunustamana. Lisäksi Kellonummella on laaja ja hyväkuntoinen huoltoalue, joka mahdollistaa kompostoinnin ja kasvualustan valmistamisen omaan tarpeeseen paikan päällä, jolloin säästytään biojätteen pois kuljettamiselta.

Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi kansainvälisesti Ison-Britannian ympäristöhyväntekeväisyysjärjestö Keep Britain Tidy, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Green Flag Award viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Ohjelma on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen Green Flag Award-tunnus. Lepaan näyttelyssä 13.8.2026 julkistettiin 25 Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta. Ensimmäistä kertaa Green Flag Award -tunnuksen voittivat Pietarsaaren Koulupuutarha ja Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylässä.

Green Flag Award -tunnustuksen saaneilta kohteilta odotetaan, että ne huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet ovat osa yli 2 400 viheralueen kansainvälistä verkostoa 17 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.