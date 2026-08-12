Espoon seurakuntayhtymä

Kellonummen hautausmaalle myönnettiin arvostettu Green Flag Award -palkinto

13.8.2026 13:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Espoon seurakuntayhtymän hallinnoimalle ja Espoossa sijaitsevalle Kellonummen hautausmaalle on myönnetty jälleen Green Flag Award -tunnustus. Kellonummen hautausmaa on valittujen kohteiden joukossa viidettä kertaa. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna 25 kohteelle ympäri Suomea.

Hautausmaa ja lampi.
Kellonummen hautausmaa sai kehuja vaihtelevasta maisemastaan. Eija Harju / Espoon seurakunnat Eija Harju / Espoon seurakunnat

Kellonummen hautausmaalla tehdään pitkäjänteistä kehitystyötä. Viime syksynä Kellonummella otettiin käyttöön muun muassa uusi huoltorakennus, minkä lisäksi vanhat hallitilat peruskorjattiin ja toimintoja vanhoissa halleissa lisättiin. Uudet ja uudistetut tilat mahdollistavat ja tukevat hautausmaan laadukkaan kunnossapidon tulevaisuudessa.

Päätöksessään tuomaristo arvosti Kellonummen hautausmaata monin tavoin. Hautausmaa sijaitsee luonnon helmassa tarjoten vaihtelevat maisemat: osa alueesta on metsässä suurten puiden suomassa rauhassa ja osa tarjoaa avoimia näkymiä niittyjen ja lammen reunustamana. Lisäksi Kellonummella on laaja ja hyväkuntoinen huoltoalue, joka mahdollistaa kompostoinnin ja kasvualustan valmistamisen omaan tarpeeseen paikan päällä, jolloin säästytään biojätteen pois kuljettamiselta.

Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi kansainvälisesti Ison-Britannian ympäristöhyväntekeväisyysjärjestö Keep Britain Tidy, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Green Flag Award viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Ohjelma on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen Green Flag Award-tunnus. Lepaan näyttelyssä 13.8.2026 julkistettiin 25 Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta. Ensimmäistä kertaa Green Flag Award -tunnuksen voittivat Pietarsaaren Koulupuutarha ja Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylässä.

Green Flag Award -tunnustuksen saaneilta kohteilta odotetaan, että ne huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet ovat osa yli 2 400 viheralueen kansainvälistä verkostoa 17 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.

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Yhteyshenkilöt

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Lajittelupiste ja erilaisia jäteastioita.
Kellonummen hautausmaalla tehdään pitkäjänteistä ja kestävää ympäristötyötä.
Eija Harju / Espoon seurakunnat Eija Harju / Espoon seurakunnat
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Hautausmaa ja lampi.
Kellonummen hautausmaa sai kehuja vaihtelevasta maisemastaan.
Eija Harju / Espoon seurakunnat Eija Harju / Espoon seurakunnat
Lataa

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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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